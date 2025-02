Η τιμωρία του Σίνερ, οι αντιδράσεις και οι υποθέσεις που συντάραξαν το παγκόσμιο τένις (vids+pics)

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η υπόθεση του Γιάνικ Σίνερ, με την τενιστική κοινότητα να επικρίνει τον συμβιβασμό του Ιταλού με τον WADA. Ο Ιταλός τον Μάρτιο του 2023 (5 και 13/3) κατά τη διάρκεια του Indian Wells είχε βρεθεί θετικός σε δύο ελέγχους ντόπινγκ στην ουσία κλοστεβόλη: Ένα στεροειδές που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μυϊκής μάζας.

Στην έρευνα που διεξήγαγε ο Διεθνής Οργανισμός Ακεραιότητας του Τένις (ITIA), ο Γιάνικ Σίνερ αρνήθηκε ότι έκανε χρήση της συγκεκριμένης ουσίας και έδωσε τη δική του εκδοχή για τον τρόπο που μολύνθηκε από την κλοστεβόλη. Όπως ανέφερε ο Ιταλός, η ουσία μπήκε μέσα του από τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος είχε κοπεί στο χέρι κατά τη διάρκεια του Indian Wells και είχε χρησιμοποιήσει ένα σπρέι που περιείχε την κλοστεβόλη.

Το συγκεκριμένο σπρέι δίνεται στην Ιταλία χωρίς ιατρική συνταγή και είναι ένα από τα σπρέι που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από τους ανθρώπους στη γειτονική χώρα. Όταν λοιπόν ο φυσιοθεραπευτής του Γιάνικ Σίνερ του έκανε μασάζ χωρίς γάντια, η ουσία, όπως ανέφερε ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο, μπήκε μέσα του και γι’ αυτό ανιχνεύθηκε στο αίμα του στα δύο τεστ ντόπινγκ, στα οποία υποβλήθηκε τον περασμένο Μάρτιο.

Η ανάρτηση που είχε κάνει τότε ο Ιταλός:

Το ανεξάρτητο δικαστήριο αποδέχθηκε την εξήγηση του Ιταλού και δεν τον τιμώρησε με αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους, όπως συμβαίνει συνήθως, αλλά μόνο με αφαίρεση των 400 βαθμών που κέρδισε στο Indian Wells και χρηματικό πρόστιμο, το οποίο αναλογεί στο ποσό που είχε πάρει από το αμερικάνικο τουρνουά. Ήτοι 325.000 δολάρια.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (WADA), όμως, άσκησε έφεση στο CAS για την υπόθεση του Ιταλού τενίστα, τονίζοντας στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ότι το συμπέρασμα απουσίας υπαιτιότητας ή αμέλειας δεν ήταν σωστό, όσον αφορά στους ισχύοντες κανόνες και κατά συνέπεια θα πρέπει να του επιβληθεί τιμωρία αποκλεισμού ενός έως δύο ετών.

Η ακρόαση στο CAS ήταν προγραμματισμένη για τις 16 Απριλίου, αλλά πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ο Γιάνικ Σίνερ ήρθε σε συμβιβασμό με τον WADA για τρίμηνο αποκλεισμό. Οι προτεινόμενες αρχικά ποινές για 1 έως 2 έτη έγιναν μόλις τρεις μήνες τιμωρίας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Ιταλός τενίστας θα μείνει εκτός δράσης μέχρι τις αρχές Μαΐου. Ο 23χρονος θα χάσει μια σειρά από σημαντικά τουρνουά, αλλά θα είναι σε θέση να αγωνιστεί κανονικά στο δεύτερο Grand Slam του 2025: Το Ρολάν Γκαρός (25/5 – 8/6). Κορυφαίοι τενίστες αναφερόμενοι στον τρίμηνο αποκλεισμό του Γιάνικ Σίνερ έκαναν λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά και εξέφρασαν ανοιχτά την αντίθεσή τους.

«Ο WADA βγήκε και είπε ότι θα ήταν μια τιμωρία 1-2 ετών. Προφανώς η ομάδα του Σίνερ έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να πάρει την τιμωρία 3 μηνών. Κανένας χαμένος τίτλος, καμία απώλεια βαθμών. Ένοχος ή όχι, είναι μια λυπηρή μέρα για το τένις. Η δικαιοσύνη στο τένις δεν υπάρχει», ανέφερε ο Νικ Κύργιος.

So wada come out and say it would be a 1-2 year ban. Obviously sinners team have done everything in their power to just go ahead and take a 3 month ban, no titles lost, no prize money lost. Guilty or not? Sad day for tennis. Fairness in tennis does not exist.

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) February 15, 2025