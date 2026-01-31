newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 19:15

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
3 βασικές συνήθειες για την καλύτερη διαχείριση του σακχάρου μετά το φαγητό

3 βασικές συνήθειες για την καλύτερη διαχείριση του σακχάρου μετά το φαγητό

Spotlight

Την περασμένη εβδομάδα, μια εικόνα από τους δρόμους της Μινεάπολης έκανε τον γύρο του διαδικτύου: ένας συνοριοφύλακας πλησιάζει έναν διαδηλωτή που βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος, ήδη ακινητοποιημένο από άλλους τρεις πράκτορες, και του ψεκάζει τα μάτια με σπρέι πιπεριού από απόσταση αναπνοής.

Το βίντεο, τραβηγμένο από φωτογράφο της Minneapolis Star Tribune, αποτύπωσε μια στιγμή ωμής κρατικής βίας – και αποτέλεσε την αρχή μιας αλυσιδωτής αντίδρασης.

Ο πράκτορας πιθανότατα πίστευε ότι θα παρέμενε ανώνυμος.

Στην επιχείρηση Metro Surge, οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί δρουν συχνά με καλυμμένα πρόσωπα, χωρίς διακριτικά, σε ένα καθεστώς που έχει ήδη συνδεθεί με σοβαρούς τραυματισμούς και ακόμα και θανάτους.

Όμως μέσα σε μόλις δύο ώρες από τη δημοσίευση του βίντεο, μια αντιφασιστική ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε ότι είχε ταυτοποιήσει τον δράστη.

Η Pacific Antifascist Research Collective και η λογική της αποκάλυψης

Σύμφωνα με τον Guardian, η ομάδα ονομάζεται Pacific Antifascist Research Collective.

View this post on Instagram

A post shared by Calo News (@calonewsla)

Λίγες ημέρες πριν, είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα «εντοπίσει τους τρομοκράτες της ICE μέχρι να σταματήσει η εκστρατεία τρόμου».

Αυτή τη φορά, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα: κυκλοφόρησε φυλλάδια με το πρόσωπο του πράκτορα, καλώντας τους κατοίκους της πόλης να τα διαδώσουν τόσο ψηφιακά όσο και στους δρόμους.

Το όνομα που αναγραφόταν ήταν Tyler Gramlin, συνοδευόμενο από τη φράση «ύποπτος απαγωγέας/τρομοκράτης», μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες, αντανακλώντας τη πολυεθνική σύνθεση της Μινεάπολης.

Η κολεκτίβα δεν δημοσιοποίησε τις μεθόδους ταυτοποίησης, όμως η αξιοπιστία της βασίζεται σε αυστηρά ερευνητικά κριτήρια.

Ένα λάθος θα μπορούσε να ακυρώσει ολόκληρη τη δράση της.

Η σύγχρονη antifa πέρα από τα στερεότυπα

Στη δημόσια φαντασία, η antifa ταυτίζεται συχνά με τη φυσική σύγκρουση.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.

Πρόκειται για ένα χαλαρό δίκτυο αναρχικών, σοσιαλιστών και κομμουνιστών που, την τελευταία δεκαετία, έχει επενδύσει κυρίως στην έρευνα και την αποκάλυψη της ακροδεξιάς.

Με κατασκόπους, διαρροές συνομιλιών, κρυφές ηχογραφήσεις και συστηματική τεκμηρίωση, αντιφασιστικές ομάδες έχουν αποκαλύψει χιλιάδες άτομα που δρούσαν ανώνυμα σε νεοναζιστικά και εθνικιστικά δίκτυα.

Καθηγητές, πολιτικοί, αστυνομικοί και θρησκευτικοί ηγέτες βρέθηκαν εκτεθειμένοι, με πολλές οργανώσεις να διαλύονται υπό το βάρος της δημόσιας κατακραυγής.

