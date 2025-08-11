Σάρον Στόουν – Τα οικογενειακά μυστικά, η σεξουαλική κακοποίηση και η επιστροφή μετά το εγκεφαλικό

«Μερικές ημέρες πριν από τη συνέντευξή μας, στα τέλη Ιουλίου, η Σάρον Στόουν ανακοίνωσε στο Instagram ότι η μητέρα της είχε πεθάνει» γράφει ο Simon Hattenstone στον Guardian και συνεχίζει:

«Όταν συναντιόμαστε μέσω βιντεοσύνδεσης, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου. Η Στόουν είναι γνωστή για τα ξεκάθαρα λόγια της, αλλά τώρα ξεπερνάει τον εαυτό της. “Η μαμά, η Ντοτ, πέθανε στην πραγματικότητα πριν από μερικούς μήνες, αλλά ήμουν έτοιμη να το πω στο κοινό μόνο τώρα”».

Η πολύπλοκη μητέρα της

«Η μητέρα μου δεν είχε ηλιόλουστη διάθεση. Ήταν ξεκαρδιστική, αλλά μου έλεγε τρομερά πράγματα. Η Ντοτ έβριζε σαν Πορτογάλος λιμενεργάτης». Πράγμα που μας οδηγεί στις τελευταίες μέρες της μητέρας της. «Μου είπε “θα σε κλωτσήσω στο μ@υνί», ίσως 40 φορές τις τελευταίες πέντε μέρες. Αλλά αυτό ήταν το παραλήρημά της.

»Και όταν το τελευταίο πράγμα που σου λέει η μητέρα σου πριν πεθάνει είναι “μιλάς πάρα πολύ, με κάνεις να θέλω να αυτοκτονήσω”, και όλοι δίπλα γελούν, σκέφτεσαι: “είναι δύσκολο να φύγεις, μαμά!”. Αλλά έτσι ήταν. Είχε έλλειψη ικανότητας να βρει τρυφερότητα και γαλήνη μέσα της».

Παρόλο που η σχέση της Στόουν με τη μητέρα της ήταν προβληματική, παρατηρούσε μια σχέση αγάπης μεταξύ της μητέρας της και του πατέρα της, Τζο

Η κακοποίηση από τον παππού της

Η Στόουν που έγινε γνωστή με το ερωτικό θρίλερ Βασικό Ένστικτο του 1992, είναι εδώ για να μιλήσει για τη νέα της ταινία, Nobody 2, αλλά πριν θέλει να μιλήσει για την οικογενειακή της δυσλειτουργία.

Για να είμαστε δίκαιοι, αυτό είναι λογικό – ο αντίκτυπός της κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της ζωής της, παρά το γεγονός ότι ήταν κρυμμένη από το κοινό μέχρι τα απομνημονεύματά της του 2021, The Beauty of Living Twice.

Τότε ήταν που αποκάλυψε ότι ο παππούς της από τη μητέρα της ήταν βίαιος και παιδόφιλος. Είπε ότι δεν υπήρξε ούτε μια μέρα στη ζωή της μητέρας της που η Ντοτ να μην είχε ξυλοκοπηθεί από εκείνον, από την ηλικία των πέντε ετών έως ότου έφυγε από το πατρικό σπίτι στα εννέα για να πάει σε οικιακή υπηρεσία.

Η Στόουν είπε επίσης ότι είχε κακοποιήσει την ίδια και την αδελφή της όταν ήταν μικρά κορίτσια.

Στα απομνημονεύματά της, περιγράφει ότι ήταν κλειδωμένη σε ένα δωμάτιο με τον παππού της και την αδελφή της. Είναι ένα όμορφο κομμάτι γραφής, που συνδυάζει το συγκεκριμένο με το αφηρημένο, ώστε να μην είσαι ποτέ σίγουρος για το τι ακριβώς συνέβη

Πίστευε ότι η μητέρα της τη μισούσε

Η φωνή της Στόουν είναι βαθιά και μαφιόζικη. Μιλάει με πλάγιους χαρακτήρες, ασχολείται με τα άκρα, διηγείται τη μία εξωφρενική ιστορία μετά την άλλη, περνάει από το άγριο στο εμπαθές, κατονομάζει πρόσωπα που προκαλούν καρδιακή προσβολή στους δικηγόρους για συκοφαντική δυσφήμιση, πριν τελειώσει τις προτάσεις της με: «Σωστά;» σαν να σε προκαλεί να διαφωνήσεις.

