newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ
Κόσμος 10 Φεβρουαρίου 2026, 21:00

Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ο ιστότοπος με έδρα την Ολλανδία χρησιμοποιεί δημόσιες πληροφορίες και συμβουλές για να αποκαλύψει την ταυτότητα των πρακτόρων της ICE, που εμπλέκονται σε καταστολές σε όλες τις ΗΠΑ

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
A
A
Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Spotlight

Ξεκίνησε ως μια προκλητική απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Μήνες αργότερα, ωστόσο, ένα σχέδιο με βάση την Ευρώπη, για να ξεσκεπάσει τους πράκτορες της υπηρεσίας ICE για τη μετανάστευση, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και κινητοποίησε εκατοντάδες εθελοντές.

«Αυτό που κάνουμε είναι μια αντίδραση σε ένα προβληματικό καθεστώς», δήλωσε ο Ντόμινικ Σκίνερ, ο Ιρλανδός υπήκοος με έδρα την Ολλανδία πίσω από τον ιστότοπο ICE List, σχετικά με την αποστολή του να άρει την ανωνυμία στην οποία λειτουργούν πολλοί από τους ένοπλους ομοσπονδιακούς πράκτορες ενώ αναπτύσσονται σε πόλεις των ΗΠΑ και σκορπάνε τη βία.

Κίνητρο οι απειλές της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας

Ξεκίνησε τον Ιούνιο, όταν η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι οι Αμερικανοί που αναγνώρισαν δημοσίως τους πράκτορες της ICE θα αντιμετώπιζαν σύλληψη. «Το ξαναδημοσίευσα και είπα: ‘Λοιπόν, δεν είμαστε στις ΗΠΑ, γι’ αυτό στείλτε τα σε εμάς’», είπε χαρακτηριστικά ο Σκίνερ, 31 ετών και προσέθεσε: «Μέχρι το βράδυ έστειλα μηνύματα από ιδιωτικούς ερευνητές και την επόμενη εβδομάδα είχαμε ένα πλαίσιο για το πώς να δουλέψουμε».

Ο ιστότοπος λειτουργεί επί του παρόντος ως ένα είδος wiki, που βασίζεται σε μια ομάδα περίπου 500 εθελοντών για να επεξεργαστούν πληροφορίες από το κοινό. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται για την παρουσία της ICE στους δρόμους των ΗΠΑ, άλλα 300 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντισμό, λέει ο Σκίνερ.

Η δουλειά του ιστότοπου είναι απλή: δημοσιεύει τα ονόματα, τις θέσεις και, κατά καιρούς, φωτογραφίες των πρακτόρων της ICE, καθώς και άλλων που εμπλέκονται στη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ για τη μετανάστευση. Οι καταχωρίσεις δεν περιλαμβάνουν διευθύνσεις σπιτιού και αριθμούς τηλεφώνου.

Τους «βγάζουν» τη μάσκα

Το αποτέλεσμα έχει εκτοξεύσει τον Σκίνερ και την εξαμελή ομάδα του σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε σε ομοσπονδιακούς πράκτορες να αποκρύψουν την ταυτότητά τους.

Οι ένοπλοι αξιωματικοί φορούν όλο και περισσότερο μάσκες μπαλακλάβες και γυαλιά ηλίου για να κρύψουν το πρόσωπό τους και δεν φορούν τις ετικέτες με τα ονόματά τους, όπως κάνουν συνήθως οι αστυνομικοί των ΗΠΑ. Μερικές φορές, είναι ακόμη δύσκολο να διακρίνει κανείς σε τι ανήκουν οι αξιωματικοί της υπηρεσίας.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, είπε ότι οι Δημοκρατικοί θα μπλοκάρουν τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και αρκετών άλλων υπηρεσιών, εκτός εάν ικανοποιηθούν τα αιτήματα για ζητήματα όπως η απαίτηση να έχουν οι πράκτορες της ICE «κλειστές μάσκες, κάμερες σώματος ενεργοποιημένες» και να φέρουν κατάλληλη ταυτότητα.

Το DHS απάντησε ότι οι μάσκες είναι απαραίτητες για την προστασία των πρακτόρων, οι οποίοι, όπως ισχυρίσθηκε χωρίς να προσκομίσει στοιχεία, βιώνουν μια δραματική αύξηση της βίας.

«Φοβούνται τον αποκλεισμό της κοινότητας»

Μιλώντας στον Guardian, ο Σκίνερ αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του DHS για αυξανόμενη βία. «Πάντα λέω ότι οι πράκτορες ICE δεν φοβούνται πραγματικά για την ασφάλειά τους. Αυτό που φοβούνται είναι να μην τους καλέσουν σε αγώνες μπέιζμπολ ή να μην τους καλέσουν στην παμπ με τους φίλους τους. Ο αποκλεισμός της κοινότητας – αυτό είναι που φοβούνται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ιστότοπός του έχει λάβει πληροφορίες για την ταυτότητα των πρακτόρων από διάφορες πηγές – από διαρροές που κυκλοφόρησαν για χιλιάδες ονόματα ταυτόχρονα, από άτομα που τηλεφωνούν στους γείτονές τους και από το προσωπικό ξενοδοχείων και μπαρ που μεταδίδουν πληροφορίες τις οποίες συνέλεξαν από ταυτότητες. Ένα μικρό ποσοστό πρακτόρων έχει επίσης εντοπιστεί χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI και αναγνώρισης προσώπου.

Οι πληροφορίες στη συνέχεια επαληθεύονται χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, πολλά από τα οποία προέρχονται από τους ίδιους τους πράκτορες, εξήγησε ο Σκίνερ. «Πάνω από το 90% των ανθρώπων που έχουμε καταγράψει ως πράκτορες της ICE, τους έχουμε αναγνωρίσει μέσω πληροφοριών που οι ίδιοι έχουν δημοσιοποιήσει», ανέφερε, δείχνοντας ιστότοπους όπως το LinkedIn. «Το μόνο που κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τις ήδη διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες».

Όπως έγινε στο Σικάγο με την Κου Κλουξ Κλαν

Από τα περισσότερα από 1.500 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, πέντε καταχωρίσεις χρειάστηκε να αφαιρεθούν, άλλες λόγω ανακρίβειας και άλλες επειδή αυτοί που αναφέρονταν είχαν εγκαταλείψει την υπηρεσία. Επέμεινε ότι ο ιστότοπος ήταν προς το δημόσιο συμφέρον, παραμερίζοντας τους ισχυρισμούς της Νόεμ ότι ο εντοπισμός των πρακτόρων της ICE είναι έγκλημα, καθώς και τις απειλές για δίωξη των παραβατών.

Με τις δημοσκοπήσεις να υποδηλώνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο η ICE κάνει τη… δουλειά της, ο Σκίνερ τόνισε πως στόχος του ιστότοπου ήταν να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα όπως αυτή του Σικάγο τη δεκαετία του 1920, όταν η δημόσια αποκάλυψη των μελών της Κου Κλουξ Κλαν οδήγησε πολλούς από αυτούς στον αποκλεισμό.

«Δεν υπήρξαν επιθέσεις σε μέλη της Κου Κλουξ Κλαν, ήταν ένα μποϊκοτάζ τους στη δημόσια ζωή. Και μετά, σιγά – σιγά εξαφανίστηκε από το Σικάγο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, απλώς για να επιτρέψουμε στο κοινό να μάθει ποιοι από τους γείτονές τους εμπλέκονται» στην ICE, όπως είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Ραντεβού μετά το χωρισμό: How soon is too soon…;

Κοινωνία
Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα
Εξελίξεις 10.02.26

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επίσπευσε την συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να «μεταφερθούν οι πληροφορίες» που έδωσαν στον Στιβ Γουίτκοφ «σωστά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια
89 τα θύματα 10.02.26

Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια

Ο εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, με την ελπίδα ότι θα ενθαρρυνθούν τα θύματα και θα δώσουν στοιχεία. Οι επιθέσεις φέρονται να έχουν γίνει σε πολλές χώρες.

Σύνταξη
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26 Upd: 19:54

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο
Κόσμος 10.02.26

Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο

Η ΕΕ στοχεύει σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού, με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του cyberbullying

Σύνταξη
Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών
Ζήτημα επαγγελματισμού 10.02.26

Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών

Στο επίκεντρο των επικρίσεών τους βρίσκεται ο διευθυντής της RAI Sport, Πάολο Πετρέκα. Κατά τη μετάδοση έκανε μια σειρά από λάθη και γκάφες, μη αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων την πρόεδρο της ΔΟΕ.

Σύνταξη
Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής
ΕΕ 10.02.26

Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το άσυλο – Τι αλλάζει για ασφαλείς τρίτες χώρες και χώρες καταγωγής

Την Τρίτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για τη διαδικασία ασύλου, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων

Σύνταξη
Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν
Κόσμος 10.02.26

Κάλλας για Ουκρανία: Η ΕΕ πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ως προς αυτά που αναμένει από την Ρωσία πριν μιλήσει στον Πούτιν

«Για να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη, όλες οι πλευρές στο τραπέζι, περιλαμβανομένων των Ρώσων και των Αμερικανών, χρειάζεται να αντιληφθούν ότι πρέπει να συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι», τόνισε η Κάγια Κάλλας

Σύνταξη
Μακρόν: Θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»
Νέα δήλωση 10.02.26

Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς
Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου 10.02.26

Συνέδριο ALL THINGS RADIO 2026: Το κορυφαίο θεσμικό γεγονός της ελληνικής ραδιοφωνικής και audio αγοράς

Διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές και κορυφαία στελέχη της ελληνικής αγοράς συναντιούνται για να συζητήσουν όλα όσα διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα του ραδιοφώνου και του audio στο ολοήμερο συνέδριο του ALL THINGS RADIO στο πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
Η στενή σχέση του Bad Bunny με τον Μέσι και οι στίχοι για τον Αργεντινό σούπερ σταρ (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Η στενή σχέση του Bad Bunny με τον Μέσι και οι στίχοι για τον Αργεντινό σούπερ σταρ (vid+pics)

Η μουσική κατά την διάρκεια της προπόνησης είναι απαραίτητη για τον Λιονέλ Μέσι και ένας από τους αγαπημένους του καλλιτέχνες είναι ο Bad Bunny που προκάλεσε χαμό στο πρόσφατο Super Bowl. Η σχέση τους δεν μένει εκεί όμως...

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα
Εξελίξεις 10.02.26

«Το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή πυραύλους», λέει ο Τραμπ – Συνάντηση με Νετανιάχου μια μέρα νωρίτερα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επίσπευσε την συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να «μεταφερθούν οι πληροφορίες» που έδωσαν στον Στιβ Γουίτκοφ «σωστά».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια
89 τα θύματα 10.02.26

Γαλλία: Εισαγγελέας αναζητεί τα θύματα 79χρονου – Επί 50 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικα αγόρια

Ο εισαγγελέας έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα του συλληφθέντος, με την ελπίδα ότι θα ενθαρρυνθούν τα θύματα και θα δώσουν στοιχεία. Οι επιθέσεις φέρονται να έχουν γίνει σε πολλές χώρες.

Σύνταξη
Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Πως η ΚΕΔ μεγάλωσε την πίεση στους διαιτητές (για καλό δικό της)

Διπλωματία, για γέλια και για κλάματα στη διαιτησία. Οι ξένοι της ΚΕΔ αποφάσισαν να μην επαναφέρουν την τηλεκριτική επειδή δεν ήθελαν ρήξεις με ομάδες, όμως ζητούν από τους διαιτητές να μην φοβούνται!

Σύνταξη
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
Αλλαγή πλεύσης 10.02.26

Από τη Μόδα στο Δίκαιο - Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26 Upd: 19:54

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο