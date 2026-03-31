Το Μεξικό ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι θα λάβει «μέτρα διαμαρτυρίας» κατά των ΗΠΑ έπειτα από έναν ακόμη «απαράδεκτο» θάνατο Μεξικανού υπηκόου ενώ βρισκόταν υπό κράτηση από την υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) στην Καλιφόρνια.

Ο Χοσέ Ράμος είναι ο 14ος Μεξικανός που χάνει τη ζωή του ενόσω βρίσκεται υπό κράτηση από την ICE ή σε επιχειρήσεις των αμερικανικών αρχών κατά των παράτυπων μεταναστών στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.

Η ICE δέχεται έντονες επικρίσεις για τη δράση της, κυρίως αφού ομοσπονδιακοί πράκτορες σκότωσαν δύο Αμερικανούς στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, στο περιθώριο διαμαρτυριών για την παρουσία τους στην πόλη.

«Θα λάβουμε πολλά μέτρα διαμαρτυρίας μετά τον θάνατο ακόμη ενός Μεξικανού, ενός συμπατριώτη μας, στις ΗΠΑ», δήλωσε η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ στην καθημερινή της συνέντευξη Τύπου.

Προσφυγή για την ICE

Το Μεξικό «θα εξαντλήσει όλες τις νόμιμες, διπλωματικές και πολυμερείς οδούς για να ζητήσει να αποδοθεί δικαιοσύνη», επεσήμανε από την πλευρά της στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε στο Λος Άντζελες η διευθύντρια προξενικής προστασίας του Μεξικού Βανέσα Κάλβα Ρουίς.

Μεταξύ άλλων το Μεξικό θα συμμετάσχει σε προσφυγή που κατέθεσαν στις 26 Ιανουαρίου στις ΗΠΑ μη κυβερνητικές οργανώσεις, η οποία αφορά τις συνθήκες κράτησης από την ICE.

«Εκτιμούμε ότι αυτοί οι θάνατοι» «η επανάληψη και η συχνότητα των οποίων είναι εντελώς απαράδεκτες», «αντανακλούν συστημικές αποτυχίες, λειτουργικές ελλείψεις και πιθανή αμέλεια, αντίθετα με τα πρωτόκολλα και τους κανονισμούς των ΗΠΑ καθώς και με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», πρόσθεσε η Κάλβα Ρουίς.

Ο Χοσέ Ράμος, ένας 52χρονος Μεξικανός, βρισκόταν στο κέντρο κράτησης Adelanto στην Καλιφόρνια, όπου εντοπίστηκε «χωρίς τις αισθήσεις του», αναφέρει η ICE στο πιστοποιητικό θανάτου του που αναρτήθηκε χθες στο διαδίκτυο. Πραγματοποιήθηκαν «προσπάθειες ανάνηψης» προτού μεταφερθεί σε νοσοκομείο στο Βίκτορβιλ, «όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του» στις 25 Μαρτίου.

«Άμεση επιθεώρηση»

Στην έκθεση της ICE ο Χοσέ Ράμος αναφέρεται ως «παράνομος, εγκληματίας αλλοδαπός από το Μεξικό», με τον δικηγόρο Χεσούς Αρίας να εκτιμά ότι ο χαρακτηρισμός αυτός είναι «πρώιμος και προσβλητικός». Ο ίδιος επεσήμανε ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη εξ ονόματος της οικογένειας του Ράμος και πρόσθεσε ότι έχει ξεκινήσει ιδιωτική έρευνα προκειμένου να καθοριστούν τα αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με την ICE, ο Χοσέ Ράμος είχε καταδικαστεί τον Αύγουστο για «κατοχή ναρκωτικών και κλοπή».

«Δεν του άξιζε να πεθάνει έτσι», δήλωσε η σύζυγός του Αντόνια Τοβάρ, η οποία συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου στο Λος Άντζελες μαζί με τα παιδιά τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού, το οποίο ανακοίνωσε τον θάνατο του Ράμος το βράδυ της Παρασκευής, έχει καλέσει τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ότι «αυτές τα λυπηρά περιστατικά δεν θα επαναληφθούν» και έχει ζητήσει «άμεση επιθεώρηση του κέντρου Adelanto, λόγω σοβαρών παραλείψεων και προφανών ελλείψεων στην παροχή ιατρικής περίθαλψης στα άτομα που τέθηκαν υπό κράτηση εκεί».

Η Σέινμπαουμ διαβεβαίωσε ότι θα υποβληθούν «περισσότερες αξιώσεις» στις αμερικανικές αρχές, μια αναφορά σε μέτρα όπως η αποστολή διπλωματικών διακοινώσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα αμερικανικά στοιχεία, 14 μετανάστες διάφορων εθνικοτήτων έχουν χάσει τη ζωή τους από τις αρχές του 2026 ενόσω βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE, περιλαμβανομένου του Χοσέ Ράμος.

Τουλάχιστον 30 αντίστοιχοι θάνατοι καταγράφηκαν το 2025, ο υψηλότερος αριθμός από το 2004, έναν χρόνο μετά την ίδρυση της ICE.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