Προς το παρόν, όμως, δεν έχει τελειώσει με τη Ντοτ. Η Στόουν είναι 67 ετών και για μεγάλο μέρος της ζωής της πίστευε ότι η μητέρα της τη μισούσε. Μόνο αργότερα, όταν ήρθαν πολύ πιο κοντά, κατάλαβε πόσο ταραγμένη ήταν η ζωή της Ντοτ και τις επιπτώσεις που είχε αυτό για τη Στόουν και τα αδέλφια της.

Η κακοποίηση και της αδερφής της από τον παππού τους

Κάποια στιγμή, μπαίνει σε ένα δωμάτιο όταν εκείνος φαίνεται να κακοποιεί σεξουαλικά την αδελφή της. Μήπως κακοποίησε σεξουαλικά και τη Στόουν; «Ναι. Και όταν το είπα στο βιβλίο μου, όλοι τρελάθηκαν και είπαν ότι αφηγούμαι τις ιστορίες άλλων ανθρώπων. Μου έλεγαν: λες την ιστορία της αδελφής σου, ή αυτή την ιστορία, ή εκείνη την ιστορία. Και εγώ δεν έλεγα την ιστορία κανενός. Δεν ανέφερα το όνομα κανενός στο βιβλίο μου. Ούτε κανέναν, εκτός αν έκανε κάτι καλό».

Η αδελφή της ήταν θυμωμένη μαζί της; «Αρνήθηκε να διαβάσει το βιβλίο μου, παρόλο που με ενθάρρυνε να το γράψω, όπως και η μαμά μου, και αφιέρωσα το βιβλίο μου στη μαμά».

Μήπως ο παππούς της κακοποίησε σεξουαλικά και τη μητέρα της; «Ναι, φυσικά, και όλες τις αδελφές της. Γι’ αυτό και την απομάκρυναν από το σπίτι της όταν ήταν εννέα ετών. Στο μάθημα της γυμναστικής αιμορραγούσε από το πίσω μέρος της στολής της και η δασκάλα της έφερε την κοινωνική υπηρεσία. Της έβγαλαν το πουκάμισο και την είχαν χτυπήσει τόσο άσχημα που η πλάτη της ήταν γεμάτη ουλές και αίμα.

»Νομίζω ότι η κακοποίηση είναι ο λόγος που όλες οι αδελφές της τρελάθηκαν. Όλες τους διαγνώστηκαν με προβλήματα ψυχικής υγείας. Ήταν πέντε και μόνο η μητέρα μου έζησε μετά τα πενήντα. Και είχαν και άλλες δύο αδελφές που πέθαναν στα πρώτα τους παιδικά χρόνια».

Πόσο καιρό την κακοποιούσε ο παππούς της;

«Ξέφυγα από αυτόν όταν ήμουν πέντε ή έξι ετών, πριν μου κάνει σούπερ σεξουαλική κακοποίηση. Ήμουν ένα πολύ έξυπνο παιδί. Τη γλίτωσα με πολύ πιο ελαφριά κακοποίηση από ό,τι άλλοι άνθρωποι».

Η Στόουν γνωρίζει ότι έχει αναστατώσει ανθρώπους αποκαλύπτοντας οικογενειακά μυστικά, αλλά είναι πρόθυμη να πληρώσει το τίμημα. «Όταν είσαι το άτομο που σπάει την οικογενειακή αλυσίδα, κανείς δεν σε συμπαθεί, σωστά; Η οικογένειά σου δεν σε συμπαθεί, οι φίλοι σου δεν ξέρουν τι σου συμβαίνει. Ο κόσμος νομίζει ότι είσαι τρελή και ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα».

