Ο Σπίλμπεργκ χαίρεται που ο Ομπάμα είπε ότι υπάρχουν εξωγήινοι

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ετοιμάζει επιτέλους μια ταινία γουέστερν. Ναι καλά ακούσατε. Τελικά γίνονται και κινηματογραφικά θαύματα.

Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο SXSW, ο συντονιστής Σον Φενέσι ρώτησε τον σκηνοθέτη αν έχει στα άμεσα σχέδια του τη δημιουργία ενός γουέστερν. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα αυτή τη στιγμή, αλλά έχω κάτι στα σκαριά», είπε ο Σπίλμπεργκ, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter.

«Και είναι φοβερό», πρόσθεσε.

Απεθυνόμενος στο κοινό του φεστιβάλ που πραγματοποιείται στο Ώστιν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είπε επίσης ότι ελπίζει να γυρίσει την ταινία στο Τέξας. Όταν του ζητήθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες, πρόσθεσε: «Θα υπάρχουν άλογα. Θα υπάρχουν όπλα. Δεν θα υπάρχουν κλισέ, αυτό μπορώ να σας το πω. Δεν θα υπάρχουν στερεότυπα».

«Αυτό είναι υπέροχο»

Μεγάλο μέρος της συζήτησης περιστράφηκε γύρω από τις απόψεις του Στίβεν Σπίλμπεργκ για την εξωγήινη ζωή και την επερχόμενη ταινία του με θέμα τα UFO, «Disclosure Day», που πρωταγωνιστούν οι Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Iβ Χιούσον, Μακένα Μπρίτζερ, Ελίζαμπεθ Μάρβελ και Κόλμαν Ντομίνγκο.

Όταν ο Φενέσι ανέφερε ένα πρόσφατο podcast στο οποίο ο Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε ότι υπ’αρχουν εξωγήινοι, ο Σπίλμπεργκ γέλασε.

«Όταν ο πρόεδρος Ομπάμα έκανε αυτό το σχόλιο, σκέφτηκα: ‘Θεέ μου, αυτό είναι υπέροχο για το Disclosure Day’. Είναι καταπληκτικό», είπε. «Δύο μέρες αργότερα, όμως, ανακάλεσε τα σχόλιά του και είπε ότι αυτό στο οποίο πίστευε ήταν ότι υπάρχει ζωή παντού, κάτι στο οποίο, φυσικά, όλοι θα έπρεπε να πιστεύουν. Γιατί κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι είμαστε ο μόνος πολιτισμός σε ολόκληρο το σύμπαν».

Έχει όρεξη

Τον Ιούνιο του περασμένου έτους, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης δήλωσε ότι εξακολουθεί να έχει «όρεξη για ένα γουέστερν, το οποίο ελπίζω να γυρίσω κάποια μέρα», σε συνέντευξη που παραχώρησε στο The Hollywood Reporter.

«Είναι κάτι που μου έχει ξεφύγει εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε ο Σπίλμπεργκ. Φυσικά, το ίδιο ίσχυε και για τα μιούζικαλ πριν ο σκηνοθέτης αναλάβει το φημισμένο ριμέικ του «West Side Story» του 2021.

Τα σχόλια του Σπίλμπεργκ έγιναν σε μια εκδήλωση προς τιμήν του, κατά την οποία εγκαινιάστηκε ένα υπερσύγχρονο σινεμά που φέρει το όνομά του στο στούντιο της Universal Pictures στο Λος Άντζελες.

*Mε πληροφορίες από: The Hollywood Reporter και People