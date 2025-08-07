magazin
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
The Good Life 07 Αυγούστου 2025 | 17:50

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Λίγο σκοτάδι μπορεί να κάνει καλό στην ψυχική και σωματική μας ευημερία

Spotlight

Αναπολώντας κάποιους από τους σημαντικότερους ρόλους της σε πρόσφατη συνέντευξη της στο Business Insider, η Σάρον Στόουν θυμήθηκε τη συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και τον Τζο Πέσι στην ταινία «Καζίνο».

«Ο Τζόι πραγματικά πάλεψε πολύ για να πάρω τη δουλειά. Γι’ αυτό νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον Τζόι, γιατί πάντα με υποστήριζε. Ήταν πάντα ο Τζόι και ο Τζέιμς Καν. Ήταν στο πλευρό μου από τότε που ήμουν 19 ετών», εξήγησε.

Όσον αφορά τον Ντε Νίρο, ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ [μαζί του]», αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ της αμερικανικής ταινίας του 1995, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, η οποία βασίστηκε στο βιβλίο «Casino: Love and Honor in Las Vegas» του Νίκολας Πιλέγκι, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο του cult αριστουργήματος μαζί με τον Σκορσέζε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Filmthusiast (@filmthusiast)

«Είσαι καλή ηθοποιός, το ξέρεις;»

Στο «Καζίνο», η Σάρον Στόουν υποδύεται την γοητευτική και εγωκεντρική Τζίντζερ Μακένα, η οποία τραβά την προσοχή του Σαμ Ρόθσταϊν, τον οποίο υποδύεται ο Ντε Νίρο.

«Υπάρχει μια σκηνή στην ταινία όπου καθόμαστε πρόσωπο με πρόσωπο στο τραπέζι και μαλώνουμε, και μου λέει: ‘Είσαι καλή ηθοποιός, το ξέρεις;’ Και θυμάμαι ότι όταν το είπε σε εκείνη τη σκηνή, με εξόργισε πολύ, γιατί ήταν το όνειρό μου να το κάνω, και με προκάλεσε[…]Θυμάμαι ότι σκέφτηκα: ‘Ω, φίλε. Όχι σήμερα, φίλε’».

»Ήξερε ακριβώς τα κουμπιά μου για να με εκνευρίσει, γιατί είναι ο πιο παρατηρητικός ηθοποιός. Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου και να σε επηρεάσει», ανέφερε σχετικά με την συνεργασία της με τον ηθοποιό.

«Παλιά υπήρχαν μαφιόζοι με φαρδιά κοστούμια»

Με αφορμή την 30η επέτειο της ταινίας, οι Ντε Νίρο και ο Σκορσέζε, οι οποίοι παρευρέθηκαν τον Ιούνιο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, αναφέρθηκαν στον τόπο του εγκλήματος όπου λαμβάνει χώρα η ταινία. Το Λας Βέγκας.

Σχολιάζοντας το πώς παρουσιάζεται η πόλη στην ταινία, συγκριτικά με το σήμερα, ο Σκορσέζε είπε: «Τώρα μπορείς να πας εκεί με την οικογένειά σου και να βρεθείς στην καρδιά του καπιταλισμού — αυτού που έχει αντικαταστήσει το οργανωμένο έγκλημα. Παλιά υπήρχαν μαφιόζοι με φαρδιά κοστούμια. Τώρα υπάρχουν Ralph Lauren και διευθυντές εταιρειών», είπε γελώντας ο διάσημος σκηνοθέτης.

«Δεν μου έφερε σεβασμό»

Ξεφεύγοντας από τον χαρακτήρα της Τζίντζερ, η οποία βασίζεται στην χορεύτρια και κοσμική Τζέρι Μαγκί, η Σάρον Στόουν αναφέρθηκε και σε έναν θρυλικό της ρόλο που παρόλο που της χάρισε απύθμενη δόξα, δεν της προσέφερε σεβασμό. Φυσικά, αναφερόμαστε στον ρόλο της στο «Βασικό Ένστικτο» του 1992, σε σκηνοθεσία Πολ Βερχόβεν και σενάριο του Τζο Έστερχαζ.

«Με έκανε ίνδαλμα, αλλά δεν μου έφερε σεβασμό. Αν θα το ξαναέκανα; Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοιες επιλογές στη ζωή. Δεν συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο στον κόσμο της φαντασίας», υποστήριξε.