Παρόλο που η σχέση της Στόουν με τη μητέρα της ήταν προβληματική, παρατηρούσε μια σχέση αγάπης μεταξύ της μητέρας της και του πατέρα της, Τζο.

Παρά το γεγονός ότι εκείνος ήταν ένας σκληρός, πειθαρχημένος εργάτης εργοστασίου που έγινε κατασκευαστής εργαλείων άσκησε τεράστια επιρροή πάνω της, λέγοντάς της ότι αν ήθελε σεβασμό έπρεπε να τον διεκδικήσει και δείχνοντάς της πώς να παρουσιάζεται στον κόσμο των ανδρών. «Ο μπαμπάς μου κι εγώ ήμασταν πιο δεμένοι από δύο στρώσεις μπογιάς».

Το πρόβλημα ήταν ότι ο Βερχόφεν, ο σεναριογράφος Τζο Έστερχαζ και ο πρωταγωνιστής Μάικλ Ντάγκλας δεν την ήθελαν, κυρίως επειδή ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστη

Μοντέλο αντί για συγγραφέας

Η νεαρή Στόουν περιγράφει τον εαυτό της ως «εξαιρετικά ευφυή» (δύο καλά επιλεγμένες λέξεις) και ο δείκτης νοημοσύνης της φέρεται να είναι 154 (επίπεδο ιδιοφυΐας). Παρέλειψε αρκετές τάξεις στο σχολείο- στα 15 της, αυτή και τέσσερα αγόρια στάλθηκαν στο Edinboro State College στην Πενσυλβάνια ως «πείραμα», τρία χρόνια μπροστά από τους περισσότερους συνομηλίκους τους.

Σπούδασε αγγλική λογοτεχνία και διακρίθηκε στο γκολφ, αλλά έφυγε πριν αποφοιτήσει. «Ο καθηγητής μου στο κολέγιο ήταν έξαλλος όταν έφευγα για το μόντελινγκ», λέει. «’Πετάς την καριέρα σου’ μου είπε γιατί πραγματικά πίστευε ότι η καριέρα μου ήταν στη συγγραφή».

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έγινε επιτυχημένο μοντέλο. Το 1980, έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο ως κομπάρσος στην ταινία Stardust Memories του Γούντι Άλεν. Μετακόμισε στο Χόλιγουντ και πήρε μαθήματα από τον προπονητή υποκριτικής Ρόι Λόντον, ο οποίος δίδαξε επίσης τους Μπραντ Πιτ, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Φόρεστ Γουιτάκερ και Τζίνα Ντέιβις. Κατά την επόμενη δεκαετία, έπαιξε πολυάριθμους ξεχασμένους ρόλους σε ξεχασμένες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Δεν την ήθελαν για το Βασικό Ένστικτο

Το 1990, ο Πολ Βερχόφεν την έβαλε απέναντι στον Άρνολντ Ζβαρτζενέγκερ στην κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας Ολική Επαναφορά. Όταν ανακάλυψε ότι η επόμενη ταινία του Βερχόφεν αφορούσε μια αινιγματική συγγραφέα και ύποπτη για φόνο, την Κάθριν Τραμέλ, ήταν αποφασισμένη να πάρει το ρόλο.

Το πρόβλημα ήταν ότι ο Βερχόφεν, ο σεναριογράφος Τζο Έστερχαζ και ο πρωταγωνιστής Μάικλ Ντάγκλας δεν την ήθελαν, κυρίως επειδή ήταν σε μεγάλο βαθμό άγνωστη. Δώδεκα ηθοποιοί (μεταξύ των οποίων η κορυφαία επιλογή, η Μισέλ Φάιφερ, καθώς και οι Τζίνα Ντέιβις, Τζούλια Ρόμπερτς, Ντέμπρα Γουίνκερ και Καθλίν Τέρνερ) λέγεται ότι απέρριψαν τον ρόλο, ο οποίος θεωρήθηκε τολμηρός και ριψοκίνδυνος.

