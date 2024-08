Λάιλς: «Ποιος είναι ο Γιόκιτς;»

Ο Νόα Λάιλς ξαναχτυπά. Έναν χρόνο μετά το «ποιοι παγκόσμιοι πρωταθλητές» που είχε πει για τον πρωταθλητή του NBA, αυτή τη φορά μίλησε για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Για την ακρίβεια ανέφερε πως αγνοεί την ίδια την ύπαρξη του Σέρβου σούπερ σταρ. Είναι ο Γιόκιτς ο καλύτερος παίκτης μπάσκετ στον κόσμο αυτή τη στιγμή;», ρωτήθηκε ο Λάιλς και η απάντηση που έδωσε προκάλεσε… σοκ. «Θα είμαι ειλικρινής.

Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός», απάντησε χαμογελώντας, με κάποιους να ερμηνεύουν τη στάση του και ως τρολάρισμα.

Παράλληλα, επέμεινε στο να αμφισβητεί την… παγκοσμιότητα του τίτλου των πρωταθλητών του ΝΒΑ. «Το πρόβλημα είναι πως αποδίδεται ο τίτλος του παγκοσμίου πρωταθλητή σε μια ομάδα που δεν αντιμετωπίζει άλλες από τον υπόλοιπο κόσμο. Γι’ αυτό είπα τη γνώμη μου και ήθελα να δείξω τη διαφορά που υπάρχει με το δικό μας άθλημα», είπε.

Shannon Sharpe: “Is Nikola Jokic one of the best players in the world?”

Noah Lyles: “Imma be honest, I don’t know who that is.” 👀

(via @NightcapShow_)pic.twitter.com/Op3RVfczGP

