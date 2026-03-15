Κίνα: Στρατιωτικές πτήσεις μεγάλης κλίμακας γύρω από την Ταϊβάν

Η Ταϊβάν ανέφερε την Κυριακή την επανέναρξη των εκτεταμένων δραστηριοτήτων της κινεζικής πολεμικής αεροπορίας γύρω από το νησί, μετά από μια ανεξήγητη απουσία άνω των δύο εβδομάδων που προκάλεσε εικασίες στην Ταϊπέι σχετικά με τα κίνητρα του Πεκίνου.

Η Κίνα, η οποία θεωρεί τη Ταϊβάν ως δικό της έδαφος, συνήθως αποστέλλει μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά αεροσκάφη γύρω από το νησί σε καθημερινή βάση, με διακοπές που οφείλονται γενικά σε κακές καιρικές συνθήκες.

Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν, σε καθημερινή ενημέρωση το πρωί της Κυριακής, ανέφερε ότι είχε εντοπίσει 26 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη, συγκεντρωμένα στο Στενό της Ταϊβάν, κατά τις προηγούμενες 24 ώρες. Η τελευταία φορά που ανέφερε τόσα πολλά ήταν στις 25 Φεβρουαρίου, όταν εντόπισε 30 αεροσκάφη, αφού είχε δηλώσει ότι το Πεκίνο διεξήγαγε άλλη μια «κοινή περιπολία ετοιμότητας μάχης».

Από τις 27 Φεβρουαρίου, η Ταϊβάν δεν ανέφερε κανένα κινεζικό στρατιωτικό αεροσκάφος μέχρι τις 7 Μαρτίου, όταν δήλωσε ότι εντόπισε δύο αεροσκάφη στα νοτιοδυτικά της Ταϊβάν. Από τότε έχουν σημειωθεί μόνο σποραδικά, μικρής κλίμακας περιστατικά.

Η Κίνα επέκρινε την Ταϊβάν για την ανακοίνωση αύξησης των πολεμικών δαπανών

Ωστόσο, το Γραφείο Υποθέσεων της Ταϊβάν της Κίνας επέκρινε σφοδρά, αργά το Σάββατο, τον Πρόεδρο της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε για μια ομιλία που έδωσε την ίδια μέρα, στην οποία αναφέρθηκε στην ανάγκη να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες και να προστατευθεί η δημοκρατία του νησιού.

«Άνθρωποι όπως ο Λάι Τσινγκ-τε δεν πρέπει να κάνουν λάθος υπολογισμούς· αν τολμήσουν να αναλάβουν απερίσκεπτα ρίσκα, θα σκάψουν τον ίδιο τους τον τάφο», δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου σε ανακοίνωση.

Οι πτήσεις της Κίνας και η αποστολή πλοίων γύρω από την Ταϊβάν έχει πέσει σε σχέση με πέρσι, σύμφωνα με στατιστικά που δημοσιεύει η κυβέρνηση της Ταϊβάν και επιβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του AFP, οι στρατιωτικές πτήσεις της Κίνας γύρω από την Ταϊβάν μειώθηκαν επίσης κατά περίπου 42% τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Ο αριθμός των πολεμικών πλοίων ήταν περίπου 4,5% χαμηλότερος από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Η κυβέρνηση της Ταϊβάν απορρίπτει τις αξιώσεις κυριαρχίας του Πεκίνου. H Ταϊβάν ήταν κινεζικό έδαφος μέχρι το 1945 οπότε και την κατέλαβε ο ηττημένος εθνικιστικός στρατός του Τσάνγκ Κάι Σέκ