Ακόμη και όταν άρχισαν τα γυρίσματα, η Στόουν ήταν πεπεισμένη ότι εξακολουθούσαν να ψάχνουν για αντικαταστάτρια.

Σαν παγανιστική θεά

Το «Βασικό ένστικτο» σημείωσε τεράστια επιτυχία, καθώς έγινε η ένατη πιο επιτυχημένη ταινία του 1992 και απέφερε περισσότερα από 350 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Το σημαντικότερο είναι ότι αποτέλεσε το σημείο συζήτησης της χρονιάς. Οι LGBTQ+ ακτιβιστές διαδήλωσαν επειδή πίστευαν ότι η απεικόνιση της Τραμέλ ήταν ομοφοβική – ένας σπάνιος υψηλού προφίλ λεσβιακός ή αμφιφυλόφιλος χαρακτήρας σε blockbuster και στην καλύτερη περίπτωση ένας κοινωνιοπαθής.

Οι κριτικοί έψαχναν πάνω από τα πολιτιστικά ψοφίμια της ταινίας. Ήταν εκμεταλλευτικό τακτ ή, όπως διακήρυξε η φεμινίστρια ακαδημαϊκός Καμίλ Πάλια, μια συναρπαστική εξερεύνηση της σεξουαλικότητας και της δυναμικής της εξουσίας;

Η Πάλια είπε ότι η Stone έδωσε «μια από τις σπουδαιότερες ερμηνείες γυναίκας στην ιστορία της οθόνης», αποκαλώντας την Τραμέλ «μια σπουδαία φιγούρα βαμπίρ, σαν την ίδια τη Μόνα Λίζα, σαν παγανιστική θεά».

Το θεϊκό σταυροπόδι και η εξαπάτηση

Και μετά ήταν αυτή η εικόνα. Ή, τουλάχιστον, η ιδέα της. Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου – πολύ σύντομο για να καταγραφεί πλήρως. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο, το να φαντάζεσαι σχεδόν το αιδοίο της καθώς ξεσταύρωνε τα πόδια της ήταν πιο σκανδαλώδες από το να το βλέπεις.

Η Στόουν είπε ότι την εξαπάτησαν για τη λήψη, γράφοντας στα απομνημονεύματά της ότι της ζήτησαν να βγάλει το εσώρουχό της για να αποφευχθεί η αντανάκλαση του φωτός και της είπαν ότι δεν θα έδειχναν τίποτα αποκαλυπτικό.

Δεν είχε ιδέα ότι θα χρησιμοποιούνταν όπως ήταν. Αποτροπιασμένη, σκέφτηκε να κινηθεί νομικά εναντίον των κινηματογραφιστών, αλλά τελικά αποδέχτηκε το πλάνο επειδή ήταν αληθινό για τον χαρακτήρα της Τραμέλ και η καλλιτεχνική αλήθεια υπερίσχυε της προσωπικής ταπείνωσης.

Το «Βασικό ένστικτο» έκανε τη Σάρον Στόουν και, ως ένα βαθμό, την κατέστρεψε. Παραδόξως, αυτή η εικόνα κατέληξε να την καθορίσει.

Αναστάτωσε τις εξουσίες

Μετά το «Βασικό ένστικτο», έκανε μια σπουδαία ταινία, δίνοντας μια εξαιρετική ερμηνεία ως η κατεστραμμένη απατεώνισσα Τζίντζερ ΜακΚένα στο «Καζίνο» του Μάρτιν Σκορτσέζε. «Και μετά δεν έχω τίποτα. Ποτέ δεν πήρα άλλους ρόλους» λέει. Γιατί; «Μακάρι να ήξερα. Μερικές φορές νομίζω ότι ήταν επειδή ήμουν πολύ καλή».

Η Στόουν δεν απεχθάνεται να μεγαλοποιεί τον εαυτό της. Ούτε είναι αντίθετη σε μια θεωρία συνωμοσίας.

«Μερικές φορές πιστεύω ότι όταν εσύ είσαι υποψήφια για Όσκαρ και ο μεγαλύτερος εν ζωή ηθοποιός στον πλανήτη δεν είναι, αυτό είναι μια ανισορροπία στη δυναμική ανδρών-γυναικών που δεν είναι σπουδαία». Μήπως εννοεί τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τον συμπρωταγωνιστή της στο Καζίνο; Κουνάει το κεφάλι της, προτού υπονοήσει ότι δεν ήταν ο Ντε Νίρο αυτός που αναστατώθηκε, αλλά οι εξουσίες.

Η Στόουν επιστρέφει στη θεωρία του «πολύ καλού», λέγοντας για ένα πάρτι στο οποίο βρισκόταν με τους λαμπερούς του Χόλιγουντ πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ.

«Ήμασταν σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο. Ο Σίντνεϊ Πουατιέ ήταν εκεί, ο Γούντι Άλεν, όλοι. Ο Φράνσις Κόπολα με πλησίασε και μου έβαλε το χέρι στον ώμο, όπως συνήθιζε να κάνει ο πατέρας μου όταν κάτι πολύ σοβαρό επρόκειτο να συμβεί. Και μου είπε: “Πρέπει να σου πω κάτι και είναι πολύ δύσκολο. Δεν πρόκειται να κερδίσεις το Όσκαρ”. Και είπα: «Τι; Και μου είπε: “δεν πρόκειται να κερδίσεις το Όσκαρ, Σάρον”. Εγώ είπα: «Γιατί; Και είπε: ‘Δεν το κέρδισα για τον Νονό, ο Μάρτι δεν το κέρδισε για το Οργισμένο Είδωλο και εσύ δεν πρόκειται να το κερδίσεις για το Καζίνο’.

»Τον κοίταξα και είπε “δεν μπορούν να ακούσουν την όπερα. Και όταν χάσεις, ο Μάρτι κι εγώ θα είμαστε στο δωμάτιο, Σάρον, και θέλουμε να ξέρεις ότι θα χάσεις μαζί μας και ότι θα είμαστε εκεί μαζί σου. Αλλά η ερμηνεία σου θα αντέξει στο χρόνο. Με τα χρόνια, κανείς δεν θα θυμάται ποιος κέρδισε και ποιος έχασε, αλλά θα θυμάται την απόδοσή σου»».

Έπρεπε να μάθει ξανά να περπατάει, να μιλάει και να διαβάζει

Ο τρόπος με τον οποίο αφηγείται την ιστορία, με τόση po-faced βαρύτητα, είναι από μόνος του κάποια παράσταση. Συνεχίζει, με τη φωνή του Κόπολα: «Και αυτό που πρέπει να κάνεις ως ηθοποιός είναι να θυμάσαι ότι δεν είσαι μια κανονική ηθοποιός, είσαι μια τραγουδίστρια όπερας. Και δεν θα σε καταλάβουν όλοι και δεν θα καταλάβουν όλοι την ικανότητά σου».

Επιτρέπει τελικά στον εαυτό της ένα χαμόγελο. «Αυτό είναι λοιπόν που κουβαλάω σε όλη μου τη ζωή – ότι είμαι ένας μεγάλος χαμένος όπως ο Μάρτι και ο Φράνσις Φορντ Κόπολα».

Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε γιατί δεν της προσφέρθηκαν οι ρόλοι που της άξιζαν μετά το Καζίνο, αν και, εκτός από τις θεωρίες συνωμοσίας, υπήρχαν και άλλοι λόγοι. Το 2000, η ίδια και ο δεύτερος σύζυγός της, Φιλ Μπρόστεϊν, υιοθέτησαν τον Ρόαν και εκείνη επικεντρώθηκε στη μητρότητα.

Ένα χρόνο αργότερα, στα 43 της χρόνια, έπαθε σχεδόν θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο. Είναι θαύμα που επέζησε – λέει ότι ο εγκέφαλός της αιμορραγούσε για εννέα ημέρες και οι γιατροί της έδιναν 1% πιθανότητα επιβίωσης. Έπρεπε να μάθει ξανά να περπατάει, να μιλάει και να διαβάζει.

