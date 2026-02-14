Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις
Δύο ομοσπονδιακοί αξιωματικοί της ICE, φαίνεται να έχουν πει ψέματα σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στον πυροβολισμό ενός μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη τον περασμένο μήνα, δήλωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής διευθυντής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), Τοντ Λίονς.
Σε δήλωσή του, ο Λάιονς ανέφερε ότι η εξέταση του βίντεο από την ICE και το υπουργείο Δικαιοσύνης «αποκάλυψε ότι οι ένορκες καταθέσεις δύο διαφορετικών αξιωματικών φαίνεται να περιέχουν αναληθείς δηλώσεις». Οι πράκτορες είχαν αναφέρει πως ο μετανάστης τους χτύπησε με φτυάρι, κάτι που πλέον αποδομήθηκε. Το περιστατικό συνέβη μετά την δολοφονία της Ρενέ Γκουντ και πριν την δολοφονία του Άλεξ Πρίτι.
Και οι δύο αξιωματικοί έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και η Εισαγγελία των ΗΠΑ διερευνά τις ψευδείς δηλώσεις, δήλωσε ο Λίονς. «Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι αξιωματικοί ενδέχεται να αντιμετωπίσουν απόλυση, καθώς και πιθανή ποινική δίωξη», συμπλήρωσε.
Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη – H ICE μειώνει την δράση της
Η ανακοίνωση έρχεται μια μέρα μετά την απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να αποσύρει τις κατηγορίες εναντίον του μετανάστη από τη Βενεζουέλα, Χούλιο Σεζάρ Σόσα-Σελίς, ο οποίος πυροβολήθηκε στο πόδι, και ενός άλλου άνδρα που κατηγορήθηκε για επίθεση σε ομοσπονδιακό αξιωματικό.
Ο ανώτατος ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Μινεσότα, Ντάνιελ Ρόζεν, ζήτησε από τον δικαστή να απορρίψει τις κατηγορίες, γράφοντας ότι «τα νέα στοιχεία που ανακαλύφθηκαν σε αυτή την υπόθεση είναι ουσιαστικά ασυμβίβαστα με τους ισχυρισμούς». Ο Ρόζεν ζήτησε την απόρριψη με επιφύλαξη, πράγμα που σημαίνει ότι οι κατηγορίες δεν μπορούν να επαναφερθούν.
Η ICE και οι ομοσπονδιακοί πράκτορες αντιμετώπισαν έντονη αντίδραση κατά της εντατικής επιβολής των μεταναστευτικών νόμων στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν δύο Αμερικανοί πολίτες. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπεύθυνος για τα σύνορα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τομ Χόμαν, δήλωσε ότι η εντατική επιβολή των νόμων θα μειωθεί.
