18.10.2025 | 12:51
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή
Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη
Go Fun 18 Οκτωβρίου 2025 | 15:45

Μάρτιν Σκορσέζε και Έλεν Μόρις, ένας έρωτας 30 ετών – Η νόσος του Πάρκινσον, η αστείρευτη δύναμη, η λυτρωτική συνύπαρξη

Αν και η Έλεν Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της, Μάρτιν Σκορσέζε.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Τέσσερα χρόνια μετά τη γνωριμία τους, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, η ζωή του οποίου αποτελεί το θέμα της πενταμελούς σειράς ντοκιμαντέρ του Apple TV «Mr. Scorsese», παντρεύτηκε τη Μόρις το 1999. Έχοντας ήδη παντρευτεί μία φορά, η Μόρις δεν ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη να ξαναπαντρευτεί, αλλά όλα αυτά άλλαξαν όταν γνώρισε τον Σκορσέζε, τον οποίο αποκαλεί χαϊδευτικά «Μάρτι».

«Πριν, όλα έπρεπε να γίνονται με τους δικούς μου όρους. Φυσικά, δεν το έκανα συνειδητά. Όταν γνώρισα τον Μάρτι, κατάλαβα αλλιώς τα πράγματα. Ο Μάρτι είναι πολύ ξεκάθαρος για το τι θέλει. Ήμουν ευτυχισμένη που του το έδινα» αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο Talk Magazine το 2000.

«Θεωρώ ότι η δύναμή της είναι κάτι μοναδικό…»

Αν και η Μόρις προτιμά τα βιβλία από τον κινηματογράφο, παραμένει η μεγαλύτερη θαυμάστρια του συζύγου της. Η ντόπια Νεοϋορκέζα έχει συνοδεύσει τον Σκορσέζε σε πολλές πρεμιέρες και φεστιβάλ κινηματογράφου. Πιο πρόσφατα, παρευρέθηκε στα βραβεία WSJ Magazine’s 2023 Innovator Awards, όπου ο Σκορσέζε τιμήθηκε για την ταινία του Killers of the Flower Moon (Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού).

Παρόλα αυτά, είναι η Μόρις που συνεχίζει να εντυπωσιάζει τον Σκορσέζε. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο podcast του SiriusXM, This Life of Mine με τον Τζέιμς Κόρντεν, ο σκηνοθέτης μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωση της νόσου του Πάρκινσον της Μόρις, που ξεκίνησε το 1990.

«Θεωρώ ότι η δύναμή της είναι κάτι μοναδικό… Δεν έχω ξαναδεί τέτοια δύναμη σε άνθρωπο, τέτοια σθένος και θετική προσέγγιση της ζωής υπό τις χειρότερες συνθήκες», είπε.

Σύμφωνα με το περιοδικό Talk, η Μόρις μεγάλωσε κυρίως στη Νέα Υόρκη, όπου ζούσε μια χαρακτηριστικά πολυτελή ζωή. Σπούδασε για λίγο στο Πανεπιστήμιο Georgetown, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές της αμέσως μετά το διαζύγιό της

Μια χαρακτηριστικά πολυτελή ζωή

Η Έλεν Μόρις γεννήθηκε το 1947 από τον Στίβεν Βαν Κορτλαντ Μόρις και την Πέρσις Μέισον. Έχει επίσης δύο αδελφούς: τον Κρίστοφερ και τον Τζέιμς.

Ο πατέρας της ήταν διπλωμάτης για 25 χρόνια, το επάγγελμα του οποίου τον οδήγησε στις Βρυξέλλες, το Παρίσι και τη Ρώμη. Σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times, η οικογενειακή τους καταγωγή ανάγεται στον στρατηγό Λου Μόρις, ο οποίος υπέγραψε τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, και στον πρώην υπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών στη Γαλλία Γκουβερνέρ Μόρις.

Σύμφωνα με το περιοδικό Talk, η Μόρις μεγάλωσε κυρίως στη Νέα Υόρκη, όπου ζούσε μια χαρακτηριστικά πολυτελή ζωή. Σπούδασε για λίγο στο Πανεπιστήμιο Georgetown, αλλά εγκατέλειψε τις σπουδές της αμέσως μετά το διαζύγιό της. Η Μόρις αποσύρθηκε στο Παρίσι και τελικά εγγράφηκε στο Πανεπιστήμιο Columbia.

Εργάστηκε στον εκδοτικό κλάδο

Ως απόγονος της συγγραφέως Έντιθ Γουόρτον, η Μόρις μεγάλωσε περιτριγυρισμένη από βιβλία και συνέχισε να αγαπάει το διάβασμα και στην ενήλικη ζωή της, όπου είχε μια επιτυχημένη καριέρα στον εκδοτικό κλάδο.

Το 1989, διετέλεσε συντάκτρια του The Reader’s Catalog, μιας πλούσιας συλλογής 40.000 από τα καλύτερα βιβλία του κόσμου. Από εκεί, η Μόρις συνέχισε να εργάζεται στη Random House. Διηύθυνε μια σειρά από έργα, μεταξύ των οποίων το εσωτερικό περιοδικό της εταιρείας, καθώς και την παραγωγή του βιβλίου μαγειρικής της μελλοντικής πεθεράς της το 1996, Italianamerican: The Scorsese Family Cookbook.

Ωστόσο, όταν έφτασε στην ηλικία των 50 ετών, η Μόρις άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα σημάδια εξάντλησης. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Talk, παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ασυνήθιστο για εκείνη να ξυπνάει πριν την ανατολή του ηλίου — με το μυαλό της να λειτουργεί σε υπερβολική ταχύτητα, να σκέφτεται λεζάντες για φωτογραφίες και να έχει εμμονή με το πρόγραμμα της ημέρας.

Η Μόρις τελικά αποχώρησε οριστικά από τον κόσμο των εκδόσεων, αλλά εκείνη και ο Σκορσέζε εξακολουθούν να ανταλλάσσουν μεταξύ τους πρώτες εκδόσεις των αγαπημένων τους μυθιστορημάτων.

Η συνάντηση ήταν «καταστροφική», είπε η Μόρις στο περιοδικό Talk. «Σχεδόν γρυλίζαμε ο ένας στον άλλο», πρόσθεσε. Ομολογουμένως, δεν της έδωσε ιδιαίτερη προσοχή μέχρι λίγο αργότερα

Συναντήθηκαν για πρώτη φορά το 1995

Το ζευγάρι γνωρίστηκε αρχικά χάρη στον Μάικλ Πάουελ. Ο αείμνηστος σκηνοθέτης ήταν στενός φίλος του Σκορσέζε, και η Μόρις έτυχε να επιμελείται το βιβλίο των αναμνήσεών του, Million Dollar Movie.

Την ημέρα που συναντήθηκαν για πρώτη φορά, έβρεχε και η Μόρις, που είχε αργήσει, είχε αναλάβει να συνοδεύσει τον Σκορσέζε σε μια εκδήλωση για το έργο.

Η συνάντηση ήταν «καταστροφική», είπε η Μόρις στο περιοδικό Talk. «Σχεδόν γρυλίζαμε ο ένας στον άλλο», πρόσθεσε. Ομολογουμένως, δεν της έδωσε ιδιαίτερη προσοχή μέχρι λίγο αργότερα.

«Την πρώτη φορά που πρόσεξα την Έλεν ήταν σε μια συνάντηση. Έκανα το μοντάζ της ταινίας Casino (Καζίνο) και ήμουν απορροφημένος από τις εικόνες. Ήμουν εκεί, αλλά δεν ήμουν εκεί», θυμήθηκε ο Σκορσέζε στην ίδια συνέντευξη. «Κοίταξα και είδα ένα ζευγάρι πόδια τυλιγμένα σε παστέλ καλσόν. Σιγά-σιγά, σήκωσα το βλέμμα μου. Ήταν σαν μια μακρά, αργή κλίση της κάμερας προς το πρόσωπό της».

«Με εντυπωσίασε πολύ. Εκτός από τη φυσική της ομορφιά, η νοημοσύνη της με γοήτευε. Ήταν πολύ σέξι», πρόσθεσε ο Σκορσέζε, στο οποίο η Μόρις απάντησε: «Τον βρήκα υπέροχο και γελάσαμε πολύ. Ήταν αστείος».

Παντρεύτηκαν το 1999

Ο Σκορσέζε και η Μόρις παντρεύτηκαν στις 22 Ιουλίου 1999 στη Νέα Υόρκη. Η στιγμή που τον ερωτεύτηκε, ωστόσο, έχει μείνει χαραγμένη στην ιστορία: Ήταν το καλοκαίρι του 1996 και η Μόρις επισκεπτόταν τον Σκορσέζε στο Μαρόκο, στο πλατό της ταινίας του «Κουντούν» (Kundun), που αφορά τον Δαλάι Λάμα.

Είχε προγραμματίσει να μείνει μόνο μια εβδομάδα όταν της έστειλε την πρόσκληση, αλλά όταν έφτασε η Ημέρα των Ευχαριστιών, τον Δεκέμβριο, η Μόρις ήταν ακόμα στο Μαρόκο και οι δύο ήταν πολύ ερωτευμένοι.

Κατά τη διάρκεια των έξι μηνών που πέρασαν στο πλατό, έμαθαν να γνωρίζονται σε ένα βαθύτερο, πιο προσωπικό επίπεδο, μακριά από την φασαρία της πόλης. Η Μόρις είπε ότι δεν της πήρε πολύ χρόνο να συνειδητοποιήσει ότι ο Σκορσέζε ήταν ο κατάλληλος.

