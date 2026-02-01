Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE

Νέο περιστατικό αναδεικνύει τα επακόλουθα από τις ενέργειες της ICE στη Μινεάπολη. Σοβαρά τραυματίστηκε στο κεφάλι μετανάστη, τον οποίο είχε συλλάβει. Ο Αλμπέρτο Καστανιέδα Μποντραγκόν διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά κατάγματα στο κρανίο και στο πρόσωπο, τα οποία του έχουν προκαλέσει αιμορραγία στο κεφάλι.

Οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι τα τραύματα είναι ασύμβατα με τυχαία πρόσκρουση σε τοίχο

Οι πράκτορες της ICE, που τον πήγαν στο νοσοκομείο, δήλωσαν ότι ο άνδρας, μετανάστης από το Μεξικό, τραυματίστηκε «μόνος του». Ότι στην προσπάθειά του να διαφύγει της σύλληψης, έπεσε με φόρα σε τοίχο από τούβλα και τραυματίστηκε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να σπάσουν οστά στο πρόσωπο και στο κρανίο.

Πρόκειται για νέο περιστατικό, εκτός από τις δύο δολοφονίες, που έχουν προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη και τις ΗΠΑ εν γένει.

Τα μέλη του ιατρικού προσωπικού στο Ιατρικό Κέντρο της Κομητείας Χένεπιν, που ανέλαβαν τη φροντίδα του, αμφισβητούν την περιγραφή των γεγονότων από τους πράκτορες. Δήλωσαν ότι ο 31χρονος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να προκαλέσει αυτού του είδους τα τραύματα στον εαυτό του.

Νοσηλεύτρια, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press, είπε: «Αυτό είναι γελοίο –αν μπορεί κανείς να γελάσει με κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το άτομο να πέσει με το κεφάλι πάνω σε τοίχο».

Το πρακτορείο Associated Press μίλησε με έναν γιατρό και πέντε νοσηλευτές. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, για να προστατεύσουν τον τραυματία, αλλά και το ίδιο το νοσοκομείο. Επίσης μίλησε με εξωτερικό γιατρό. Και αυτός επιβεβαίωσε ότι οι τραυματισμοί του Αλμπέρτο Καστανιέδα Μοντραγκόν είναι ασύμβατοι με τυχαία πτώση ή πρόσκρουση σε τοίχο.

Χειροπέδες στο νοσοκομειακό κρεβάτι

Ο τραυματισμός του 31χρονου έγινε μία μέρα πριν από τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE, την πρώτη στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και μαρτυρία από προσωπικό του νοσοκομείο, ο άνδρας «ταρακουνήθηκε» από τους πράκτορες της ICE κατά τη σύλληψή του.

Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η ICE επέμεινε να χρησιμοποιήσει χειροπέδες για να τον δέσει από τους αστραγάλους στο κρεβάτι. Το γεγονός προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με το προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο Αλμπέρτο Καστανιέδα Μοντραγκόν, σύμφωνα με νοσηλευτή, ήταν τόσο αποπροσανατολισμένος που δεν ήξερε ποιο έτος ήταν και δεν μπορούσε να θυμηθεί πώς τραυματίστηκε. Και όταν σηκώθηκε, προσπαθώντας να κάνει μερικά βήματα, οι πράκτορες της ICE θεώρησαν ότι προσπαθούσε να δραπετεύσει. Σύμφωνα με τους νοσηλευτές οι πράκτορες δεν μπορούσαν να καταλάβουν «ότι έτσι συμπεριφέρεται κάποιος με τραύματα στον εγκέφαλο, παρορμητικά. Δεν νομίζουμε ότι έτρεχε προς την πόρτα».

Χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ICE και τη διεύθυνση του νοσοκομείου, για να βγάλουν τα δεσμά από τον βαριά τραυματισμένο άνθρωπο. Και επίσης η δέσμευση του νοσοκομείου ότι νοσηλευτής θα τον πρόσεχε για να μη φύγει…

Πώς τραυματίστηκε;

Το ερώτημα που παραμένει είναι ότι ακόμη κανείς δεν γνωρίζει πώς τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 31χρονος μετανάστης.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό των τραυματισμών του Αλμπέρτο Καστανιέδα Μοντραγκόν.

Μόνο ένας υπάλληλος, αρμόδιος για τις απελάσεις, επικαλούμενος δικαστικά έγγραφα, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής σε κέντρο κράτησης της ICE, διαπιστώθηκε ότι «είχε τραύμα στο κεφάλι που απαιτούσε επείγουσα ιατρική περίθαλψη».

Έλεγχοι στα νοσοκομεία

Πέρα από το γεγονός το ίδιο, τον ανεξήγητο τραυματισμό του ανθρώπου αυτού, αναδεικνύεται ακόμη ένα. Οι αντιπαραθέσεις και οι πιέσεις των πρακτόρων της ICE με το προσωπικό των νοσοκομείων στην Μινεάπολη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης μεταναστών, οι πράκτορες παραβιάζουν τους κανόνες των νοσοκομείων. Μένουν μέσα στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται μετανάστες. Επίσης, περιπλανώνται στους χώρους του νοσοκομείου και πιέζουν ανθρώπους να αποδείξουν την υπηκοότητά τους.

Εργαζόμενοι παραπονιούνται ότι έχουν εκφοβιστεί σε σημείο που αποφεύγουν να διασταυρώνονται με πράκτορες στους διαδρόμους ενώ εργάζονται. Επίσης ότι χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες για να προστατεύονται από τυχόν ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις.

Παρόμοιες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και άλλες πόλεις. Δεν είναι σαφές πόσα άτομα έχουν χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη ενώ βρίσκονται υπό κράτηση.

• Με στοιχεία από το Associated Press