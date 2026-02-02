Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της νέας βιογραφικής ταινίας του Μάικλ Τζάκσον – Εξωραϊσμός ή απεικόνιση της πραγματικότητας;

Kυκλοφόρησε το νέο τρέιλερ για την βιογραφική ταινία «Michael», που ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από τα πρώτα του βήματα με το οικογενειακό συγκρότημα Jackson 5 μέχρι την ανάδειξή του σε παγκόσμιο σούπερ σταρ.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Τζααφάρ Τζάκσον, ανιψιός του μουσικού, στην πρώτη του μεγάλη κινηματογραφική εμφάνιση. Το έργο σκηνοθετεί ο Αντουάν Φουκουά, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζον Λόγκαν.

«Εδώ ξεκινά η ιστορία του»

Ο Αντουάν Φουκουά έχει εκφράσει πολλάκις την εμπιστοσύνη του στον πρωταγωνιστή της ταινίας. «Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Τζααφάρ ενσαρκώνει τον Μάικλ», δήλωσε ο σκηνοθέτης στο People.

«Πέρα από την ομοιότητα, είναι το πνεύμα του Μάικλ που αναδύεται με μαγικό τρόπο. Πρέπει να το ζήσεις για να το πιστέψεις», πρόσθεσε.

Η ταινία διαθέτει ένα καστ με τους Κόλμαν Ντομίνγκο ως Τζο Τζάκσον, Νία Λονγκ ως Κάθριν Τζάκσον, Μάιλς Τέλερ ως Τζον Μπράνκα και Λόρα Χάριερ ως Σουζάν ντε Πας.

Περιλαμβάνει επίσης την Κατ Γκράχαμ ως Νταϊάνα Ρος και τον Λαρένζ Τέιτ ως Μπέρι Γκόρντι.

Τα αδέλφια του Τζάκσον υποδύονται οι Τζαμάλ Χέντερσον ως Ζερμαίν, Τρε Χόρτον ως Μάρλον, Ράιαν Χιλλ ως Τίτο, Τζόζεφ Ντέιβιντ-Τζόουνς ως Τζάκι και Τζέσικα Σούλα ως Λατόγια.

«H ταινία Michael αποτελεί κινηματογραφική απεικόνιση της ζωής και της κληρονομιάς ενός από τους πιο σημαντικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας, προσθέτοντας ότι «αφηγείται την ιστορία της ζωής του Μάικλ Τζάκσον πέρα από τη μουσική, ακολουθώντας το ταξίδι του από την ανακάλυψη του εξαιρετικού ταλέντου του ως ηγέτης των Jackson 5, μέχρι τον οραματιστή καλλιτέχνη του οποίου η δημιουργική φιλοδοξία τροφοδότησε μια αδιάκοπη προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης στον κόσμο. Αναδεικνύοντας τόσο τη ζωή του εκτός σκηνής όσο και μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις από την αρχή της σόλο καριέρας του, η ταινία προσφέρει στο κοινό μια πρωτόγνωρη ματιά στη ζωή του Μάικλ Τζάκσον. Εδώ ξεκινά η ιστορία του».

Από την άλλη πλευρά

Δεν είναι μυστικό ότι, πριν και ακόμη και μετά το θάνατό του το 2009, ο Μάικλ Τζάκσον αντιμετώπιζε πολλαπλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.

Το 2019, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων Leaving Neverland, το οποίο άρχισε να προβάλλεται στην πλατφόρμα της HBO, και αφηγήθηκε την ιστορία δύο ανδρών, του Γουέιντ Ρόμπσον και του Τζέιμς Σέιφτσακ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Τζάκσον τους κακοποίησε σεξουαλικά, όταν ήταν περίπου επτά και δέκα ετών αντίστοιχα.

Η εταιρεία διαχείρισης της κληρονομιάς του Τζάκσον αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, όπως έκανε και ο ίδιος ο καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της ζωής του, και στην συνέχεια μήνυσε την HBO για τη διανομή του ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Νταν Ριντ.

Στην αγωγή της, η εταιρεία χαρακτήρισε το Leaving Neverland ως «μεταθανάτια δυσφήμιση».

Οι κατηγορίες περί κακοποίησης δεν άφησαν ανεπηρέαστη τη νέα βιογραφία, με το στούντιο διανομής Lionsgate να υπόσχεται σε δελτία τύπου ότι η ταινία θα προσφέρει μια «συναρπαστική και ειλικρινή απεικόνιση του λαμπρού αλλά περίπλοκου ανθρώπου», όπως αναφέρει ο Angus Thomas Paterson στο Screen Rant.

Ο παραγωγός της ταινίας υπόσχεται επίσης μια αυθεντική απεικόνιση της ζωής του Τζάκσον και δήλωσε στο Variety ότι πέρασε χρόνια ερευνώντας τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον πριν από την διαδικασία παραγωγής.

«Η ζωή του Μάικλ ήταν περίπλοκη. Ως σκηνοθέτης, επιδιώκω να [δείξω] την ανθρώπινη πλευρά του, αλλά όχι να τον εξωραΐσω, και να παρουσιάσω την πιο συναρπαστική, αμερόληπτη ιστορία που μπορώ να αποτυπώσω σε μια ταινία μεγάλου μήκους, αφήνοντας το κοινό να αποφασίσει πώς θα νιώσει μετά την προβολή της».

Ο σκηνοθέτης Αντουάν Φουκά δήλωσε από την πλευρά του, επί του θέματος: «Ήταν ένας σπουδαίος καλλιτέχνης. Ήταν άνθρωπος. Θα δείξουμε τα καλά, τα κακά και τα άσχημα. Απλώς θα παρουσιάσουμε τον Μάικλ με βάση τα στοιχεία που έχω».

Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 24 Απριλίου.

*Mε πληροφορίες από: Variety | Screen Rant | NPR