«Με τα χρόνια, κανείς δεν θα θυμάται ποιος κέρδισε και ποιος έχασε, αλλά θα θυμάται την απόδοσή σου»

Αναζητά τα θετικά

Είναι απίστευτο ότι ανάρρωσε πλήρως, αλλά οι προσφορές εργασίας στέρεψαν. «Εκείνες τις μέρες, ως γυναίκα, αν σου συνέβαινε κάτι, ήσουν τελειωμένη», λέει. «Ήταν σαν να έκανες κάτι κακό ή λάθος. Έτσι, ακόμη και όταν ήθελα να επιστρέψω στη δουλειά, ήταν σαν: ‘Σίγουρα, μπορείς να κάνεις τέσσερα επεισόδια του Law and Order’, και αυτό ήταν όλο. Έκανα ό,τι μου επιτρεπόταν να κάνω για να πληρώσω την ατυχία μου επειδή αρρώστησα».

Πόσο καιρό κράτησε αυτό; «Αυτό συνεχιζόταν και συνεχιζόταν και συνεχιζόταν και τελικά έγινε αδύνατο να δουλέψω».

Πιστεύει ότι συνέχισε να τιμωρείται για το Βασικό Ένστικτο από τη βιομηχανία και στην ιδιωτική της ζωή. Η Στόουν λέει ότι όταν εκείνη και ο Μπρονστάιν πήραν διαζύγιο το 2004, η ταινία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να χάσει την επιμέλεια του Ρόαν.

«Κάποια στιγμή είχαν τον οκτάχρονο γιο μου στο εδώλιο και τον ρώτησαν αν ήξεραν ότι η μητέρα του έκανε ταινίες σεξ». Ισχυρίζεται ότι την υποβάθμισαν σε ηθοποιό μαλακής πορνογραφίας και στη συνέχεια υπέδειξαν ότι αυτό την έκανε ακατάλληλη μητέρα. Λέει ότι η μάχη για τον Ρόαν διήρκεσε 11 χρόνια, οπότε τελικά της δόθηκε ξανά η ευθύνη του.

Παρ’ όλα αυτά, στο τέλος του βιβλίου της, ευχαριστεί τον Μπρόνσταϊν και τη σύζυγό του «που βρήκαν μαζί μου έναν δρόμο για μια ολοκληρωμένη, υγιή και εναρμονισμένη οικογένεια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο». Όπως λέει η ίδια, αναζητά τα θετικά.

H ζωή της στα χέρια της

Το 2005, υιοθέτησε τον δεύτερο γιο της, τον 20χρονο σήμερα Λερντ ως μονογονέας, ενώ ένα χρόνο αργότερα ακολούθησε ο τρίτος γιος της, ο 19χρονος Κουίν. Καθώς δεν υπήρχε ποιοτική κινηματογραφική δουλειά, επικεντρώθηκε στις μορφές τέχνης που αγαπούσε από παιδί – τη συγγραφή και τη ζωγραφική.

Οι πανέμορφοι ιμπρεσιονιστικοί και αφηρημένοι εξπρεσιονιστικοί πίνακές της πωλούνται πλέον για δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Οι τίτλοι (Quaaludes, Hoisted on My Own Petard, If We Make It) θα μπορούσαν να είναι διηγήματα.

Η Στόουν έγινε επίσης ακτιβίστρια, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια για τα άτομα με HIV. Το 2016, στα 58 της, επέστρεψε στο πανεπιστήμιο για να πάρει το πτυχίο που είχε ξεκινήσει στα 15 της. «Όταν η Χίλαρι Κλίντον έβαζε υποψηφιότητα για πρόεδρος και είπε “μπορείς να κάνεις τα πάντα”, σκέφτηκα “αυτό είναι αλήθεια, πρέπει να πάρω το πτυχίο μου”».

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: Οι Θησαυροί του Σολομώντα, 1985