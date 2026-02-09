Σπίλμπεργκ, Ταραντίνο και οργή για τη Marvel – Τα τρέιλερ των εκατομμυρίων που νίκησαν στο Super Bowl

Καθώς το κόστος των διαφημιστικών τρέιλερ αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, το φετινό Super Bowl αποτέλεσε ένα πεδίο μάχης μόνο για τους ισχυρότερους παίκτες του Χόλιγουντ, προσφέροντας εκρηκτικά τρέιλερ από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ μέχρι την απρόσμενη επιστροφή του Μπραντ Πιτ ως Κλιφ Μπουθ.

Ο τηλεοπτικός χρόνος του Super Bowl ήταν κοστοβόρος για μια βιομηχανία που το 2025 είδε τις παγκόσμιες εισπράξεις της να υπολείπονται κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το 2019 αλλά, παρά τη μείωση του αριθμού των κινηματογραφικών τρέιλερ που προβλήθηκαν, οι «μεγάλοι παίκτες» έδειξαν τα δόντια τους.

Η επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στο Disclosure Day σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή του παραμυθά στην επιστημονική φαντασία. Το ρέιλερ που θυμίζει το Independence Day υπόσχεται μια πρωτότυπη ιστορία σε μια εποχή που κυριαρχούν τα σίκουελ.

Ωστόσο, την παράσταση έκλεψε η ανακοίνωση του The Adventures of Cliff Booth, ένα σίκουελ του Κάποτε στο… Χόλιγουντ σε σενάριο Κουέντιν Ταραντίνο και σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φίντσερ για το Netflix.

Ο Μπραντ Πιτ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο, σε μια συνεργασία δημιουργών που αναμένεται να είναι η πιο ασυνήθιστη της χρονιάς.

Η Disney συνεχίζει να ποντάρει στο σύμπαν του Star Wars με το The Mandalorian and Grogu όσο οι σχολιαστές διερωτώνται αν το κοινό θα αντιμετωπίσει την ταινία ως κάτι παραπάνω από ένα εκτεταμένο επεισόδιο τηλεοπτικής σειράς.

Στον αντίποδα, η Universal ετοιμάζεται για μια χρονιά κυριαρχίας με τα Minions και τη συνέχεια του Super Mario Galaxy Movie, στοχεύοντας σε εισπράξεις που θα ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Παράλληλα, ο Ράιαν Γκόσλινγκ, εκμεταλλευόμενος την επιτυχία της Barbie, πρωταγωνιστεί στο Project Hail Mary, μια sci-fi περιπέτεια με προϋπολογισμό 150 εκατομμυρίων δολαρίων που φιλοδοξεί να γίνει η νέα μεγάλη επιτυχία του.

Για τους λάτρεις του τρόμου, το Scream 7 φέρνει πίσω τη Σίντνεϊ Πρέσκοτ. Η Νιβ Κάμπελ, μετά από μια οικονομική διαμάχη που την κράτησε μακριά από την προηγούμενη ταινία, επέστρεψε με έναν πρωταγωνιστικό ρόλο και, όπως όλα δείχνουν, με το υψηλότερο συμβόλαιο της καριέρας της.

Τέλος, η Supergirl έκανε την εμφάνισή της με μια έξυπνη στρατηγική προβολής κατά τη διάρκεια του Puppy Bowl, στοχεύοντας σε ένα διαφορετικό κοινό και υποσχόμενη έναν πιο rock’n’roll τόνο στην ηρωίδα, υπό τις οδηγίες του σκηνοθέτη του Εγώ, η Τόνια.

Η μάχη των views

Τα στατιστικά στοιχεία των πρώτων 24 ωρών μετά τη μετάδοση των τρέιλερ δείχνουν μια ξεκάθαρη τάση: το κοινό διψά για πρωτότυπες ιστορίες και μεγάλες επιστροφές, με τη συνεργασία Ταραντίνο και Φίντσερ να σημειώνει νούμερα που θυμίζουν τις χρυσές εποχές του blockbuster.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της βραδιάς αποδείχθηκε και ο απόλυτος κυρίαρχος των ψηφιακών πλατφορμών. Το τρέιλερ για το The Adventures of Cliff Booth συγκέντρωσε το αδιανόητο νούμερο των 125 εκατομμυρίων προβολών σε όλες τις πλατφόρμες μέσα στο πρώτο εικοσιτετράωρο.

Η συνταγή Ταραντίνο – Φίντσερ – Πιτ λειτούργησε ως μαγνήτης, με τους χρήστες να μοιράζονται μανιωδώς το σποτ που «κορόιδευε» τους περιορισμούς της ελεύθερης τηλεόρασης, αποδεικνύοντας πως το Netflix ξέρει να εξαργυρώνει το ρίσκο του.

Ακολουθώντας κατά πόδας, το Disclosure Day του Σπίλμπεργκ απέδειξε πως ο «βασιλιάς» των blockbusters δεν έχει χάσει τη λάμψη του. Με 98 εκατομμύρια προβολές, το τρέιλερ έγινε το νούμερο ένα θέμα συζήτησης στο X (πρώην Twitter) και το Reddit.

Το κοινό φάνηκε να γοητεύεται από την επιστροφή στις ρίζες της επιστημονικής φαντασίας, παρά τις χιουμοριστικές επικρίσεις για τις βρετανικές προφορές των «Αμερικανών» πρωταγωνιστών. Η επιτυχία αυτή δίνει μια σημαντική ανάσα στο Χόλιγουντ, που αναζητά απεγνωσμένα νέες επιτυχίες πέρα από τα καθιερωμένα σίκουελ.

Στον τομέα του animation και των οικογενειακών ταινιών, η Universal παρέδωσε μαθήματα ψηφιακής στρατηγικής. Τα τρέιλερ των Minions και του Super Mario Galaxy Movie συγκέντρωσαν συνδυαστικά πάνω από 180 εκατομμύρια προβολές, αφήνοντας την Disney και το The Mandalorian and Grogu σε απόσταση αναπνοής.

Η ικανότητα της Universal να «χτίζει» πάνω στη νοσταλγία και το νεανικό κοινό φαίνεται πως θα την οδηγήσει σε ένα ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων το 2026, μετατρέποντας κάθε δολάριο διαφήμισης σε εγγυημένο κέρδος.

Τέλος, το Scream 7 επιβεβαίωσε πως το κοινό του τρόμου είναι από τα πιο ενεργά στο διαδίκτυο. Η επιστροφή της Νιβ Κάμπελ προκάλεσε ένα κύμα 65 εκατομμυρίων προβολών, με τους fans να αναλύουν κάθε καρέ για πιθανά cameos χαρακτήρων που επιστρέφουν από τους νεκρούς.

Η στρατηγική του στούντιο να κρατήσει κρυφά τα μεγάλα μυστικά της ταινίας λειτούργησε ευεργετικά, πυροδοτώντας αμέτρητες θεωρίες συνωμοσίας που κράτησαν το τρέιλερ στην κορυφή των αναζητήσεων της Google για όλο το εικοσιτετράωρο.

Η μεγάλη απογοήτευση

Η απουσία των πολυαναμενόμενων τρέιλερ για τις νέες ταινίες Avengers και Spider-Man από το φετινό Super Bowl προκάλεσε ένα πρωτοφανές κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους θαυμαστές να κατηγορούν τα στούντιο για στρατηγική αποτυχία και υποτίμηση του κοινού.

Παρά το γεγονός ότι η Marvel είχε ήδη κυκλοφορήσει ορισμένα σύντομα βίντεο για το Avengers: Doomsday, η προσδοκία για ένα πλήρες τρέιλερ κατά τη διάρκεια του αγώνα διαψεύστηκε οικτρά.

Η απογοήτευση των φανς ξεχείλισε στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες του X να δηλώνουν εξοργισμένοι που η Marvel επέλεξε να σπάσει μια παράδοση 16 ετών, στερώντας τους μια πρώτη ουσιαστική ματιά στον Δόκτορα Ντουμ του Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση για το Spider-Man: Brand New Day. Με την ταινία να αναμένεται στις αίθουσες σε λιγότερο από έξι μήνες, η έλλειψη έστω και ενός μικρού σποτ θεωρήθηκε από πολλούς ως στρατηγικό λάθος.

«Είναι αδιανόητο να βλέπουμε ένα από τα χειρότερα Super Bowl όλων των εποχών περιμένοντας έναν ήρωα που δεν εμφανίστηκε ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά ένας απογοητευμένος θεατής. Η Sony φαίνεται πως επέλεξε να μην επενδύσει στα αστρονομικά ποσά της διαφήμισης του τελικού, αφήνοντας τους θαυμαστές του Πίτερ Πάρκερ στο σκοτάδι.

Η Marvel δεν ήταν η μόνη που απογοήτευσε το κοινό. Η Warner Bros. δέχθηκε επίσης πυρά για την απόφασή της να μην παρουσιάσει τίποτα από το τρίτο μέρος της σειράς Dune.

Η κριτική των χρηστών στα social media ήταν αμείλικτη, εστιάζοντας στο γεγονός ότι οι διαφημιστικοί χώροι καταλήφθηκαν από εταιρείες που προωθούν την τεχνητή νοημοσύνη. Πολλοί επισήμαναν με νόημα πως «κανείς δεν θέλει να παρακολουθεί εμπορικά σποτ για bots όταν διψά για πραγματική τέχνη και κινηματογραφικό όραμα».