Κίνα: Στρατιωτικές πτήσεις μεγάλης κλίμακας γύρω από την Ταϊβάν
Κόσμος 15 Μαρτίου 2026, 05:45

Η Κίνα ξεκίνησε στρατιωτικές πτήσεις γύρω από το νησί της Ταϊβάν σε κάτι που η Ταϊπέι περιγράφει ως «εκτεταμένες δραστηριότητες»

Η Ταϊβάν ανέφερε την Κυριακή την επανέναρξη των εκτεταμένων δραστηριοτήτων της κινεζικής πολεμικής αεροπορίας γύρω από το νησί, μετά από μια ανεξήγητη απουσία άνω των δύο εβδομάδων που προκάλεσε εικασίες στην Ταϊπέι σχετικά με τα κίνητρα του Πεκίνου.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί τη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, συνήθως αποστέλλει μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη γύρω από το νησί σε καθημερινή βάση, με διακοπές που οφείλονται γενικά σε κακές καιρικές συνθήκες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν, σε καθημερινή ενημέρωση το πρωί της Κυριακής, ανέφερε ότι είχε εντοπίσει 26 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, συγκεντρωμένα στο Στενό της Ταϊβάν, κατά τις προηγούμενες 24 ώρες. Η τελευταία φορά που ανέφερε τόσα πολλά ήταν στις 25 Φεβρουαρίου, όταν εντόπισε 30 αεροσκάφη, αφού είχε δηλώσει ότι το Πεκίνο διεξήγαγε άλλη μια «κοινή περιπολία ετοιμότητας μάχης».

Από τις 27 Φεβρουαρίου, η Ταϊβάν δεν ανέφερε κανένα κινεζικό στρατιωτικό αεροσκάφος μέχρι τις 7 Μαρτίου, όταν δήλωσε ότι εντόπισε δύο αεροσκάφη στα νοτιοδυτικά της Ταϊβάν. Από τότε έχουν σημειωθεί μόνο σποραδικά, μικρής κλίμακας περιστατικά.

Η Κίνα επέκρινε την Ταϊβάν για την ανακοίνωση αύξησης των πολεμικών δαπανών

Ωστόσο, το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας επέκρινε σφοδρά, αργά το Σάββατο, τον Πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε για μια ομιλία που έδωσε την ίδια μέρα, στην οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες και να προστατευθεί η δημοκρατία του νησιού.

«Άνθρωποι όπως ο Λάι Τσινγκ-τε δεν πρέπει να κάνουν λάθος υπολογισμούς· αν τολμήσουν να αναλάβουν απερίσκεπτα ρίσκα, θα σκάψουν τον ίδιο τους τον τάφο», δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου σε ανακοίνωση.

Οι πτήσεις της Κίνας και η αποστολή πλοίων γύρω από την Ταϊβάν έχει πέσει σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με στατιστικά που δημοσιεύει η κυβέρνηση της Ταϊβάν και επιβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του AFP, οι στρατιωτικές πτήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν μειώθηκαν επίσης κατά περίπου 42% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο αριθμός των πολεμικών πλοίων ήταν περίπου 4,5% χαμηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας του Πεκίνου. H Ταϊβάν ήταν κινεζικό έδαφος μέχρι το 1945 οπότε και την κατέλαβε ο ηττημένος εθνικιστικός στρατός του Τσάνγκ Κάι Σέκ

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Economy
Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Το Ισραήλ προειδοποιεί τις ΗΠΑ ότι τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτίσεων εξαντλούνται επικίνδυνα
Κόσμος 15.03.26

Το Ισραήλ προειδοποίησε τις ΗΠΑ πως εξαντλούνται τα αποθέματά του σε πυραύλους αναχαιτήσεων, όπως αναφέρουν το SEMAFOR, το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα ΗΑΕ αναφέρουν ότι η πυρκαγιά σε εγκατάσταση πετρελαίου στο Αμπού Ντάμπι τέθηκε υπό έλεγχο
Κόσμος 15.03.26

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ΗΑΕ, το γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι ανέφερε πως πυρκαγιά που προκλήθηκε από drone σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις τέθηκε υπό έλεγχο.

Η Γερμανία δεν συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο και δεν επιθυμούμε να συμμετάσχουμε, δήλωσε ο Μερτς
Κόσμος 15.03.26

Ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, απέκλεισε κάθε περίπτωση εμπλοκής του Βερολίνου στον πόλεμο ή στην προστασία πλοίων για να περάσουν τα στενά του Ορμούζ, απαντώντας στις απαιτήσεις Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Μέση Ανατολή 14.03.26

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Ένταση στην Κούβα: Διαμαρτυρίες για τα μπλακ άουτ και τις ελλείψεις κατέληξαν σε επεισόδια
Κόσμος 14.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε τις αποστολές πετρελαίου και απείλησε να επιβάλει δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα πουλά πετρέλαιο στην Κούβα, ασκώντας πίεση σε μια οικονομία που ήδη αγωνίζεται με ελλείψεις

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ λέει ότι «πολλές χώρες» θα στείλουν πολεμικά πλοία για να μείνουν ανοικτά
Μέση Ανατολή 14.03.26

«Ελπίζουμε ότι η Κίνα, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες, θα στείλουν πλοία στην περιοχή, ώστε τα Στενά του Ορμούζ να μην αποτελούν πλέον απειλή από ένα έθνος που έχει αποκεφαλιστεί πλήρως», λέει ο Τραμπ

Γιούργκεν Χάμπερμας: Πέθανε ο «τελευταίος Ευρωπαίος» – Πένθος στην παγκόσμια διανόηση
Τύπος σκέπτεσθαι 14.03.26

Ο κόσμος του πνεύματος αποχαιρετά σήμερα μια από τις επιδραστικότερες μορφές του 20ού και 21ου αιώνα, τον Γερμανό φιλόσοφο και κοινωνιολόγο Γιούργκεν Χάμπερμας, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 96 ετών

Ουκρανικά drones έπληξαν ένα διυλιστήριο πετρελαίου και ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ στη νοτιοδυτική Ρωσία
Πόλεμος 14.03.26

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

