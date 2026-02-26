ΗΠΑ: «Παράνομη» η απέλαση παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, κρίνει ομοσπονδιακός δικαστής
«Παράνομες» έκρινε ομοσπονδιακός δικαστής τις απελάσεις από την κυβέρνηση Τραμπ παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, με τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση.
- Ελ Μέντσο: Η πολυτελής βίλα που έγινε το τελευταίο καταφύγιο του βαρόνου
- Το παγκόσμιο χρέος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ
- Το BBC διατάσσει ταχεία έρευνα για τις ρατσιστικές προσβολές κατά τη μετάδοση των βραβείων BAFTA
- Ισπανία: Πέθανε ο Αντόνιο Τεχέρο Μολίνα, ο επικεφαλής του αποτυχημένου πραξικοπήματος του 1981
Ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε χθες Τετάρτη παράνομη την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Τραμπ, απελαύνοντας παράτυπους μετανάστες σε τρίτες χώρες, με τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση (εικόνα, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).
Ο δικαστής Μπράιαν Μέρφι, από τη Βοστόνη, ανέστειλε ωστόσο για 15 ημέρες την εφαρμογή της απόφασής του, δίνοντας χρόνο στην κυβέρνηση να ασκήσει έφεση «δεδομένης της σημασίας και της ασυνήθιστης ιστορίας αυτής της υπόθεσης».
Οι νέες οδηγίες που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για το θέμα των απελάσεων σε τρίτες χώρες ήταν «παράνομες»
Το ερώτημα είναι εάν η κυβέρνηση μπορεί, χωρίς καμία προειδοποίηση, να απελάσει έναν άνθρωπο σε τρίτη χώρα ή κάπου όπου πιθανότατα θα υποστεί βασανιστήρια και διώξεις.
Ο ίδιος δικαστής είχε ήδη μπλοκάρει προσωρινά, τον Μάρτιο του 2025, τις απελάσεις ασιατών μεταναστών στη Λιβύη.
Τον Απρίλιο μπλόκαρε την απέλαση άλλων αλλοδαπών στο Νότιο Σουδάν, κρίνοντας ότι θα έπρεπε αρχικά να ενημερωθούν και στη συνέχεια να τους δοθεί χρόνος για να προσφύγουν στα δικαστήρια, με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων.
Εξετάζοντας αυτήν τη φορά το θέμα σε βάθος, ο δικαστής Μέρφι συμπέρανε ότι οι νέες οδηγίες που εξέδωσε τον Μάρτιο του 2025 το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για το θέμα των απελάσεων σε τρίτες χώρες ήταν «παράνομες».
Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, οι απελάσεις εγκρίνονται με μοναδικές προϋποθέσεις αφενός η εν λόγω χώρα να παράσχει «εγγυήσεις» ότι οι απελαθέντες δεν θα υποστούν βασανιστήρια ή διώξεις και αφετέρου το υπουργείο Εξωτερικών να κρίνει «αξιόπιστες» τις εγγυήσεις αυτές, χωρίς να δίνεται στους ενδιαφερόμενους καμία δυνατότητα να ασκήσουν έφεση.
«Ψέματα» της κυβέρνησης
Κατ’ επανάληψη «η κυβέρνηση παραβίασε ή προσπάθησε να παραβιάσει τις αποφάσεις αυτού του δικαστηρίου» σημείωσε ο δικαστής, απηχώντας τις διαμαρτυρίες και άλλων συναδέλφων του που είδαν την κυβέρνηση Τραμπ να αγνοεί τις δικαστικές αποφάσεις τους, ιδίως στο θέμα της μετανάστευσης.
Εκανε μάλιστα λόγο για «ψέματα» της κυβέρνησης στην υπόθεση ενός μετανάστη που εξέφραζε φόβους για την απέλασή του στο Μεξικό. Ο ενδιαφερόμενος πέτυχε δικαστικά να απαγορευτεί η απέλασή του στη Γουατεμάλα, τη χώρα απ’ όπου κατάγεται, επειδή εκεί «είχε πέσει θύμα σεξουαλικής βίας».
Η κυβέρνηση Τραμπ «τον πέταξε σε ένα λεωφορείο για το Μεξικό, όπου τον βίασαν και απ’ όπου πολύ γρήγορα τον έστειλαν στη Γουατεμάλα», αποκάλυψε ο δικαστής.
Πηγή: ΑΠΕ
- ΗΠΑ: «Παράνομη» η απέλαση παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, κρίνει ομοσπονδιακός δικαστής
- Σερβία: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο υπουργός Εσωτερικών Ιβιτσα Ντάτσιτς
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: Θα xτυπούν ψηφιακή κάρτα μέσα στο 2026
- Ολοκληρώθηκε το παζλ: Οι 16 ομάδες που συνεχίζουν στο Champions League
- Γιουβέντους – Γαλατασαράι 3-2 στην παράταση (κ.δ. 3-0): Πάλεψε η Γιούβε, αλλά πέρασαν οι Τούρκοι (vids)
- Πανδαισία: Όλα τα γκολ του Champions League (vids)
- Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
- Το παγκόσμιο χρέος εκτοξεύτηκε σε επίπεδα ρεκόρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις