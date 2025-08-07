Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Αναπολώντας κάποιους από τους σημαντικότερους ρόλους της σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Business Insider, η Σάρον Στόουν θυμήθηκε τη συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Τζο Πέσι στην ταινία «Καζίνο».

«Ο Τζόι πραγματικά πάλεψε πολύ για να πάρω τη δουλειά. Γι’ αυτό νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον Τζόι, γιατί πάντα με υποστήριζε. Ήταν πάντα ο Τζόι και ο Τζέιμς Καν. Ήταν στο πλευρό μου από τότε που ήμουν 19 ετών», εξήγησε.

Όσον αφορά τον Ντε Νίρο, ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ [μαζί του]», αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ της αμερικανικής ταινίας του 1995, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, η οποία βασίστηκε στο βιβλίο «Casino: Love and Honor in Las Vegas» του Νίκολας Πιλέγκι, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο του cult αριστουργήματος μαζί με τον Σκορσέζε.

«Είσαι καλή ηθοποιός, το ξέρεις;»

Στο «Καζίνο», η Σάρον Στόουν υποδύεται την γοητευτική και εγωκεντρική Τζίντζερ Μακένα, η οποία τραβά την προσοχή του Σαμ Ρόθσταϊν, τον οποίο υποδύεται ο Ντε Νίρο.

«Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία όπου καθόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο στο τραπέζι και μαλώνουμε, και μου λέει: ‘Είσαι καλή ηθοποιός, το ξέρεις;’ Και θυμάμαι ότι όταν το είπε σε εκείνη τη σκηνή, με εξόργισε πολύ, γιατί ήταν το όνειρό μου να το κάνω, και με προκάλεσε[…]Θυμάμαι ότι σκέφτηκα: ‘Ω, φίλε. Όχι σήμερα, φίλε’».

»Ήξερε ακριβώς τα κουμπιά μου για να με εκνευρίσει, γιατί είναι ο πιο παρατηρητικός ηθοποιός. Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου και να σε επηρεάσει», ανέφερε σχετικά με την συνεργασία της με τον ηθοποιό.

«Παλιά υπήρχαν μαφιόζοι με φαρδιά κοστούμια»

Με αφορμή την 30η επέτειο της ταινίας, οι Ντε Νίρο και ο Σκορσέζε, οι οποίοι παρευρέθηκαν τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, αναφέρθηκαν στον τόπο του εγκλήματος όπου λαμβάνει χώρα η ταινία. Το Λας Βέγκας.

Σχολιάζοντας το πώς παρουσιάζεται η πόλη στην ταινία, συγκριτικά με το σήμερα, ο Σκορσέζε είπε: «Τώρα μπορείς να πας εκεί με την οικογένειά σου και να βρεθείς στην καρδιά του καπιταλισμού — αυτού που έχει αντικαταστήσει το οργανωμένο έγκλημα. Παλιά υπήρχαν μαφιόζοι με φαρδιά κοστούμια. Τώρα υπάρχουν Ralph Lauren και διευθυντές εταιρειών», είπε γελώντας ο διάσημος σκηνοθέτης.

«Δεν μου έφερε σεβασμό»

Ξεφεύγοντας από τον χαρακτήρα της Τζίντζερ, η οποία βασίζεται στην χορεύτρια και κοσμική Τζέρι Μαγκί, η Σάρον Στόουν αναφέρθηκε και σε έναν θρυλικό της ρόλο που παρόλο που της χάρισε απύθμενη δόξα, δεν της προσέφερε σεβασμό. Φυσικά, αναφερόμαστε στον ρόλο της στο «Βασικό Ένστικτο» του 1992, σε σκηνοθεσία Πολ Βερχόβεν και σενάριο του Τζο Έστερχαζ.

«Με έκανε ίνδαλμα, αλλά δεν μου έφερε σεβασμό. Αν θα το ξαναέκανα; Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες επιλογές στη ζωή. Δεν συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο της φαντασίας», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: Business Insider | People