Τρίτη 31 Μαρτίου 2026
Μεξικό: «Μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ μετά τον θάνατο ενός ακόμα Μεξικανού που βρισκόταν υπό κράτηση της ICE
Κόσμος 31 Μαρτίου 2026, 09:22

Το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Το Μεξικό ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα λάβει «μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ έπειτα από έναν ακόμη «απαράδεκτο» θάνατο Μεξικανού υπηκόου ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στην Καλιφόρνια.

Ο Χοσέ Ράμος είναι ο 14ος Μεξικανός που χάνει τη ζωή του ενόσω βρίσκεται υπό κράτηση από την ICE ή σε επιχειρήσεις των αμερικανικών αρχών κατά των παράτυπων μεταναστών στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

Η ICE δέχεται έντονες επικρίσεις για τη δράση της, κυρίως αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν δύο Αμερικανούς στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, στο περιθώριο διαμαρτυριών για την παρουσία τους στην πόλη.

«Θα λάβουμε πολλά μέτρα διαμαρτυρίας μετά τον θάνατο ακόμη ενός Μεξικανού, ενός συμπατριώτη μας, στις ΗΠΑ», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ στην καθημερινή της συνέντευξη Τύπου.

Προσφυγή για την ICE

Το Μεξικό «θα εξαντλήσει όλες τις νόμιμες, διπλωματικές και πολυμερείς οδούς για να ζητήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη», επεσήμανε από την πλευρά της στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε στο Λος Άντζελες η διευθύντρια προξενικής προστασίας του Μεξικού Βανέσα Κάλβα Ρουίς.

Μεταξύ άλλων το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE.

«Εκτιμούμε ότι αυτοί οι θάνατοι» «η επανάληψη και η συχνότητα των οποίων είναι εντελώς απαράδεκτες», «αντανακλούν συστημικές αποτυχίες, λειτουργικές ελλείψεις και πιθανή αμέλεια, αντίθετα με τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς των ΗΠΑ καθώς και με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε η Κάλβα Ρουίς.

Ο Χοσέ Ράμος, ένας 52χρονος Μεξικανός, βρισκόταν στο κέντρο κράτησης Adelanto στην Καλιφόρνια, όπου εντοπίστηκε «χωρίς τις αισθήσεις του», αναφέρει η ICE στο πιστοποιητικό θανάτου του που αναρτήθηκε χθες στο διαδίκτυο. Πραγματοποιήθηκαν «προσπάθειες ανάνηψης» προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Βίκτορβιλ, «όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του» στις 25 Μαρτίου.

«Άμεση επιθεώρηση»

Στην έκθεση της ICE ο Χοσέ Ράμος αναφέρεται ως «παράνομος, εγκληματίας αλλοδαπός από το Μεξικό», με τον δικηγόρο Χεσούς Αρίας να εκτιμά ότι ο χαρακτηρισμός αυτός είναι «πρώιμος και προσβλητικός». Ο ίδιος επεσήμανε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εξ ονόματος της οικογένειας του Ράμος και πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει ιδιωτική έρευνα προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με την ICE, ο Χοσέ Ράμος είχε καταδικαστεί τον Αύγουστο για «κατοχή ναρκωτικών και κλοπή».

«Δεν του άξιζε να πεθάνει έτσι», δήλωσε η σύζυγός του Αντόνια Τοβάρ, η οποία συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου στο Λος Άντζελες μαζί με τα παιδιά τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού, το οποίο ανακοίνωσε τον θάνατο του Ράμος το βράδυ της Παρασκευής, έχει καλέσει τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι «αυτές τα λυπηρά περιστατικά δεν θα επαναληφθούν» και έχει ζητήσει «άμεση επιθεώρηση του κέντρου Adelanto, λόγω σοβαρών παραλείψεων και προφανών ελλείψεων στην παροχή ιατρικής περίθαλψης στα άτομα που τέθηκαν υπό κράτηση εκεί».

