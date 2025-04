«Σεισμός» στο τένις: Επιστολή των κορυφαίων στον κόσμο προς τους διοργανωτές των Grand Slam! (pics)

Η PTPA μήνυσε την ATP, WTA και ITF πριν από ένα μήνα, κάτι για το οποίο μίλησε και ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Masters του Μαϊάμι, και τώρα ήρθε η ώρα για την επιστολή που έστειλαν οι 20 κορυφαίοι τενίστες και τενίστριες, απευθυνόμενοι απευθείας στα Grand Slam – Australian Open, Roland Garros, Wimbledon και US Open. Κάθε χρόνο, τα χρηματικά έπαθλα στα Grand Slam αυξάνονται, αλλά σύμφωνα με την L’Equipe, η οποία πρώτη μετέδωσε την είδηση για την επιστολή, η εκτίμηση είναι ότι αυτό δεν είναι αρκετό.

Πέρυσι, το χρηματικό έπαθλο στο Roland Garros ανήλθε σε 53,478 εκατομμύρια ευρώ, ή σχεδόν το 16% των εσόδων του τουρνουά, που εκτιμώνται σε 338 εκατομμύρια. Στο NBA, στους παίκτες είναι εγγυημένο το ήμισυ των συνολικών εσόδων, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στο τένις, και κάτι παρόμοιο ισχύει και για κάποια άλλα μεγάλα αθλήματα.



Ρεκόρ χρηματικού επάθλου σημειώθηκε πέρυσι στο US Open (περίπου 75 εκατομμύρια δολάρια) που σημαίνει ότι τα έσοδα του τουρνουά ήταν περίπου 500 εκατομμύρια, αν συνυπολογιστούν όλα.

According to L'Equipe, the world's top 20 ATP and WTA players have penned a letter to the four Majors asking for a rise in prize money.

In essence, they are asking for a greater share of the profits made at each event