Από την ακροδεξιά στους κρατικούς μηχανισμούς

Κατά τη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο στόχος της αντιφασιστικής έρευνας μετατοπίστηκε.

Πλέον, στο επίκεντρο βρίσκονται οι ένοπλοι πράκτορες του κράτους – ιδιαίτερα της ICE και του DHS – που υλοποιούν το σχέδιο μαζικών απελάσεων.

Ένας ακτιβιστής, γνωστός ως Riley, περιγράφει την αλλαγή με σαφήνεια:

«Αναγνωρίζουμε τους πράκτορες για τους ίδιους λόγους που αναγνωρίζουμε κάθε επικίνδυνο άτομο που προκαλεί βλάβη. Έχουν επιλέξει να εκμεταλλεύονται την κοινότητα». Οι μάσκες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είναι μέτρο προστασίας, αλλά παραδοχή ενοχής.

Τα κέντρα κράτησης και ο ανθρώπινος απολογισμός

Περισσότεροι από 70.000 άνθρωποι κρατούνται σήμερα σε κέντρα κράτησης μεταναστών στις ΗΠΑ – αριθμός ρεκόρ.

Οι αναφορές μιλούν για απάνθρωπες συνθήκες, σεξουαλική κακοποίηση, ιατρική αμέλεια και συστηματική βία.

Το 2025 καταγράφηκαν 32 θάνατοι υπό κράτηση, ενώ μόνο τους πρώτους μήνες του 2026 έχουν ήδη σημειωθεί οκτώ.

Για τους αντιφασίστες, η ανωνυμία των πρακτόρων είναι προνόμιο που δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται.

«Τα αρπακτικά δεν πρέπει να απολαμβάνουν την ανωνυμία», λέει ο Riley, τονίζοντας ότι οι πράκτορες ζουν μέσα στις ίδιες κοινωνίες που καταστρέφουν.

Μια μακρά παράδοση αποκάλυψης

Η αποκάλυψη φασιστών δεν είναι νέο φαινόμενο στην αμερικανική ιστορία.

Από τη δράση της Ida B. Wells και του Walter White κατά των «λιντσαριστών», μέχρι τη διείσδυση σε παραρτήματα της Κου Κλουξ Κλαν και τη δράση αντιρατσιστικών πανκ ομάδων τη δεκαετία του ’80, η στρατηγική της ονομασίας και της διαπόμπευσης έχει χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά ως εργαλείο κοινωνικής άμυνας.

Σήμερα, η ίδια λογική εφαρμόζεται απέναντι σε κρατικούς μηχανισμούς που λειτουργούν, σύμφωνα με τους επικριτές τους, ως μυστική αστυνομία.

Νομικές μάχες και πολιτική σύγκρουση

Οι προσπάθειες θεσμικού ελέγχου είναι αργές.

Νόμοι που απαγορεύουν τις μάσκες ή απαιτούν αναγνωριστικά έχουν ψηφιστεί σε αρκετές πολιτείες, αλλά προσβάλλονται δικαστικά. Παράλληλα, ανεξάρτητες πρωτοβουλίες όπως η ICE List συλλέγουν και δημοσιεύουν πληροφορίες για πράκτορες, προκαλώντας την οργή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ποινικοποιήσει αυτές τις πρακτικές, στοχοποιώντας την «antifa» ως εσωτερικό εχθρό, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί οργανωμένη οντότητα.

Η υπόθεση Gramlin και το μήνυμα προς το μέλλον

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δεν διέψευσε την ταυτοποίηση του Tyler Gramlin.

Ο ίδιος, αντί να αρνηθεί, απάντησε με διαδικτυακά memes που παραπέμπουν στην ακροδεξιά κουλτούρα.

Για τους αντιφασίστες, αυτή η στάση επιβεβαιώνει όσα καταγγέλλουν.

Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές: η αίσθηση ατιμωρησίας δεν θα διαρκέσει για πάντα.

«Ο λαός δεν θα ξεχάσει», προειδοποιεί ο Riley.

