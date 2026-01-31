«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Την περασμένη εβδομάδα, μια εικόνα από τους δρόμους της Μινεάπολης έκανε τον γύρο του διαδικτύου: ένας συνοριοφύλακας πλησιάζει έναν διαδηλωτή που βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος, ήδη ακινητοποιημένο από άλλους τρεις πράκτορες, και του ψεκάζει τα μάτια με σπρέι πιπεριού από απόσταση αναπνοής.

Το βίντεο, τραβηγμένο από φωτογράφο της Minneapolis Star Tribune, αποτύπωσε μια στιγμή ωμής κρατικής βίας – και αποτέλεσε την αρχή μιας αλυσιδωτής αντίδρασης.

Ο πράκτορας πιθανότατα πίστευε ότι θα παρέμενε ανώνυμος.

Στην επιχείρηση Metro Surge, οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί δρουν συχνά με καλυμμένα πρόσωπα, χωρίς διακριτικά, σε ένα καθεστώς που έχει ήδη συνδεθεί με σοβαρούς τραυματισμούς και ακόμα και θανάτους.

Όμως μέσα σε μόλις δύο ώρες από τη δημοσίευση του βίντεο, μια αντιφασιστική ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε ότι είχε ταυτοποιήσει τον δράστη.

Η Pacific Antifascist Research Collective και η λογική της αποκάλυψης

Σύμφωνα με τον Guardian, η ομάδα ονομάζεται Pacific Antifascist Research Collective.

View this post on Instagram A post shared by Calo News (@calonewsla)

Λίγες ημέρες πριν, είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα «εντοπίσει τους τρομοκράτες της ICE μέχρι να σταματήσει η εκστρατεία τρόμου».

Αυτή τη φορά, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: κυκλοφόρησε φυλλάδια με το πρόσωπο του πράκτορα, καλώντας τους κατοίκους της πόλης να τα διαδώσουν τόσο ψηφιακά όσο και στους δρόμους.

Το όνομα που αναγραφόταν ήταν Tyler Gramlin, συνοδευόμενο από τη φράση «ύποπτος απαγωγέας/τρομοκράτης», μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες, αντανακλώντας τη πολυεθνική σύνθεση της Μινεάπολης.

Η κολεκτίβα δεν δημοσιοποίησε τις μεθόδους ταυτοποίησης, όμως η αξιοπιστία της βασίζεται σε αυστηρά ερευνητικά κριτήρια.

Ένα λάθος θα μπορούσε να ακυρώσει ολόκληρη τη δράση της.

Η σύγχρονη antifa πέρα από τα στερεότυπα

Στη δημόσια φαντασία, η antifa ταυτίζεται συχνά με τη φυσική σύγκρουση.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Πρόκειται για ένα χαλαρό δίκτυο αναρχικών, σοσιαλιστών και κομμουνιστών που, την τελευταία δεκαετία, έχει επενδύσει κυρίως στην έρευνα και την αποκάλυψη της ακροδεξιάς.

Με κατασκόπους, διαρροές συνομιλιών, κρυφές ηχογραφήσεις και συστηματική τεκμηρίωση, αντιφασιστικές ομάδες έχουν αποκαλύψει χιλιάδες άτομα που δρούσαν ανώνυμα σε νεοναζιστικά και εθνικιστικά δίκτυα.

Καθηγητές, πολιτικοί, αστυνομικοί και θρησκευτικοί ηγέτες βρέθηκαν εκτεθειμένοι, με πολλές οργανώσεις να διαλύονται υπό το βάρος της δημόσιας κατακραυγής.

Από την ακροδεξιά στους κρατικούς μηχανισμούς

Κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της αντιφασιστικής έρευνας μετατοπίστηκε.

Πλέον, στο επίκεντρο βρίσκονται οι ένοπλοι πράκτορες του κράτους – ιδιαίτερα της ICE και του DHS – που υλοποιούν το σχέδιο μαζικών απελάσεων.

Ένας ακτιβιστής, γνωστός ως Riley, περιγράφει την αλλαγή με σαφήνεια:

«Αναγνωρίζουμε τους πράκτορες για τους ίδιους λόγους που αναγνωρίζουμε κάθε επικίνδυνο άτομο που προκαλεί βλάβη. Έχουν επιλέξει να εκμεταλλεύονται την κοινότητα». Οι μάσκες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μέτρο προστασίας, αλλά παραδοχή ενοχής.

Probably not the real wife-beater chidl-rpaer mace-sprayer ICE agent Tyler Gramlin who recently joined but a Gunther/Catturd Twitter troll pic.twitter.com/WNKI0bInn0 — Brain Worm Vaccine (@BrainWormVaxine) January 26, 2026

Τα κέντρα κράτησης και ο ανθρώπινος απολογισμός

Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι κρατούνται σήμερα σε κέντρα κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ – αριθμός ρεκόρ.

Οι αναφορές μιλούν για απάνθρωπες συνθήκες, σεξουαλική κακοποίηση, ιατρική αμέλεια και συστηματική βία.

Το 2025 καταγράφηκαν 32 θάνατοι υπό κράτηση, ενώ μόνο τους πρώτους μήνες του 2026 έχουν ήδη σημειωθεί οκτώ.

Για τους αντιφασίστες, η ανωνυμία των πρακτόρων είναι προνόμιο που δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται.

«Τα αρπακτικά δεν πρέπει να απολαμβάνουν την ανωνυμία», λέει ο Riley, τονίζοντας ότι οι πράκτορες ζουν μέσα στις ίδιες κοινωνίες που καταστρέφουν.

Μια μακρά παράδοση αποκάλυψης

Η αποκάλυψη φασιστών δεν είναι νέο φαινόμενο στην αμερικανική ιστορία.

Από τη δράση της Ida B. Wells και του Walter White κατά των «λιντσαριστών», μέχρι τη διείσδυση σε παραρτήματα της Κου Κλουξ Κλαν και τη δράση αντιρατσιστικών πανκ ομάδων τη δεκαετία του ’80, η στρατηγική της ονομασίας και της διαπόμπευσης έχει χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά ως εργαλείο κοινωνικής άμυνας.

Σήμερα, η ίδια λογική εφαρμόζεται απέναντι σε κρατικούς μηχανισμούς που λειτουργούν, σύμφωνα με τους επικριτές τους, ως μυστική αστυνομία.

Νομικές μάχες και πολιτική σύγκρουση

Οι προσπάθειες θεσμικού ελέγχου είναι αργές.

Νόμοι που απαγορεύουν τις μάσκες ή απαιτούν αναγνωριστικά έχουν ψηφιστεί σε αρκετές πολιτείες, αλλά προσβάλλονται δικαστικά. Παράλληλα, ανεξάρτητες πρωτοβουλίες όπως η ICE List συλλέγουν και δημοσιεύουν πληροφορίες για πράκτορες, προκαλώντας την οργή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ποινικοποιήσει αυτές τις πρακτικές, στοχοποιώντας την «antifa» ως εσωτερικό εχθρό, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί οργανωμένη οντότητα.

Η υπόθεση Gramlin και το μήνυμα προς το μέλλον

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν διέψευσε την ταυτοποίηση του Tyler Gramlin.

Tyler O’Ryan Gramlin is a terrorist who is currently working for ICE. pic.twitter.com/UCPdjOBY8b — gabe 🔻 (@brokinrecord) January 23, 2026

Ο ίδιος, αντί να αρνηθεί, απάντησε με διαδικτυακά memes που παραπέμπουν στην ακροδεξιά κουλτούρα.

Για τους αντιφασίστες, αυτή η στάση επιβεβαιώνει όσα καταγγέλλουν.

Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές: η αίσθηση ατιμωρησίας δεν θα διαρκέσει για πάντα.

«Ο λαός δεν θα ξεχάσει», προειδοποιεί ο Riley.

Και όσο η κρατική βία συνεχίζεται, τόσο περισσότεροι, λέει, θα μετατρέπονται σε αντιφασίστες.