Σπάνια εμφάνιση – Η Σάρον Στόουν και οι τρεις γιοι της στο κόκκινο χαλί της ταινίας «Nobody 2»

Οι τρεις γιοι της Σάρον Στόουν -ο Ρόαν, 25 ετών, ο Λέιντ, 20 ετών, και ο Κουίν, 19 ετών- ντύθηκαν ανάλογα της περίστασης για αυτή την σπάνια κοινή εμφάνιση της οικογένειας στο κόκκινο χαλί τη Δευτέρα που μας πέρασε.

Ο μεγαλύτερος γιος της ηθοποιού του Χόλιγουντ φόρεσε ένα παλ ροζέ κοστούμι στην εκδήλωση στο Λος Άντζελες, ενώ ο Λέιντ και ο Κουίν φόρεσαν αντίστοιχα ένα σταυροκουμπτωτό κοστούμι με ρίγες και ένα γκρι καρό σύνολο.

Η νικήτρια των Emmy, από την πλευρά της, εντυπωσίασε με ένα tube φόρεμα με μακριά μανίκια, του οίκου Saint Laurent.

Η Στόουν, που χαμογελούσε συνεχώς καθώς πόζαρε για «οικογενειακές φωτογραφίες», συμπλήρωσε το ντύσιμό της με χρυσά κοσμήματα, μια ασορτί τσάντα και ένα ζευγάρι γυαλιά διάφανων γυαλιών ηλίου.

«Είναι η αγαπημένη τους ταινία»

Οι γιοι της «έφτασαν με αεροπλάνο» για να γιορτάσουν την κυκλοφορία της τελευταίας της ταινίας, αφού είναι «μεγάλοι θαυμαστές του Nobody», που κυκλοφόρησε το 2021, όπως αποκάλυψε η ίδια η Στόουν στο People.

«Είναι η αγαπημένη τους ταινία» εξήγησε. «Πραγματικά έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να αποφασίσω να συμμετάσχω στο σίκουελ».

Τα παιδιά της Στόουν έχουν παραμείνει κυρίως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που έγινε μητέρα, υιοθετώντας τον Ρόαν το 2000 με τον τότε σύζυγό της Φιλ Μπρόνστιν.

Μετά το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού, η Στόουν υιοθέτησε τον Λέιντ το 2005 και τον Κουίν τον επόμενο χρόνο.

Η περιπέτεια υγείας

Η νικήτρια της Χρυσής Σφαίρας είπε στους ακροατές του «Table for Two with Bruce Bozzi» το 2023 ότι έχασε την επιμέλεια του Ρόαν λόγω του ρόλου της στο Βασικό Ένστικτο.

«Κατέληξα στην κλινική Mayo με επιπλέον καρδιακούς παλμούς στην άνω και κάτω κοιλία της καρδιάς μου» είπε στο podcast. «Μου ράγισε την καρδιά».

Ο 74χρονος σήμερα Μπρόστιν έλαβε την κύρια επιμέλεια, ενώ η Στόουν έλαβε δικαιώματα επίσκεψης, κι έχασε την έφεση που άσκησε το 2008 για να ανακτήσει την επιμέλεια.

Η ηθοποιός και ο μεγαλύτερος γιος της διατηρούσαν στενή σχέση, με τον Ρόαν να υποβάλλει αίτηση για να πάρει το επώνυμό της το 2019.

«Ναι, είναι τόσο cool»

Η Σάρον Στόουν έχει δώσει σπάνιες εικόνες του Ρόαν και των αδελφών του μέσω του Instagram της όλα αυτά τα χρόνια, ανεβάζοντας πιο πρόσφατα μια selfie που τράβηξαν με τον συμπρωταγωνιστή της στο Nobody 2, Μπομπ Όντενκερκ.

«Οι γιοι μου με τον @therealbobodenkirk στην πρεμιέρα μας @nobodymovie», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της. «Ναι, είναι τόσο cool».

*Με στοιχεία από pagesix.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/David Swanson