Και όσο η κρατική βία συνεχίζεται, τόσο περισσότεροι, λέει, θα μετατρέπονται σε αντιφασίστες.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

ΕΕ-Ινδία: Η ακτινογραφία της εμπορικής συμφωνίας (FTA) [γράφημα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
3 βασικές συνήθειες για την καλύτερη διαχείριση του σακχάρου μετά το φαγητό

3 βασικές συνήθειες για την καλύτερη διαχείριση του σακχάρου μετά το φαγητό

Τουρισμός
Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

Τουριστικές επενδύσεις: Το αντάρτικο των δήμων στις Κυκλάδες και η αντίδραση των ξενοδόχων 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά
Μέση Ανατολή 31.01.26

Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς οφείλεται σε διαρροή αερίου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες.

Σύνταξη
«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
Στρατός made in Europe 31.01.26

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν χαρακτηριστικά κάθετος μιλώντας για τις ΗΠΑ όταν συναντήθηκε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα – Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο
Κλιμάκωση 31.01.26

Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα - Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα από τα ξημερώματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιους ανάμεσά τους και παιδιά - Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας
Έκλεισε το μετρό 31.01.26

Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες - «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων - Το μπλακάουτ επηρέασε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου

Σύνταξη
Ιράν: Ένας νεκρός από έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Τέσσερις νεκροί από έκρηξη αερίου στην Αχβάζ
Βίντεο 31.01.26 Upd: 17:31

Ιράν: Ένας νεκρός από έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Τέσσερις νεκροί από έκρηξη αερίου στην Αχβάζ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στον Ιράν και τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μόσχα: «Πνιγμένη» στο χιόνι – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και αυτοκίνητα ακινητοποιημένα
Ιστορική χιονόπτωση 31.01.26

«Πνιγμένη» στο χιόνι η Μόσχα – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί ώρες

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται - Η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σύνταξη
Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων
Κόσμος 31.01.26

«Όσα λέν' οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση - Οι αποκαλύψεις των αρχείων Έπσταϊν και οι καταγγελίες των θυμάτων

Μασκ και Γκέιτς φιγουράρουν στις νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν - Τα θύματα κακοποίησης και trafficking καταγγέλλουν ότι σκόπιμα διαρρέονται τα δικά τους στοιχεία ενώ αποκρύπτονται αποδείξεις των εγκλημάτων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη – Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
«ICE Out» 31.01.26

Μαζικές διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεάπολη - Οργή για τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ

Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σε δεκάδες πολιτείες των ΗΠΑ - από την Καλιφόρνια έως τη Νέα Υόρκη - αποφάσισαν αποχή με αίτημα την απόσυρση της ICE από τη Μινεάπολη

Σύνταξη
Αγγλία: Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς – Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της
«Νόμιζα θα πεθάνω» 31.01.26

Φρίκη για 12χρονη που βιάστηκε από δυο Αφγανούς - Έβγαζαν βίντεο και απειλούσαν να σκοτώσουν την οικογένειά της

Η 12χρονη περιέγραψε στο δικαστήριο τις φρικιαστικές στιγμές που έζησε στα χέρια τους - Ο ένας κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι η σεξουαλική πράξη ήταν... συναινετική και ξεκίνησε από εκείνη

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινό σφυροκόπημα με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά – Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ
Κόσμος 31.01.26

Ισραηλινό σφυροκόπημα της Γάζας με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους έξι παιδιά - Οι ΗΠΑ στέλνουν επιθετικά ελικόπτερα στο Τελ Αβίβ

Μία ημέρα πριν από το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα το Ισραήλ εξαπέλυσε θανατηφόρα επίθεση στη Γάζα - Από την αρχή της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 524 Παλαιστίνιοι

Σύνταξη
Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία
«Νέα Δεξιά» 31.01.26

