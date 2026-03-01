Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, καταδίκασε τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ως «καταστροφική κλιμάκωση μιας παράνομης πολεμικής ενέργειας». Πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί και οι Νεοϋορκέζοι δεν υποστηρίζουν τέτοιες στρατιωτικές ενέργειες που επιζητούν την αλλαγή καθεστώτος. Ανέφερε πως οι πολίτες της Νέας Υόρκης θέλουν την ειρήνη.

Τέλος καθησύχασε στους Ιρανούς Νεοϋρκέζους πως είναι κομμάτι του συνεκτικού ιστού της πόλης και πως είναι ασφαλείς στη Νέα Υόρκη και πως η πόλη έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και την ενίσχυση περιπολιών σε ευαίσθητα σημεία.

Το μήνυμα ειρήνης του Μαμντάνι προς τους κατοίκους της Νέας Υόρκης

Οι σημερινές στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν — που πραγματοποιήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ — σηματοδοτούν μια καταστροφική κλιμάκωση ενός παράνομου πολέμου επιθετικότητας. Βομβαρδισμός πόλεων. Δολοφονία αμάχων. Άνοιγμα ενός νέου θεάτρου πολέμου. Οι Αμερικανοί δεν το θέλουν αυτό. Δεν θέλουν έναν άλλο πόλεμο με στόχο την αλλαγή του καθεστώτος. Θέλουν ανακούφιση από την κρίση της οικονομικής προσιτότητας. Θέλουν ειρήνη.

Εστιάζω στο να διασφαλίσω ότι κάθε Νεοϋορκέζος είναι ασφαλής. Είμαι σε επαφή με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και τους υπεύθυνους διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων. Λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα, όπως την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών και την ενίσχυση των περιπολιών σε ευαίσθητες τοποθεσίες, από υπερβολική προσοχή.

Επιπλέον, θέλω να απευθυνθώ απευθείας στους Ιρανούς Νεοϋορκέζους: είστε μέρος του ιστού αυτής της πόλης —, ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, φοιτητές, καλλιτέχνες, εργαζόμενοι και ηγέτες της κοινότητας. Εδώ θα είστε ασφαλείς.