*Με πληροφορίες από: Business Insider | People

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άντι Γουόρχολ – «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»
6 Αυγούστου 1928 06.08.25

Άντι Γουόρχολ - «Ένας μοναχικός έφηβος με άσχημο δέρμα, που μεγάλωσε. Ένας περιφερόμενος σε έναν χορό γυμνασίου»

Ο Αμερικανός φωτογράφος Γουίλιαμ Τζον Κένεντι συνεργάστηκε με τον «Πάπα της ποπ» σε μία σειρά εικόνων. Το 2022, η χήρα του Κένεντι και άλλες προσωπικότητες από το «θηριοτροφείο» του Γουόρχολ θυμήθηκαν τη ζωή στο Factory με αφορμή το βιβλίο The Lost Archive.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σαντάκο Σασάκι: Η «κόρη της Χιροσίμα», οι 1.000 χάρτινοι γερανοί και η αξία της συμπόνιας απέναντι στη φρίκη
Μάθημα ιστορίας 06.08.25

Σαντάκο Σασάκι: Η «κόρη της Χιροσίμα», οι 1.000 χάρτινοι γερανοί και η αξία της συμπόνιας απέναντι στη φρίκη

Η ιστορία της Σαντάκο Σασάκι είναι σπαραξικάρδια, πολύτιμη και απαιτεί να διαβαστεί. Γιατί αυτό το έξυπνο κορίτσι που ήθελε να ζήσει, είναι μνήμη μιας απάνθρωπης, μαύρης στιγμής στην ιστορία της ανθρωπότητας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά
«Κακό μάτι» 06.08.25

Το κρυμμένο γούρι στο μεσοφόρι του νυφικού της Νταϊάνα δεν της έφερε τύχη, τελικά

Η νεαρή Νταϊάνα Σπένσερ έγινε μια από τις πιο διάσημες γυναίκες στον κόσμο όταν παντρεύτηκε τον μελλοντικό βασιλιά Κάρολο το καλοκαίρι του 1981 - αλλά μια τόση δα λεπτομέρεια του νυφικού της παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό ένα μυστικό που περνάει από στόμα σε στόμα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αληθινή ιστορία πίσω από το «A Deadly American Marriage» – Αίμα, βία και ένας πρώην πράκτορας του FBI
2 Αυγούστου 2015 06.08.25

Η αληθινή ιστορία πίσω από το «A Deadly American Marriage» – Αίμα, βία και ένας πρώην πράκτορας του FBI

Το ντοκιμαντέρ «A Deadly American Marriage» των Τζέσικα Μπέρτζες και Τζένι Πόπλγουελ κάνει μια βουτιά στην δολοφονία του Τζέισον Κόρμπετ, πίσω από την οποία βρίσκονταν η σύζυγος του και ο πατέρας της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba
Από τον 19ο αιώνα 05.08.25

Οι «αναγνώστες πούρων» στην Κούβα διαβάζουν ποίηση στους στρίφτες που ρολάρουν τα Cohiba

Στην εποχή του ChatGPT, μια παραδοσιακή συνήθεια συνεχίζεται στην Αβάνα. Γυναίκες διαβάζουν δυνατά τραγούδια και μυθιστορήματα στους εργάτες που τυλίγουν πούρα Cohiba και Mareva στο χέρι, ενώ παράλληλα απαντούν στις ερωτήσεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στάθηκε απέναντι σε άνδρες με ματσέτες»: Η στυγερή δολοφονία της ακτιβίστριας κατά των γυναικοκτονιών Σάντρα Ντομίνγκεζ συγκλονίζει
Τίμημα 05.08.25

«Στάθηκε απέναντι σε άνδρες με ματσέτες»: Η στυγερή δολοφονία της ακτιβίστριας κατά των γυναικοκτονιών Σάντρα Ντομίνγκεζ συγκλονίζει

Σε μια χώρα όπου κάθε χρόνο δολοφονούνται περίπου 2.500 γυναίκες, η ακτιβίστρια Σάντρα Ντομίνγκεζ ξεχώριζε γιατί δεν φοβήθηκε να τα βάλει με ισχυρούς άντρες -και μετά τη σκότωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σάρον Στόουν περιγράφει πώς ο μάνατζέρ της έκλεψε το σενάριο της ταινίας «Βασικό Ένστικτο» για χάρη της
«Ήθελα τον ρόλο» 05.08.25

Η Σάρον Στόουν περιγράφει πώς ο μάνατζέρ της έκλεψε το σενάριο της ταινίας «Βασικό Ένστικτο» για χάρη της

Όπως αποκάλυψε η Σάρον Στόουν, λίγο πριν την οντισιόν της για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Βασικό Ένστικτο», ο μάνατζέρ της αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του -κάπως παράδοξα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» – Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης
Sumud στα αραβικά 04.08.25

«Στη μνήμη υπάρχει πρόκληση» - Η παλαιστινιακή κλωστοϋφαντουργία και το κέντημα ως πράξη αντίστασης

Mια νέα έκθεση στο V&A Dundee της Σκωτίας εξερευνά τα παλαιστινιακά υφάσματα, κεντήματα και ενδύματα ως μέσο αφήγησης προσωπικών και κοινοτικών ιστοριών - «Μπροστά σε μια γενοκτονία, η έκθεση δεν προσφέρει έναν παθητικό θρήνο αλλά μια ριζοσπαστική επιμονή»