«Διαπιστώσαμε ότι ταιριάζαμε πολύ. Ποτέ δεν τσακωνόμαστε. Εγώ είμαι ήρεμη και αυτός όχι», εξήγησε στο Talk. «Αντιμετωπίζουμε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, αλλά συχνά καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα. Νομίζω ότι και οι δύο βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο όπου ξέρουμε τι θέλουμε — και ξέρουμε τι δεν θέλουμε».

Από την πλευρά του, ο Σκορσέζε κατάλαβε αμέσως ότι η Μόρις θα ήταν μια εξαιρετική σύντροφος και μητέρα. «Με μια γυναίκα όπως η Έλεν, δημιουργείς μια οικογένεια», είπε. «Είναι η γυναίκα με την οποία θέλω να είμαι, είναι η σύντροφός μου. Μαθαίνω πολλά από αυτήν».

«Έχουν περάσει 30 χρόνια, 35 χρόνια ή ό,τι άλλο με την ασθένεια, και έτσι όταν νομίζω ότι δεν αισθάνομαι καλά ή κάτι τέτοιο, κοιτάζω εκεί και την βλέπω να συγκεντρώνεται και παίρνω δύναμη»

Το 1990 η Μόρις διαγνώστηκε με νόσο του Πάρκινσον

Πριν γνωρίσει τον Σκορσέζε, στη Μόρις είχε διαγνωστεί η νόσος του Πάρκινσον. Σύμφωνα με την κλινική Mayo, η νόσος είναι μια προοδευτική νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την κίνηση και την ομιλία. Αν και τα συμπτώματα είναι διαχειρίσιμα, δεν υπάρχει θεραπεία.

Σε μια συγκινητική στιγμή στο podcast του SiriusXM, This Life of Mine με τον Τζέιμς Κόρντεν, ο Σκορσέζε μίλησε ανοιχτά για την πολυετή πορεία της συζύγου του με τη νόσο του Πάρκινσον.

«Έχουν περάσει 30 χρόνια, 35 χρόνια ή ό,τι άλλο με την ασθένεια, και έτσι όταν νομίζω ότι δεν αισθάνομαι καλά ή κάτι τέτοιο, κοιτάζω εκεί και την βλέπω να συγκεντρώνεται και παίρνω δύναμη», είπε για τη δύναμη της Μόρις.

Ο Σκορσέζε θεωρεί ότι είναι «η πιο αξιοθαύμαστη προσωπικότητα». Αναγνώρισε ότι «τα παράπονά μου, όπως διαπιστώνω, δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με τα δεινά που προκαλεί μια τέτοια πάθηση, και έτσι ζούμε με αυτό, και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι τη ζωή και όλα όσα σε περιβάλλουν».

Καθώς εισέρχεται στα «χρυσά του χρόνια» και η πάθηση της Μόρις εξελίσσεται, ο Σκορσέζε δήλωσε ότι έχει γίνει πιο συνειδητοποιημένος ως προς τα είδη των έργων που αναλαμβάνει.

Έχουν μια κόρη

Ο Σκορσέζε ήταν ήδη πατέρας της Κάθι και της Ντομένικα, όταν γνώρισε τη σύζυγό του, αλλά ονειρευόταν να δημιουργήσει οικογένεια με τη Μόρις, η οποία δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα γινόταν μητέρα.

Η 51χρονη τότε Έλεν, παραπέμφθηκε σε γιατρό ειδικευμένο σε εγκυμοσύνες υψηλού κινδύνου και «έμεινε αμέσως έγκυος».

«Έχω Πάρκινσον. Ήμουν στο κρεβάτι για μερικούς μήνες, αλλά ήταν εύκολο. Έβλεπα πολύ τηλεόραση», θυμάται η Μόρις για την εγκυμοσύνη της στο Talk.

Τέσσερις μήνες μετά το γάμο τους, το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη τους, Φραντσέσκα, στις 16 Νοεμβρίου 1999.

«Ήταν σαν ευλογία. Ξαφνικά άλλαξε όλες τις αξίες, όλα όσα θεωρούσα σημαντικά στη ζωή», είπε ο Σκορσέζε στο This Life of Mine με τον Τζέιμς Κόρντεν, το 2024.

Η Φραντσέσκα βυθίστηκε στον κόσμο του κινηματογράφου σε νεαρή ηλικία, κάτι που την ενέπνευσε να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο. Όπως και ο διάσημος πατέρας της, η Φραντσέσκα είναι απόφοιτος της Σχολής Τεχνών Tisch του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

«Είναι ο καλύτερος δάσκαλος, οδηγός, γενικά μέντορας — και επίσης, είναι κυριολεκτικά ο καλύτερος φίλος μου. Του λέω τα πάντα», είπε στο The Hollywood Reporter για τη σχέση πατέρα-κόρης.

Το 2023, η Φραντσέσκα έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το Fish Out of Water.

*Με στοιχεία από people.com