Η Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε ότι θα υποβληθούν «περισσότερες αξιώσεις» στις αμερικανικές αρχές, μια αναφορά σε μέτρα όπως η αποστολή διπλωματικών διακοινώσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα αμερικανικά στοιχεία, 14 μετανάστες διάφορων εθνικοτήτων έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του 2026 ενόσω βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE, περιλαμβανομένου του Χοσέ Ράμος.

Τουλάχιστον 30 αντίστοιχοι θάνατοι καταγράφηκαν το 2025, ο υψηλότερος αριθμός από το 2004, έναν χρόνο μετά την ίδρυση της ICE.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

MSCI: Αντίστροφη μέτρηση για την απόφαση αναβάθμισης του ΧΑ

Πώς να επαναφέρετε το βιολογικό σας ρολόι με τα «Zeitgebers»

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
Κόσμος 31.03.26 Upd: 08:45

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

«Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος»

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: 2 νεκροί και 30 τραυματίες σε επιδρομές της Ρωσίας
Κόσμος 31.03.26

Φονικές ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τριάντα τραυματίστηκαν σε αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις στο βόρειο και το κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Σύνταξη
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Σύνταξη
Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Σύνταξη
Αυτοκρατορική αλαζονεία
Editorial 31.03.26

Αυτοκρατορική αλαζονεία

Ολοένα και περισσότερο ο πόλεμος στο Ιράν καταδεικνύει την αλαζονεία της ισχύος που δεν συνδυάζεται με μια στρατηγική που να πατάει στην πραγματικότητα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Τα βέλη που έχει ακόμα να εκτοξεύσει ο Αντ. Σαμαράς με φόντο υποκλοπές και Κράτος Δικαίου

Μετά τις βολές του πρώην πρωθυπουργού κατά της κυβέρνησης στο Πολεμικό Μουσείο για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, στη φαρέτρα Σαμαρά ενδεχόμενη ομιλία στη Βουλή για Κράτος Δικαίου και νομικές ενέργειες για τις υποκλοπές. Πώς έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα
Ελλάδα 31.03.26 Upd: 08:35

Μαρινέλλα: Στο παρεκκλήσι η σορός της σπουδαίας τραγουδίστριας – Πλήθος κόσμου για το λαϊκό προσκύνημα

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αφήνει μία τεράστια παρακαταθήκη με τα τραγούδια της και τις ξεχωριστές ερμηνείες της. Το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αθηνών

Φωτογραφίες - βίντεο: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν
Κόσμος 31.03.26 Upd: 08:45

Οι ΗΠΑ έπληξαν με βόμβες bunker buster ενός τόνου το Ισφαχάν – Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν

Πληθαίνουν τα σενάρια χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ με τον Τραμπ να απειλεί να ανατινάξει ενεργειακές υποδομές και μονάδες αφαλάτωσης στο Ιράν - Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά Τεχεράνη και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Η μεγάλη δύναμη των blueberries
Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Σύνταξη
Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;
Μέση Ανατολή 31.03.26

Έτοιμοι να πατήσουν το έδαφος του Ιράν: Μπορούν οι ΗΠΑ να ανοίξουν με τη βία το Στενό του Ορμούζ;

Οι αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, αλλά οι στρατιωτικές επιλογές για το άνοιγμα του στενού ενέχουν τον κίνδυνο έντονης αντίδρασης από το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ
«Ευλογημένη» 31.03.26

O Μπρους Γουίλις λείπει στον κόσμο του Χόλιγουντ

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερος παρτενέρ από τον Μπρους Γουίλις», έγραψε σε πρόσφατη δημοσίευση της η Κιμ Μπάσιντζερ, αναφερόμενη στη συνεργασία τους στο «Blind Date».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, γράφουν οι FT
Financial Times 31.03.26

«Ο Χέγκσεθ κυνηγούσε επένδυση στην αμυντική βιομηχανία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος»

Χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του υπουργού Χέγκσεθ διαπραγματευόταν επένδυση πολλών εκατομμυρίων σε αμοιβαίο κεφάλαιο αμυντικής βιομηχανίας πριν αρχίσει ο πόλεμος εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

