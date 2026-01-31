Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Μινεάπολης στις ΗΠΑ την Παρασκευή, για να διαμαρτυρηθούν για τις επιχειρήσεις των πρακτόρων της ICE στην πόλη τους.

Ωστόσο, η κοινωνική και πολιτική ένταση κλιμακώνεται σε όλες τις ΗΠΑ. Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες – από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη – αποφάσισαν αποχή ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες, ενώ απαιτούν την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη εδώ και τώρα.

Η πανεθνική ημέρα διαμαρτυρίας ήρθε εν μέσω διφορούμενων μηνυμάτων από την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το αν θα αποκλιμακώσει τις επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης που διεξάγουν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες στη Μινεάπολη. Ήδη έχουν αποσταλεί 3.000 άνδρες στην περιοχή, οι οποίοι περιπολούν στους δρόμους οπλισμένοι, δύναμη πενταπλάσια αυτής της πολιτειακής αστυνομίας.

Διαδηλωτές φορώντας φούτερ με το σύνθημα «No ICE» ένωσαν τη φωνή τους απαιτώντας να φύγουν οι πράκτορες από την πόλη

Ανάμεσα στους διαμαρτυρόμενους για την ανάπτυξη και τις τακτικές που χρησιμοποιεί η ICE, ήταν και οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και νεαροί ακτιβιστές. Φορώντας φούτερ με το σύνθημα «No ICE» και κρατώντας πλακάτ, απαίτησαν να φύγει από την πόλη τους η μονάδα αυτή (ICE OUT).

«Ήρθα να αγωνιστώ για το αμερικανικό όνειρο»

«Είμαι εδώ να αγωνιστώ για το αμερικανικό όνειρο για το οποίο ήρθαν εδώ οι γονείς μου» λέει η Κάτια Κέιγκαν, κόρη εβραίων από τη Ρωσία που μετανάστευσαν στην Αμερική αναζητώντας ασφάλεια και μια καλύτερη ζωή. Για «πλήρη φασιστική επίθεση της ομοσπονδιακής μας κυβέρνησης στους πολίτες» έκανε λόγο μια 65χρονη δασκάλα διαλογισμού.

Σε γειτονιά της Μινεάπολης κοντά στα μέρη που δολοφονήθηκαν ο Άλεξ Πρέτι και η Ρενέ Γκουντ, περίπου 50 εκπαιδευτικοί και μέλη του προσωπικού τοπικών σχολείων είχαν κατέβει στην πορεία. Σε εκδήλωση που έγινε στη μνήμη των δολοφονημένων αμερικανών πολιτών στο κέντρο της Μινεάπολης, ο Μπρους Σπρίνγκστιν ένωσε τη φωνή του με αυτές των διαδηλωτών, ερμηνεύοντας το νέο του τραγούδι «Streets of Minneapolis».

Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν πολύ πέραν της Μινεσότα, καθώς οι διοργανωτές προέβλεπαν 250 διαδηλώσεις σε 46 πολιτείες και σε μεγάλες πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Σικάγο και η Ουάσινγκτον με το σύνθημα «Όχι δουλειά. Όχι σχολείο. Όχι ψώνια. Σταματήστε τη χρηματοδότηση της ICE».

Αναδίπλωση από Τραμπ

Έπειτα από εβδομάδες στη διάρκεια των οποίων κυκλοφορούσαν ευρέως βίντεο που δείχνουν βίαιες τακτικές βαριά οπλισμένων πρακτόρων της ICE στους δρόμους της Μινεάπολης, το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνουν τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί κατά τη δεύτερη θητεία του, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos.

Καθώς αυξάνονταν οι αντιδράσεις για την επιχείρηση της ICE, ο λεγόμενος «τσάρος» των συνόρων Τομ Χόμαν εστάλη στη Μινεάπολη και δήλωσε ότι οι αστυνομικοί της μονάδας αυτής θα στραφούν σε πιο στοχευμένες επιχειρήσεις, παρά σε ευρύτερες επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης που οδήγησαν σε συγκρούσεις με διαδηλωτές.

Απηχώντας τα αισθήματα των διαδηλωτών, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, αναρωτήθηκε την Παρασκευή αν αυτό όντως θα συμβεί και σημείωσε ότι χρειάζονται πιο δραστικές αλλαγές.

«Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ανθρώπων της Μινεσότα είναι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση να αποσύρει τις δυνάμεις της και να σταματήσει αυτήν την εκστρατεία βαναυσότητας», έγραψε ο ίδιος στο X.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι ήθελε «μικρή αποκλιμάκωση», αλλά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους την Πέμπτη αν θα υποχωρήσει, η απάντησή του ήταν «Όχι καθόλου».

Στην Ορόρα, στο Κολοράντο, δημόσια σχολεία έκλεισαν λόγω της μεγάλης αναμενόμενης αποχής εκπαιδευτικών και μαθητών. Στο Τούσον στην Αριζόνα τουλάχιστον 20 σχολεία ακύρωσαν τα μαθήματα εν αναμονή μαζικής αποχής. Στο Πανεπιστήμιο DePaul στο Σικάγο, σε πανό διαμαρτυρίας αναγραφόταν «πανεπιστημιούπολη άσυλο» και «οι φασίστες δεν είναι ευπρόσδεκτοι εδώ».

Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κρατώντας πλακάτ κατά της ICE κατέβηκαν στους δρόμους του Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια, ενώ άλλοι μαθητές έκαναν πορεία στους δρόμους του Μπρούκλιν.