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
The Yogurt Shop Murders – Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος
Ντοκιμαντέρ 04.08.25

The Yogurt Shop Murders - Η άκαρδη δολοφονία τεσσάρων έφηβων κοριτσιών και η ηδονοβλεψία του εγκλήματος

Το The Yogurt Shop Murders του ΗΒΟ είναι τόσο έντονο και σκληρό όσο το είδος του αληθινού εγκλήματος, ειδικά καθώς ξεκινά με το τραύμα που υπέστησαν τα θύματα, οι οικογένειές τους και άλλοι που βρίσκονται σε τροχιά πολύ κοντά στην τραγωδία

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο «Χασάπης της Λυών», το δίκτυο κοκαΐνης και το πραξικόπημα: Η ζωή του Κλάους Μπάρμπι μετά τους ναζί
Stories 04.08.25

Ο «Χασάπης της Λυών», το δίκτυο κοκαΐνης και το πραξικόπημα: Η ζωή του Κλάους Μπάρμπι μετά τους ναζί

Ο ναζιστής Κλάους Μπάρμπι, γνωστός ως ο «Χασάπης της Λυών», πέρασε περίπου 30 χρόνια ανενόχλητος στη Βολιβία προτού συλληφθεί, δικαστή και καταδικαστεί για τα εγκλήματά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Σεξομανής, διεστραμμένος, στα χέρια των Ρώσων, μπουνιές με τον Χάρι»: Νέα βιογραφία καίει τον πρίγκιπα Άντριου (και) για τον Έπσταϊν
Καταιγίδα 03.08.25

«Σεξομανής, διεστραμμένος, στα χέρια των Ρώσων, μπουνιές με τον Χάρι»: Νέα βιογραφία καίει τον πρίγκιπα Άντριου (και) για τον Έπσταϊν

Η νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου φέρνει νέες καταιγίδες στο Βρετανικό Παλάτι με τον πρίγκιπα Χάρι να διαψεύδει κατηγορηματικά μία από τις αποκαλύψεις της. Δεν είναι η πιο σοκαριστική

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα!»: Πώς η Στάζι έκανε τον φόβο εξουσία στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας
Culture Live 03.08.25

«Οφείλουμε να γνωρίζουμε τα πάντα!»: Πώς η Στάζι έκανε τον φόβο εξουσία στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας

Ένα νέο βιβλίο με τίτλο «Οι συνεργάτες. Φωτογραφίες και βιογραφίες από τα αρχεία της Στάζι» του Φίλιπ Σπρίνγκερ ριχνει φως στις πρακτικές της μυστικής υπηρεσίας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αυτοκαταστροφή και παγκόσμια κατάρρευση»: Καθηγητής του Κέμπριτζ για το δυσοίωνο αύριο – «Η κατάρα των Γολιάθ»
«Σκοτενή ελίτ» 03.08.25

«Αυτοκαταστροφή και παγκόσμια κατάρρευση»: Καθηγητής του Κέμπριτζ για το δυσοίωνο αύριο – «Η κατάρα των Γολιάθ»

Ο Δρ Λουκ Κεμπ από το Κέντρο Μελέτης Υπαρξιακού Κινδύνου του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ ανέλυσε 5.000 χρόνια πολιτισμού και είναι απόλυτα σίγουρος ότι η ανθρωπότητα οδεύει προς ολοκληρωτική παγκόσμια κατάρρευση από μια ελίτ των σκοτεινών Γολιάθ. Εκτός και αν αλλάξει κάτι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τελικά, ο Ρομαντισμός είναι βία; – Η σκιά της δουλείας μέσα στον πολιτισμό της Ευρώπης
Culture Live 03.08.25

Τελικά, ο Ρομαντισμός είναι βία; – Η σκιά της δουλείας μέσα στον πολιτισμό της Ευρώπης

Ένα νέο βιβλίο υποστηρίζει πως ο πολιτισμός όπως τον ξέρουμε δεν είναι τίποτα παραπάνω από την αισθητικοποίηση της αποικιοκρατίας και όπως «φωνάζουν» στους περαστικούς τα γκράφιτι της Αθήνας: «Ο Ρομαντισμός είναι βία».

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση
Πλήρης έλεγχος 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου
Ελλάδα 07.08.25

Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου

Τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, κατέρριψε ο νηογνώμονας που κλήθηκε να εντοπίσει τα αίτια του ατυχήματος

Σύνταξη
Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!

Ένας οπαδός έφτιαξε μια σελίδα στο GoFundMe με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπορέσει να αγοράσει τον Κάρλος Μπαλέμπα από τη Μπράιτον!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
