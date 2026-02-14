newspaper
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Κόσμος 14 Φεβρουαρίου 2026, 00:45

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Δύο ομοσπονδιακοί αξιωματικοί της ICE, φαίνεται να έχουν πει ψέματα σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στον πυροβολισμό ενός μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη τον περασμένο μήνα, δήλωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής διευθυντής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), Τοντ Λίονς.

Σε δήλωσή του, ο Λάιονς ανέφερε ότι η εξέταση του βίντεο από την ICE και το υπουργείο Δικαιοσύνης «αποκάλυψε ότι οι ένορκες καταθέσεις δύο διαφορετικών αξιωματικών φαίνεται να περιέχουν αναληθείς δηλώσεις». Οι πράκτορες είχαν αναφέρει πως ο μετανάστης τους χτύπησε με φτυάρι, κάτι που πλέον αποδομήθηκε. Το περιστατικό συνέβη μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και πριν την δολοφονία του Άλεξ Πρίτι.

Και οι δύο αξιωματικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και η Εισαγγελία των ΗΠΑ διερευνά τις ψευδείς δηλώσεις, δήλωσε ο Λίονς. «Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι αξιωματικοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απόλυση, καθώς και πιθανή ποινική δίωξη», συμπλήρωσε.

Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη – H ICE μειώνει την δράση της

Η ανακοίνωση έρχεται μια μέρα μετά την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον του μετανάστη από τη Βενεζουέλα, Χούλιο Σεζάρ Σόσα-Σελίς, ο οποίος πυροβολήθηκε στο πόδι, και ενός άλλου άνδρα που κατηγορήθηκε για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό.

Ο ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Μινεσότα, Ντάνιελ Ρόζεν, ζήτησε από τον δικαστή να απορρίψει τις κατηγορίες, γράφοντας ότι «τα νέα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν σε αυτή την υπόθεση είναι ουσιαστικά ασυμβίβαστα με τους ισχυρισμούς». Ο Ρόζεν ζήτησε την απόρριψη με επιφύλαξη, πράγμα που σημαίνει ότι οι κατηγορίες δεν μπορούν να επαναφερθούν.

Η ICE και οι ομοσπονδιακοί πράκτορες αντιμετώπισαν έντονη αντίδραση κατά της εντατικής επιβολής των μεταναστευτικών νόμων στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί πολίτες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπεύθυνος για τα σύνορα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τομ Χόμαν, δήλωσε ότι η εντατική επιβολή των νόμων θα μειωθεί.

Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Κόσμος 13.02.26

«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Σύνταξη
Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
True crime 13.02.26

Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»

Πριν ο κινηματογραφικός Τζέισον σκορπίσει τον τρόμο στις οθόνες με το επιτυχημένο εμπορικά αιματοβαμμένο franchise, η Παρασκευή και 13 είχε βρει το αληθινό Τέρας της στο γοτθικό Γούστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
