Μινεάπολη: Μετανάστης στο νοσοκομείο με βαριά κατάγματα στο κεφάλι – Έπεσε μόνος του σε τοίχο λέει η ICE
Κόσμος 01 Φεβρουαρίου 2026, 17:54

Το υγειονομικό προσωπικό καταγγέλλει παρεμβάσεις στο έργο του, ενώ απορρίπτει τις εξηγήσεις για τα τραύματα που προκάλεσαν αιμορραγία. Πράκτορες της ICE τον κρατήσουν σιδεροδέσμιο στο νοσοκομειακό κρεβάτι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Νέο περιστατικό αναδεικνύει τα επακόλουθα από τις ενέργειες της ICE στη Μινεάπολη. Σοβαρά τραυματίστηκε στο κεφάλι μετανάστη, τον οποίο είχε συλλάβει. Ο Αλμπέρτο Καστανιέδα Μποντραγκόν διακομίστηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά κατάγματα στο κρανίο και στο πρόσωπο, τα οποία του έχουν προκαλέσει αιμορραγία στο κεφάλι.

Οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι τα τραύματα είναι ασύμβατα με τυχαία πρόσκρουση σε τοίχο

Οι πράκτορες της ICE, που τον πήγαν στο νοσοκομείο, δήλωσαν ότι ο άνδρας, μετανάστης από το Μεξικό, τραυματίστηκε «μόνος του». Ότι στην προσπάθειά του να διαφύγει της σύλληψης, έπεσε με φόρα σε τοίχο από τούβλα και τραυματίστηκε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να σπάσουν οστά στο πρόσωπο και στο κρανίο.

Πρόκειται για νέο περιστατικό, εκτός από τις δύο δολοφονίες, που έχουν προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις στη Μινεάπολη και τις ΗΠΑ εν γένει.

Το Ιατρικό Κέντρο Χένεπιν στη Μινεάπολη / Πηγή: Wikimedia Commons

Τα μέλη του ιατρικού προσωπικού στο Ιατρικό Κέντρο της Κομητείας Χένεπιν, που ανέλαβαν τη φροντίδα του, αμφισβητούν την περιγραφή των γεγονότων από τους πράκτορες. Δήλωσαν ότι ο 31χρονος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να προκαλέσει αυτού του είδους τα τραύματα στον εαυτό του.

Νοσηλεύτρια, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Associated Press, είπε: «Αυτό είναι γελοίο –αν μπορεί κανείς να γελάσει με κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το άτομο να πέσει με το κεφάλι πάνω σε τοίχο».

Το πρακτορείο Associated Press μίλησε με έναν γιατρό και πέντε νοσηλευτές. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, για να προστατεύσουν τον τραυματία, αλλά και το ίδιο το νοσοκομείο. Επίσης μίλησε με εξωτερικό γιατρό. Και αυτός επιβεβαίωσε ότι οι τραυματισμοί του Αλμπέρτο Καστανιέδα Μοντραγκόν είναι ασύμβατοι με τυχαία πτώση ή πρόσκρουση σε τοίχο.

Χειροπέδες στο νοσοκομειακό κρεβάτι

Ο τραυματισμός του 31χρονου έγινε μία μέρα πριν από τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από πράκτορα της ICE, την πρώτη στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα και μαρτυρία από προσωπικό του νοσοκομείο, ο άνδρας «ταρακουνήθηκε» από τους πράκτορες της ICE κατά τη σύλληψή του.

Αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η ICE επέμεινε να χρησιμοποιήσει χειροπέδες για να τον δέσει από τους αστραγάλους στο κρεβάτι. Το γεγονός προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση με το προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο Αλμπέρτο Καστανιέδα Μοντραγκόν, σύμφωνα με νοσηλευτή, ήταν τόσο αποπροσανατολισμένος που δεν ήξερε ποιο έτος ήταν και δεν μπορούσε να θυμηθεί πώς τραυματίστηκε. Και όταν σηκώθηκε, προσπαθώντας να κάνει μερικά βήματα, οι πράκτορες της ICE θεώρησαν ότι προσπαθούσε να δραπετεύσει. Σύμφωνα με τους νοσηλευτές οι πράκτορες δεν μπορούσαν να καταλάβουν «ότι έτσι συμπεριφέρεται κάποιος με τραύματα στον εγκέφαλο, παρορμητικά. Δεν νομίζουμε ότι έτρεχε προς την πόρτα».

Χρειάστηκαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην ICE και τη διεύθυνση του νοσοκομείου, για να βγάλουν τα δεσμά από τον βαριά τραυματισμένο άνθρωπο. Και επίσης η δέσμευση του νοσοκομείου ότι νοσηλευτής θα τον πρόσεχε για να μη φύγει…

Πώς τραυματίστηκε;

Το ερώτημα που παραμένει είναι ότι ακόμη κανείς δεν γνωρίζει πώς τραυματίστηκε στο κεφάλι ο 31χρονος μετανάστης.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο υπάγεται η ICE, δεν απάντησε σε επανειλημμένα αιτήματα για σχολιασμό των τραυματισμών του Αλμπέρτο Καστανιέδα Μοντραγκόν.

Μόνο ένας υπάλληλος, αρμόδιος για τις απελάσεις, επικαλούμενος δικαστικά έγγραφα, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής σε κέντρο κράτησης της ICE, διαπιστώθηκε ότι «είχε τραύμα στο κεφάλι που απαιτούσε επείγουσα ιατρική περίθαλψη».

Έλεγχοι στα νοσοκομεία

Πέρα από το γεγονός το ίδιο, τον ανεξήγητο τραυματισμό του ανθρώπου αυτού, αναδεικνύεται ακόμη ένα. Οι αντιπαραθέσεις και οι πιέσεις των πρακτόρων της ICE με το προσωπικό των νοσοκομείων στην Μινεάπολη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης μεταναστών, οι πράκτορες παραβιάζουν τους κανόνες των νοσοκομείων. Μένουν μέσα στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται μετανάστες. Επίσης, περιπλανώνται στους χώρους του νοσοκομείου και πιέζουν ανθρώπους να αποδείξουν την υπηκοότητά τους.

Εργαζόμενοι παραπονιούνται ότι έχουν εκφοβιστεί σε σημείο που αποφεύγουν να διασταυρώνονται με πράκτορες στους διαδρόμους ενώ εργάζονται. Επίσης ότι χρησιμοποιούν κρυπτογραφημένες επικοινωνίες για να προστατεύονται από τυχόν ηλεκτρονικές παρακολουθήσεις.

Παρόμοιες επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από ομοσπονδιακούς πράκτορες στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και άλλες πόλεις. Δεν είναι σαφές πόσα άτομα έχουν χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη ενώ βρίσκονται υπό κράτηση.

• Με στοιχεία από το Associated Press

Business
Ηλεκτρισμός
inWellness
inTown
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Τουρκία: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα
Κόσμος 01.02.26

Tραγωδία στην Αττάλεια: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
Κόσμος 01.02.26

Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Κόσμος 01.02.26

Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί
Ποδόσφαιρο 01.02.26

Λεβαδειακός-Asteras Aktor 3-1: «Χόρευαν» και στη βροχή οι Βοιωτοί

Συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία ο Λεβαδειακός που παραμένει σταθερά 4ος και αήττητος για 9ο συνεχόμενο ματς. Κόντρα στον Αστέρα είχε σε μεγάλη μέρα τον Παλάσιος που πέτυχε γκολ και έβγαλε δυο ασίστ

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»
Μπάσκετ 01.02.26

Μπαρτζώκας: «Είμαι πολύ χαρούμενος με το ρόστερ μας»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, αναφέρθηκε στο προσεχές ματς με τη Ντουμπάι για την Ευρωλίγκα και παράλληλα σημείωσε πως το κλίμα στην ομάδα είναι το καλύτερο που έχει συναντήσει στην καριέρα του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 01.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά

LIVE: Παναθηναϊκός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κηφισιά για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ
ΚΚΕ 01.02.26

Κουτσούμπας: Δυναμώνουν οι αναταράξεις στο εσωτερικό της ΕΕ – Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός υπονομεύει τα θεμέλια του ΝΑΤΟ

«Τα κόμματα-υμνητές του ευρωατλαντισμού είναι εκτεθειμένα ανεπανόρθωτα», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε
Απομόνωση 01.02.26

Τι μας στερεί η τεχνολογία – και πώς να το ανακτήσουμε

Εξωτερική ανάθεση αποφάσεων, chatbots αντί για φίλους, ο φυσικός κόσμος σε δεύτερη μοίρα: η τεχνολογία μας προσφέρει μια ζωή χωρίς σχέσεις. Υπάρχει μια διέξοδος, αλλά θα χρειαστεί συλλογική προσπάθεια

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)
Άλλα Αθλήματα 01.02.26

Γίνεται μύθος από τα 22 του ο Κάρλος Αλκαράθ: Έχει κερδίσει ήδη επτά Grand Slam! (vids)

Ο Κάρλος Αλκαράθ κέρδισε σχετικά εύκολα τον θρυλικό Τζόκοβιτς και κατέκτησε το Australian Open με 3-1 σετ. Αν και μόλις 22 ετών, ο Ισπανός έχει κατακτήσει ήδη 7 grand slam και εξελίσσεται σε μύθο!

Σύνταξη
Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας
Συνταγματική αναθεώρηση 01.02.26

Κρίση αξιοπιστίας των θεσμών στην ελληνική κοινωνία διαπιστώνει ο Δένδιας

«Ποιος από εμάς μπορεί να συνεχίζει να υπερασπίζει τη λογική ότι η ηγεσία της Δικαιοσύνης πρέπει να επιλέγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Μέση Ανατολή 01.02.26

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στιος Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ποια θα είναι η τύχη της Συμφωνίας EU – Mercosur;
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

Ποια θα είναι η τύχη της Συμφωνίας EU – Mercosur;

Για μια μεγάλη νίκη της Αριστεράς και των Ευρωπαίων αγροτών μιλά ο αντιπρόεδρος της Left Κώστας Αρβανίτης και εξηγεί τι σημαίνει πρακτικά η παραπομπή της συμφωνίας Mercosur στο Δικαστήριο της ΕΕ και ποια είναι τα επόμενα βήματα

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Τουρκία: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία δυστυχήματα
Κόσμος 01.02.26

Tραγωδία στην Αττάλεια: 16 νεκροί και 30 τραυματίες σε δύο τροχαία μέσα σε λίγη ώρα

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν σε ένα άλλο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Μπουρντούρ, στον αυτοκινητόδρομο Αττάλεια-Ισπάρτα στη νότια Τουρκία, μετέδωσε το ιδιωτικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Σύνταξη
Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης – Θεσσαλονίκης
Τι συνέβη 01.02.26

Κινηματογραφική ληστεία σημειώθηκε στην Παλιά εθνική Κατερίνης - Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πωλητής κοσμημάτων, σταμάτησε στο πρατήριο  για να ελέγξει τον αέρα ελαστικά του όταν τον πλησίασε ένα αμάξι. Τότε ένα άτομο μπήκε στο αυτοκίνητο του πωλητή, άναψε τη μηχανή και ξεκίνησε να φύγει.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
