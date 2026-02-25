newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 15:50

Η κυβέρνηση Τραμπ μήνυσε τη δημοκρατική κυβερνήτη του Νιού Τζέρσεϊ για «παρεμπόδιση του έργου της ICE»

Η κυβέρνηση Τραμπ προσάπτει στην Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να προχωρούν σε συλλήψεις

Σύνταξη
Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Ελαιόλαδο: Πώς ενισχύει τη γνωστική μας υγεία;

Spotlight

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε μήνυση εναντίον της Πολιτείας του Νιού Τζέρσεϊ και της δημοκρατικής κυβερνήτη της, της Μίκι Σέριλ, για «παρεμπόδιση» της μεταναστευτικής πολιτικής του. 

«Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες διακινδυνεύουν τη ζωή τους για να προστατεύσουν τους πολίτες του Νιού Τζέρσεϊ και εντούτοις οι ηγέτες του Νιού Τζέρσεϊ υιοθετούν πολιτικές με στόχο να εμποδίσουν και να θέσουν σε κίνδυνο τις δυνάμεις της τάξης», υποστήριξε η υπουργός Δικαιοσύνης Πάμελα Μπόντι σε ανακοίνωση του υπουργείου της. 

«Οι πολιτείες δεν μπορούν να επεμβαίνουν εσκεμμένα στις προσπάθειές μας για να απελάσουμε τους παράτυπους ξένους και να συλλάβουμε εγκληματίες, οι πολιτικές καταφυγίου του Νιού Τζέρσεϊ δεν θα αντέξουν», τόνισε η Μπόντι. 

Η κυβέρνηση Τραμπ προσάπτει στην Σέριλ ότι υπέγραψε πριν από δύο εβδομάδες διάταγμα που απαγορεύει στους ομοσπονδιακούς πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) να προχωρούν σε συλλήψεις σε ιδιοκτησίες οι οποίες ανήκουν στην πολιτεία του Νιού Τζέρσεϊ. 

Στη μήνυση, που αναπτύσσεται σε 21 σελίδες και την οποία είδε το Γαλλικό Πρακτορείο, υποστηρίζεται ότι το διάταγμα της δημοκρατικής κυβερνήτη «αποτελεί ένα απαράδεκτο εμπόδιο» στην εφαρμογή των νόμων περί μετανάστευσης. 

«Μια τέτοια κατάφωρη περιφρόνηση των ομοσπονδιακών νόμων που ισχύουν εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια δεν είναι μια απλή πολιτική πράξη, αλλά μια εσκεμμένη ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια όλων των Αμερικανών», αναφέρεται στη μήνυση. 

Ο Τραμπ τα βάζει με τις Πολιτείες 

«Αυτό στο οποίο θα έπρεπε να επικεντρωθεί αυτή τη στιγμή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, αντί να επιτίθεται σε πολιτείες όπως το Νιού Τζέρσεϊ που προσπαθούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, είναι η εκπαίδευση των πρακτόρων της, της ICE», αντέδρασε η Σέριλ. 

Η μήνυση του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι η πιο πρόσφατη μέχρι σήμερα ενέργεια στη μάχη που διεξάγει η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον των περιορισμών που επιβάλλονται από ορισμένες πολιτείες και τοπικές συλλογικότητες στην εφαρμογή νόμων για τη μετανάστευση. 

Πέρυσι, το υπουργείο Δικαιοσύνης άσκησε διώξεις εναντίον της Μινεσότα και του Κολοράντο, καθώς και εναντίον πόλεων όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Ντένβερ, οι οποίες θεωρούνται «πόλεις καταφύγια» που προστατεύουν τους παράτυπους μετανάστες. 

 

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