Από λαϊκιστής παρίας, πρωταγωνιστής – Ο «μετεωρίτης» Φάρατζ συντρίβει το πολιτικό σκηνικό στη Βρετανία

Ο ακροδεξιός λαϊκιστής Νάιτζελ Φάρατζ θριαμβεύει στις δημοσκοπήσεις, «κλέβει» στελέχη των αποδυναμωμένων Συντηρητικών και υποδαυλίζει την κρίση ταυτότητας και συνοχής στους κυβερνώντες Εργατικούς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του
Εκδίκηση 31.01.26

Η ιστορία που σόκαρε τις ΗΠΑ: Πατέρας σκότωσε σε ζωντανή μετάδοση τον δάσκαλο καράτε που βίαζε τον γιο του

Ο Doucet ξεκίνησε τη σεξουαλική κακοποίηση του Jody κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, προσποιούμενος ότι τον βοηθούσε στις διατάσεις, και αργότερα απομονώνοντάς τον από τους άλλους μαθητές

Σύνταξη
Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones
Κόσμος 31.01.26

Κονγκό: Πάνω 225 οι νεκροί εργάτες που εξόρυσσαν «ματωμένο» κολτάνιο για smartphones

Περισσότεροι από 225 νεκροί από την κατάρρευση ορυχείου κολτανίου στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με επίσημες πηγές - Νεκροί άντρες, γυναίκες, παιδιά

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο Άρης τα βρήκε σκούρα για 78 λεπτά απέναντι στον Παναιτωλικό, ωστόσο ο Φαμπιάνο «χτύπησε» με κεφαλιά σε εκείνο το σημείο και χάρισε μια νίκη (1-0) που η ομάδα του είχε πολύ μεγάλη ανάγκη. Με δέκα από το 24ο λεπτό έπαιζαν οι γηπεδούχοι

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά
Μέση Ανατολή 31.01.26

Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς οφείλεται σε διαρροή αερίου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες.

Σύνταξη
«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της
Go Fun 31.01.26

«Μήπως πεθαίνω;» – Το προφητικό αστείο της Κάθριν Ο’Χάρα λίγους μήνες πριν τον αιφνίδιο θάνατό της

Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο'Χάρα σε ηλικία 71 ετών βύθισε στη θλίψη τον κόσμο του θεάματος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια στιγμή που σήμερα μοιάζει σχεδόν μεταφυσική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο
Μήνυμα 31.01.26

Ανδρουλάκης για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως εκείνη τη νύχτα «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Νίκολιτς: «Σε καλή κατάσταση εμείς, ο Ολυμπιακός είναι σε φανταστική»

Ο τεχνικός ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ανέλυσε τους ερυθρόλευκους και ζήτησε από τους παίκτες δείξουν μαχητικότητα και να μπουν στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson
Μπάσκετ 31.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson

LIVE: Ολυμπιακός – Περιστέρι. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Περιστέρι για τη 17η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του
Η «ρήτρα-έκπληξη» 31.01.26

Ανατροπή στην κληρονομιά του Valentino: Κάστρα, έργα τέχνης, γιοτ και η «εκλεκτή οικογένεια» που θα κερδίσει την αυτοκρατορία του

Χωρίς άμεσους απογόνους και χωρίς σύζυγο, ο Valentino, o «Τελευταίος Αυτοκράτορας» της μόδας, αφήνει πίσω του μια περιουσία που, σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ

LIVE: Ατρόμητος – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΟΦΗ για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Σύνταξη
Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά
On Field 31.01.26

Το σεμινάριο διαιτησίας που διαλύει ο αφήγημα του Λανουά

Ο Στεφάν Λανουά έμεινε μετεξεταστέος στον προγραμματισμό καθώς ταυτόχρονα με αγώνες θα διεξαχθεί και σεμινάριο διαιτητών της Super League για τα «μάτια του κόσμου» και για εικονικά συγχαρητήρια!

Βάιος Μπαλάφας
Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου
Red Code 31.01.26

Κόκκινος συναγερμός σε Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδονία για την κακοκαιρία – Συνεδρίασε η Επιτροπή Kινδύνου

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε με θέμα την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα από το βράδυ του Σαββάτου και την Κυριακή. Συστάσεις προς τους δήμους και τις περιφέρειες

Σύνταξη
Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα
Ελλάδα 31.01.26

Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Οι κινήσεις τους καταγράφονται καθαρά από κάμερα ασφαλείας, χωρίς οι ίδιοι να δείχνουν τον παραμικρό δισταγμό, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε κεντρικό σημείο στον Βόλο

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι
Τρίκαλα 31.01.26

Μαρκογιαννάκη για «Βιολάντα»: Η κυβέρνηση διατυμπανίζει αύξηση ελέγχων – Ξέχασε ότι οι περισσότεροι είναι απομακρυσμένοι

«Είναι άξιο απορίας το γιατί ο κ. Μαρινάκης βιάστηκε να πει ότι δεν υπάρχει παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας όταν μιλάμε για κανόνες υγιεινής και ασφάλειας», λέει η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Σύνταξη
Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες
Απο τα δυτικά 31.01.26

Σφοδρά καιρικά φαινόμενα από το βράδυ – Κατηγορίας 4 η βροχή που αναμένεται – Χάρτες

Ευρείας κλίμακας θα είναι η κακοκαιρία που αναμένονται από το βράδυ του Σαββάτου και έως και τη Δευτέρα. Ισχυρές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιόνι προβλέπονται στα ορεινά, ισχυροί άνεμοι στα πελάγη.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο
Cult 31.01.26

Ντέιβιντ Μπόουι, προφήτης του χάους – Η μουσική θρησκεία του σε νέο βιβλίο

Η νέα βιογραφία του Πίτερ Όρμεροντ επαναπροσδιορίζει τον Ντέιβιντ Μπόουι όχι απλώς ως έναν χαρισματικό καλλιτέχνη, αλλά ως έναν βαθιά θρησκευτικό δημιουργό που χρησιμοποίησε τη μουσική του για να χαρτογραφήσει την πνευματική αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα
Τραγωδία στα Τρίκαλα 31.01.26

Βιολάντα: Το προειδοποιητικό καμπανάκι, η μηχανική της καταστροφής και η αόρατη παγίδα

Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τo πολύνεκρο εργατικό δυστύχημα στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Ευρήματα που υποδεικνύουν δομικά κενά ασφαλείας και αγνοημένες προειδοποιήσεις ετών

Σύνταξη
LIVE: Μπράιτον – Έβερτον
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον

LIVE: Μπράιτον – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μπράιτον – Έβερτον για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λιντς – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ

LIVE: Λιντς – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Λιντς – Άρσεναλ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»
Ελλάδα 31.01.26

ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Σε στιγμές πένθους προέχει η ευθύνη και η αξιοπρέπεια»

Για φήμες και αβάσιμες ερμηνείες που διακινούνται στον δημόσιο διάλογο κάνει λόγο η εταιρεία Βιολάντα και επισημαίνει ότι «συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές στο έργο τους για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος».

Σύνταξη
LIVE: Παναιτωλικός – Άρης
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης

LIVE: Παναιτωλικός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – Άρης για την 19η αγωνιστική της Superleague.

Σύνταξη
Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση
Καλώδιο 31.01.26

Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος – Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε μεταξύ τους ηλεκτρική διασύνδεση

Αυτή η εξέλιξη «συνιστά σοβαρή γεωπολιτική ήττα τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί επικίνδυνη αναβάθμιση του ψευδοκράτους», προειδοποιεί ο Γιάννης Μανιάτης

Σύνταξη
«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
Στρατός made in Europe 31.01.26

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν χαρακτηριστικά κάθετος μιλώντας για τις ΗΠΑ όταν συναντήθηκε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο