Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε κάποιο μυστικό. Στον κόσμο του Χόλιγουντ είναι γνωστό πως όταν τα παιδια επιτυχημένων καλλιτεχνών αποφασίζουν να ακολουθήσουν τα βήματα των γονιών τους, αυτοί είναι που βάζουν το χεράκι τους στα πρώτα τους βήματα. Απλά κανένα nepo baby δεν θέλει να το παραδεχτεί. Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ανήκει, όμως, σε αυτή την κατηγορία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Francesca (@francesca.scorsese)

Η 26χρονη μεγάλωσε μέσα στον χώρο του θεάματος και τα φώτα των πλατό. Ήταν, άλλωστε μόλις 5 ετών όταν έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στην ταινία The Aviator – που σκηνοθέτησε ο Μάρτιν Σκορσέζε. Δύο χρόνια μετά πέρασε και από το φιλμ The Departed – μάντεψε ποιος καθόταν στην καρέκλα του σκηνοθέτη.

Με λίγα λόγια οι πόρτες του Χόλιγουντ άνοιξαν μπροστά της, καθώς τα κλειδιά τα κρατούσε ο διάσημος πατέρας της. Και η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν έχει κανένα πρόβλημα να το παραδεχτεί αυτό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Francesca (@francesca.scorsese)

Ακόμα και τώρα, που προσπαθεί μόνη της να «χτίσει» το δικό της όνομα στην 7η Τέχνη -έχει υπογράψει μια σειρά από φιλμ μικρού μήκους, καθώς και έχει παίξει σε ταινίες και σειρές- μιλάει ανοιχτά για τη βοήθεια που της έχει χαρίσει το διάσημο επίθετο και ο πατέρας της.

«Το κατάλαβα προφανώς επειδή ο πατέρας μου επέβλεπε τα πάντα ως εκτελεστικός παραγωγός» είπε στο Variety, αναφερόμενη στο επεισόδιο της σειράς Martin Scorsese Presents: The Saints που σκηνοθέτησε και αφηγητής είναι ο Μάρτιν Σκορσέζε.

«Δεν πρόκειται να αρνηθώ τίποτα. Είναι τιμή μου που έχω μια τέτοια ευκαιρία και θα κάνω το καλύτερο δυνατό» συμπλήρωσε η Φραντσέσκα Σκορσέζε.

Το επεισόδιο που σκηνοθέτησε επικεντρώνεται στον Κάρλο Ακούτις, ο οποίος πέθανε το 2006 και έγινε ο πρώτος Άγιος της γενιάς των millennials νωρίτερα φέτος.

// Κεντρική φωτογραφία: Francesca Scorsese | Instagram