Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι αναπολεί τον γάμο της με τον Μάρτιν Σκορσέζε στο νέο ντοκιμαντέρ του Apple TV για τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη.

Στο τρίτο επεισόδιο της πλούσιας σε περιεχόμενο πενταμελούς σειράς ντοκιμαντέρ της σκηνοθέτιδας Ρεμπέκα Μίλερ, Mr. Scorsese, η 73χρονη Ροσελίνι θυμάται ότι κατά τη διάρκεια του τριετούς γάμου τους, που διήρκεσε από το 1979 έως το 1982, ο Σκορσέζε «μπορούσε να θυμώσει πολύ».

«Ήταν τρομακτικό»

«Όχι προς εμένα», διευκρινίζει η Ροσελίνι. «Ποτέ δεν με χτύπησε ή κάτι τέτοιο, αλλά μπορούσε να καταστρέψει ένα δωμάτιο. Ένας φίλος του τον κινηματογράφησε μια φορά και του έδειξε το βίντεο. Ο Μάρτι σοκαρίστηκε γιατί δεν είχε συνειδητοποιήσει το επίπεδο βίας που μπορούσε να προκαλέσει αυτό το μικροσκοπικό, ασθματικό σώμα. Ήταν σαν ηφαίστειο. Ήταν τρομακτικό».

Ο γάμος του Σκορσέζε και της Ροσελίνι διήρκεσε όσο η παραγωγή δύο ταινιών του σκηνοθέτη — του Raging Bull (Οργισμένο Είδωλο) του 1980 και του The King of Comedy (Βασιλιάς για μια Νύχτα) του 1982 — στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο συχνός συνεργάτης του, Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Όπως θυμούνται τόσο η Ροσελίνι όσο και ο Σκορσέζε, 82 ετών, στο ντοκιμαντέρ, ο σκηνοθέτης πέρασε μια περίοδο κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της παραγωγής της δεύτερης ταινίας.

«Μερικές φορές ξυπνούσε και έλεγε «Γάμα το, γάμα το, γάμα το» και εγώ του έλεγα «Μάρτι, η μέρα δεν έχει καν ξεκινήσει»

«Ήταν περίπλοκο να είμαι μαζί του»

«Δεν θυμάμαι καν γιατί θύμωνε τόσο πολύ. Νομίζω ότι μερικές φορές ήταν ένας πολύ ασήμαντος λόγος που τον έκανε να ξεπεράσει τα όρια», προσθέτει η Ροσελίνι. «Μερικές φορές ξυπνούσε και έλεγε «Γάμα το, γάμα το, γάμα το» και εγώ του έλεγα «Μάρτι, η μέρα δεν έχει καν ξεκινήσει».

Τότε κατάλαβα ότι εν μέρει αυτή η οργή ήταν μέρος του καύσιμου που του έδινε κουράγιο, γιατί, ξέρεις, ήταν αυτό το μικρό αγόρι από τη Μικρή Ιταλία και τώρα ήταν αυτός ο μεγάλος σκηνοθέτης που έπρεπε να σκηνοθετήσει αυτή τη μεγάλη ταινία με μεγάλο προϋπολογισμό. Και νομίζω ότι η οργή του έδινε την αντοχή να περάσει τη μέρα, να τελειώσει την ταινία, γιατί δεν είναι εύκολο. Οπότε ήταν περίπλοκο να είμαι μαζί του».

Πέντε γάμοι

Ο γάμος του Σκορσέζε με τη Ροσελίνι ήταν ο τρίτος του. Έχει παντρευτεί πέντε φορές και από το 1999 είναι παντρεμένος με την Έλεν Μόρις. Έχουν μια κόρη, τη Φραντσέσκα, 25 ετών. Έχει μια κόρη, την Κάθι, 59 ετών, από την πρώτη του σύζυγο Λάρεϊν Μαρί Μπρέναν, και μια κόρη, την Ντομένικα, 49 ετών, από τη δημοσιογράφο Τζούλια Κάμερον.

Σε όλη τη σειρά ντοκιμαντέρ, οι μεγαλύτερες κόρες του Σκορσέζε αναπολούν την παιδική τους ηλικία με έναν πατέρα που δεν ήταν πάντα φυσικά παρών, καθώς ξεκίνησε την κινηματογραφική του καριέρα στις δεκαετίες του 1970 και του 1980.

Βαριά κατάθλιψη

Ο Σκορσέζε και η Ροσελίνι χώρισαν το 1982. Η Ροσελίνι παντρεύτηκε αργότερα το μοντέλο και μετέπειτα στέλεχος της Microsoft, Τζον Βίντεμαν, από το 1983 έως το 1986. Έχουν μια κόρη, την Ελέτρα Βίντεμαν, 42 ετών. Η ηθοποιός είναι επίσης μητέρα του Ρομπέρτο Ροσελίνι, 43 ετών.

Στην ταινία, ο πρωταγωνιστής λέει στην ντοκιμαντερίστρια Ρεμπέκα Μίλερ, 63 ετών, ότι «είχε τόσο σοβαρά προσωπικά προβλήματα που δεν μπορούσε να μοντάρει» την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα», με αποτέλεσμα η ταινία να του αφαιρεθεί σχεδόν από τα χέρια.

«Ναι, πάρα πολύ», απαντά όταν τον ρωτούν αν ήταν καταθλιπτικός εκείνη την περίοδο. «Ποτέ δεν είχα βιώσει τέτοια κατάθλιψη — προσπαθούσα να δουλέψω, δεν μπορούσα να δουλέψω, είχα προβλήματα, παραπονιόμουν, τρελαινόμουν. Προσπαθούσα να γνωρίσω άλλους ανθρώπους, προσπαθούσα να ξεκινήσω σχέσεις, αλλά τίποτα δεν δούλευε».

«Αν δεν ήταν ο γιατρός, πέντε μέρες την εβδομάδα, τηλεφωνήματα το Σαββατοκύριακο, σκληρή, σταθερή δουλειά για να βάλω το κεφάλι μου σε τάξη, θα ήμουν νεκρός», προσθέτει.

«Έπαιρνα πολύ ισχυρά φάρμακα για να βγάλω τη μέρα. Ήταν πολύ μοναχικό, αλλά ήταν δικό μου έργο».

*To Mr. Scorsese είναι τώρα διαθέσιμος στο Apple TV.

*Με στοιχεία από people.com