Μινεάπολη: Τίποτε δεν άλλαξε έπειτα από τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, λένε αδελφοί της στο Κογκρέσο
Νομίζαμε ότι ο θάνατος της αδελφής μας, Ρενέ Γκουντ, (από τα πυρά πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη) «θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε αλλαγή στη χώρα μας — αλλά δεν συνέβη τίποτα τέτοιο»...
- Τα Ιωάννινα ο επόμενος σταθμός για την Ιθάκη – Ποιοι θα συζητήσουν για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα
- Γαλλία: Σε κρίσιμη κατάσταση καθηγήτρια γυμνασίου – Δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από μαθητή
- Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
- Συνελήφθη ο πρώην σύζυγος της Τζιλ Μπάιντεν – Κατηγορείται για τον φόνο της γυναίκας του
Αδέλφια της Αμερικανίδας η οποία έχασε τη ζωή της στις αρχές Ιανουαρίου, όταν την πυροβόλησε πράκτορας της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη, επέκριναν χθες Τρίτη το ότι δεν άλλαξε τίποτα μετά τον θάνατό της, ότι συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι σκληρές πρακτικές των πρακτόρων που διατάχτηκαν να εφαρμόσουν την αντιμεταναστευτική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (στη φωτογραφία του Reuters/Kylie Cooper, επάνω, δύο αδελφοί της Ρενέ Γκουντ, στο Κογκρέσο).
Η Ρενέ Γκουντ, μητέρα 37 ετών, σκοτώθηκε από σφαίρες πράκτορα της ICE καθώς βρισκόταν στο τιμόνι του αυτοκινήτου της την 7η Ιανουαρίου, στο περιθώριο διαδηλώσεων εναντίον των επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης για εβδομάδες στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ.
«Τα εντελώς σουρεαλιστικά γεγονότα στους δρόμους της Μινεάπολης είναι ανεξήγητα»
«Τις τελευταίες εβδομάδες, η οικογένειά μας ένιωθε κάποια ανακούφιση νομίζοντας ότι ο θάνατος της Νε θα μπορούσε ίσως να οδηγήσει σε αλλαγή στη χώρα μας — αλλά δεν συνέβη τίποτα τέτοιο», είπε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο αμερικανικό Κογκρέσο ένας από τους αδελφούς της Ρενέ Γκουντ, ο Λουκ Γκάνγκερ.
«Τα εντελώς σουρεαλιστικά γεγονότα στους δρόμους της Μινεάπολης είναι ανεξήγητα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις εφόδους στην πόλη, όπου αναπτύχθηκαν χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες, που δρουν με καλυμμένα πρόσωπα, εκτελώντας τη διαταγή να συλλάβουν μαζικά παράτυπους μετανάστες.
«Αυτές οι αναμετρήσεις με ομοσπονδιακούς πράκτορες αλλάζουν τις κοινότητές μας και πάρα πολλές ζωές, ανάμεσά τους και τη δική μας», πρόσθεσε.
Μερικές ημέρες μετά τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, άλλος διαδηλωτής, συνομήλικός της, ο Αλεξ Πρέτι, σκοτώθηκε στη Μινεάπολη από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας συνόρων (CBP), γεγονός που πυροδότησε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στις ΗΠΑ κι επέτεινε τη διένεξη ανάμεσα στις τοπικές και στις ομοσπονδιακές αρχές.
«Μικρές πράξεις καλοσύνης»
«Θα ήταν τόσο εύκολο να παρασυρθούμε και να πιστέψουμε το ψέμα ότι για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες του κόσμου απαιτούνται μεγαλειώδεις, ηρωικές πράξεις», είπε στους κοινοβουλευτικούς άλλος αδελφός της εκλιπούσας, ο Μπρεντ Γκάνγκερ.
Ομως — συμπλήρωσε — «όπως είχε γράψει ο (σ.σ. βρετανός συγγραφέας Τζον Ρόναλντ Ρούελ) Τόλκιν, είναι τα μικρά, καθημερινά πράγματα, που κάνουν απλοί άνθρωποι, αυτά που μας επιτρέπουν να απωθούμε τον ζόφο, μικρές πράξεις καλοσύνης και αγάπης».
Πηγή: ΑΠΕ
- Μινεάπολη: Τίποτε δεν άλλαξε έπειτα από τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ, λένε αδελφοί της στο Κογκρέσο
- Η κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών έληξε – Ο Ζελένσκι κατηγορεί την Ρωσία για μαζικές επιθέσεις
- Ο Τζιάνι Ινφαντίνο της FIFA, μπήκε σε «λίστα θανάτου» στην Ουκρανία με προδότες και εχθρούς της χώρας
- Ουκρανία: Νεαρός και κορίτσι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια
- Δυτική Οχθη: 24χρονος Παλαιστίνιος νεκρός από ισραηλινά πυρά
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»
- Στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης: Αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΙ
- Βενεζουέλα: Χιλιάδες διαδηλωτές απαίτησαν την επιστροφή του Μαδούρο και της συζύγου του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις