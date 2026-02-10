Λίστα ICE – Ένας μικρός ευρωπαϊκός ιστότοπος «ξεμπροστιάζει» τους πράκτορες μετανάστευσης των ΗΠΑ

Ξεκίνησε ως μια προκλητική απάντηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς τον υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ. Μήνες αργότερα, ωστόσο, ένα σχέδιο με βάση την Ευρώπη, για να ξεσκεπάσει τους πράκτορες της υπηρεσίας ICE για τη μετανάστευση, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές και κινητοποίησε εκατοντάδες εθελοντές.

«Αυτό που κάνουμε είναι μια αντίδραση σε ένα προβληματικό καθεστώς», δήλωσε ο Ντόμινικ Σκίνερ, ο Ιρλανδός υπήκοος με έδρα την Ολλανδία πίσω από τον ιστότοπο ICE List, σχετικά με την αποστολή του να άρει την ανωνυμία στην οποία λειτουργούν πολλοί από τους ένοπλους ομοσπονδιακούς πράκτορες ενώ αναπτύσσονται σε πόλεις των ΗΠΑ και σκορπάνε τη βία.

Κίνητρο οι απειλές της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας

Ξεκίνησε τον Ιούνιο, όταν η Κρίστι Νόεμ, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, προειδοποίησε ότι οι Αμερικανοί που αναγνώρισαν δημοσίως τους πράκτορες της ICE θα αντιμετώπιζαν σύλληψη. «Το ξαναδημοσίευσα και είπα: ‘Λοιπόν, δεν είμαστε στις ΗΠΑ, γι’ αυτό στείλτε τα σε εμάς’», είπε χαρακτηριστικά ο Σκίνερ, 31 ετών και προσέθεσε: «Μέχρι το βράδυ έστειλα μηνύματα από ιδιωτικούς ερευνητές και την επόμενη εβδομάδα είχαμε ένα πλαίσιο για το πώς να δουλέψουμε».

Ο ιστότοπος λειτουργεί επί του παρόντος ως ένα είδος wiki, που βασίζεται σε μια ομάδα περίπου 500 εθελοντών για να επεξεργαστούν πληροφορίες από το κοινό. Καθώς οι εντάσεις αυξάνονται για την παρουσία της ICE στους δρόμους των ΗΠΑ, άλλα 300 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντισμό, λέει ο Σκίνερ.

Η δουλειά του ιστότοπου είναι απλή: δημοσιεύει τα ονόματα, τις θέσεις και, κατά καιρούς, φωτογραφίες των πρακτόρων της ICE, καθώς και άλλων που εμπλέκονται στη σκληρή γραμμή της κυβέρνησης Τραμπ για τη μετανάστευση. Οι καταχωρίσεις δεν περιλαμβάνουν διευθύνσεις σπιτιού και αριθμούς τηλεφώνου.

Τους «βγάζουν» τη μάσκα

Το αποτέλεσμα έχει εκτοξεύσει τον Σκίνερ και την εξαμελή ομάδα του σε μια έντονη συζήτηση σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε σε ομοσπονδιακούς πράκτορες να αποκρύψουν την ταυτότητά τους.

Οι ένοπλοι αξιωματικοί φορούν όλο και περισσότερο μάσκες μπαλακλάβες και γυαλιά ηλίου για να κρύψουν το πρόσωπό τους και δεν φορούν τις ετικέτες με τα ονόματά τους, όπως κάνουν συνήθως οι αστυνομικοί των ΗΠΑ. Μερικές φορές, είναι ακόμη δύσκολο να διακρίνει κανείς σε τι ανήκουν οι αξιωματικοί της υπηρεσίας.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, είπε ότι οι Δημοκρατικοί θα μπλοκάρουν τη νομοθεσία για τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) και αρκετών άλλων υπηρεσιών, εκτός εάν ικανοποιηθούν τα αιτήματα για ζητήματα όπως η απαίτηση να έχουν οι πράκτορες της ICE «κλειστές μάσκες, κάμερες σώματος ενεργοποιημένες» και να φέρουν κατάλληλη ταυτότητα.

Το DHS απάντησε ότι οι μάσκες είναι απαραίτητες για την προστασία των πρακτόρων, οι οποίοι, όπως ισχυρίσθηκε χωρίς να προσκομίσει στοιχεία, βιώνουν μια δραματική αύξηση της βίας.

«Φοβούνται τον αποκλεισμό της κοινότητας»

Μιλώντας στον Guardian, ο Σκίνερ αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του DHS για αυξανόμενη βία. «Πάντα λέω ότι οι πράκτορες ICE δεν φοβούνται πραγματικά για την ασφάλειά τους. Αυτό που φοβούνται είναι να μην τους καλέσουν σε αγώνες μπέιζμπολ ή να μην τους καλέσουν στην παμπ με τους φίλους τους. Ο αποκλεισμός της κοινότητας – αυτό είναι που φοβούνται», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ιστότοπός του έχει λάβει πληροφορίες για την ταυτότητα των πρακτόρων από διάφορες πηγές – από διαρροές που κυκλοφόρησαν για χιλιάδες ονόματα ταυτόχρονα, από άτομα που τηλεφωνούν στους γείτονές τους και από το προσωπικό ξενοδοχείων και μπαρ που μεταδίδουν πληροφορίες τις οποίες συνέλεξαν από ταυτότητες. Ένα μικρό ποσοστό πρακτόρων έχει επίσης εντοπιστεί χρησιμοποιώντας τεχνολογία AI και αναγνώρισης προσώπου.

Οι πληροφορίες στη συνέχεια επαληθεύονται χρησιμοποιώντας δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, πολλά από τα οποία προέρχονται από τους ίδιους τους πράκτορες, εξήγησε ο Σκίνερ. «Πάνω από το 90% των ανθρώπων που έχουμε καταγράψει ως πράκτορες της ICE, τους έχουμε αναγνωρίσει μέσω πληροφοριών που οι ίδιοι έχουν δημοσιοποιήσει», ανέφερε, δείχνοντας ιστότοπους όπως το LinkedIn. «Το μόνο που κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τις ήδη διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες».

Όπως έγινε στο Σικάγο με την Κου Κλουξ Κλαν

Από τα περισσότερα από 1.500 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, πέντε καταχωρίσεις χρειάστηκε να αφαιρεθούν, άλλες λόγω ανακρίβειας και άλλες επειδή αυτοί που αναφέρονταν είχαν εγκαταλείψει την υπηρεσία. Επέμεινε ότι ο ιστότοπος ήταν προς το δημόσιο συμφέρον, παραμερίζοντας τους ισχυρισμούς της Νόεμ ότι ο εντοπισμός των πρακτόρων της ICE είναι έγκλημα, καθώς και τις απειλές για δίωξη των παραβατών.

Με τις δημοσκοπήσεις να υποδηλώνουν ότι η πλειονότητα των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο η ICE κάνει τη… δουλειά της, ο Σκίνερ τόνισε πως στόχος του ιστότοπου ήταν να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα όπως αυτή του Σικάγο τη δεκαετία του 1920, όταν η δημόσια αποκάλυψη των μελών της Κου Κλουξ Κλαν οδήγησε πολλούς από αυτούς στον αποκλεισμό.

«Δεν υπήρξαν επιθέσεις σε μέλη της Κου Κλουξ Κλαν, ήταν ένα μποϊκοτάζ τους στη δημόσια ζωή. Και μετά, σιγά – σιγά εξαφανίστηκε από το Σικάγο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, απλώς για να επιτρέψουμε στο κοινό να μάθει ποιοι από τους γείτονές τους εμπλέκονται» στην ICE, όπως είπε.