Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
15.02.2026 | 15:11
Ήχησε το 112 σε Χίο και Σέριφο - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Σάρον Στόουν: Κρίση πανικού και δάκρυα στη Βιέννη – «Είμαι ανάπηρη»
15 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Σάρον Στόουν: Κρίση πανικού και δάκρυα στη Βιέννη – «Είμαι ανάπηρη»

Η Σάρον Στόουν ήταν καλεσμένη στο χορό της Όπερας της Βιέννης όταν ένα περιστατικό υπενθύμισε σε όλους την ιστορία της

A
A
Η καρδιά της ευρωπαϊκής αριστοκρατίας και του παγκόσμιου τζετ σετ χτύπησε την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 στην Όπερα της Βιέννης. Ωστόσο, η βραδιά ανήκε ολοκληρωτικά στη Σάρον Στόουν.

Η 67χρονη ηθοποιός, καλεσμένη του επιχειρηματία Καρλ Γκούσλμπαουερ, γνωστού και ως «βασιλιά της πάστας», βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονης συναισθηματικής στιγμής που κατέλαβε τα πρωτοσέλιδα.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής έναρξης, η υποψήφια για Όσκαρ στο αριστουργηματικό Καζίνο καλλιτέχνιδα ξέσπασε σε δάκρυα, δηλώνοντας συγκλονισμένη από την ομορφιά και την πολιτιστική υπερηφάνεια που εξέπεμπε η εκδήλωση.

Η ένταση της στιγμής ήταν τέτοια που, σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός υπέστη μια ελαφριά κρίση πανικού λόγω της πολυκοσμίας και της πίεσης των μέσων ενημέρωσης, αναγκάζοντάς την να αποσυρθεί για λίγο στο ξενοδοχείο Sacher προκειμένου να ηρεμήσει πριν επιστρέψει στο θεωρείο της.

Η Σάρον Στόουν παρέδωσε μαθήματα υψηλής αισθητικής, επιλέγοντας μια δημιουργία του αείμνηστου Valentino.

Το φόρεμά της ήταν ένας άμεσος φόρος τιμής στον κορυφαίο Αυστριακό ζωγράφο Γκούσταβ Κλιμτ, συνδυάζοντας την κομψότητα του ιταλικού οίκου με την καλλιτεχνική κληρονομιά της Βιέννης.

Συνοδευόμενη από τον γιο της, Λερντ, η ηθοποιός εντυπωσίασε τους 5.000 καλεσμένους, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν η Φραν Ντρέσερ, η Ίρις Λο και οι ανιψιές της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Λαίδη Ελίζα και Λαίδη Αμέλια Σπένσερ.

YouTube thumbnail

Η επιλογή του ενδύματος δεν ήταν τυχαία. Η Στόουν, που ασχολείται πλέον ενεργά με τη ζωγραφική, εξέφρασε τον θαυμασμό της για το Technicolor σκηνικό που αντίκρισε, δηλώνοντας πως η εμπειρία αυτή θα αποτελέσει έμπνευση για τα επόμενα έργα της.

Ο φετινός Χορός της Όπερας σηματοδότησε μια νέα σελίδα για τον ιστορικό θεσμό, που κρατά από το 1814.

Μετά τον θάνατο του εμβληματικού Ρίχαρντ Λούγκνερ το 2024, ο Καρλ Γκούσλμπαουερ ανέλαβε τον ρόλο του μεγάλου οικοδεσπότη που φέρνει αστέρες του Χόλιγουντ στη Βιέννη.

Παρά την αλλαγή φρουράς, η αίγλη παρέμεινε αναλλοίωτη, με 144 νεαρά ζευγάρια πρωτοεμφανιζόμενων να ανοίγουν τον χορό υπό τους ήχους του βιεννέζικου βαλς.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα φέτος είχε έντονο άρωμα Μπρόντγουεϊ, με τον μαέστρο Πάμπλο Χέρας-Κασάντο να διευθύνει αποσπάσματα από το West Side Story του Λέοναρντ Μπερνστάιν, προσφέροντας μια μοντέρνα πινελιά στην παράδοση που θέλει την Όπερα να μεταμορφώνεται σε μια απέραντη αίθουσα χορού μέσα σε μόλις 30 ώρες προετοιμασίας.

Από το εγκεφαλικό στις κρίσεις πανικού

Η συναισθηματική κατάρρευση της Σάρον Στόουν στη Βιέννη ίσως ξάφνιασε, ωστόσο δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.

Η ηθοποιός και καλλιτέχνιδα έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι υποφέρει από κρίσεις άγχους και μετατραυματικό στρες, ειδικά μετά το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2001.

Το περιστατικό που παραλίγο να της κοστίσει τη ζωή, άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός της επεξεργάζεται τα ερεθίσματα.

Η Στόουν έχει περιγράψει σε συνεντεύξεις της πως η υπερβολική φασαρία, τα φλας των φωτογράφων και ο συνωστισμός μπορούν να πυροδοτήσουν μια κατάσταση «παράλυσης», όπου το σώμα της αντιδρά σπασμωδικά στην πίεση.

Στο βιβλίο της The Beauty of Living Twice, η ηθοποιός αναλύει με αφοπλιστική ειλικρίνεια τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την περίοδο της ανάρρωσής της, επισημαίνοντας ότι οι κρίσεις πανικού έγιναν μέρος της καθημερινότητάς της.

Η απώλεια της καριέρας της, η δικαστική μάχη για την κηδεμονία του γιου της και η αίσθηση ότι το Χόλιγουντ την εγκατέλειψε, επιδείνωσαν την ψυχολογική της κατάσταση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Στόουν χρειάστηκε να αποσυρθεί από μια εκδήλωση για να βρει την ισορροπία της. Αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί σε μικρότερη κλίμακα σε φιλανθρωπικά γκαλά και κινηματογραφικές πρεμιέρες, όπου η ανάγκη της για «ανάσα» την ανάγκαζε να εγκαταλείψει προσωρινά τον χώρο.

Το επεισόδιο στο Opera Ball της Βιέννης ήταν μια χαρακτηριστική εκδήλωση αυτού του ιστορικού. Η ίδια δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF πως «της κόπηκε η ανάσα», μια κλασική περιγραφή κρίσης πανικού που προκαλείται από αγοραφοβικά συμπτώματα σε περιβάλλοντα με έντονη κοινωνική πίεση.

Πιθανότητες επιβίωσης; 1%

Τον Σεπτέμβριο του 2001, η Σάρον Στόουν υπέστη μια καταστροφική εγκεφαλική αιμορραγία που διήρκεσε εννέα ημέρες, προκαλώντας τη ρήξη μιας σπονδυλικής αρτηρίας.

Οι πιθανότητες επιβίωσης ήταν μόλις 1%, όμως η ηθοποιός κατάφερε να επιστρέψει, αν και με βαρύ τίμημα. Η ανάρρωση διήρκεσε επτά χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων έπρεπε να μάθει ξανά να περπατά, να μιλά και να διαβάζει. Αυτό το τραυματικό γεγονός άφησε πίσω του μια μόνιμη νευρολογική ευαισθησία.

Ο εγκέφαλός της πλέον δεν μπορεί να φιλτράρει τους έντονους περιβαλλοντικούς θορύβους ή τα φώτα με την ίδια ταχύτητα που το κάνει ένας υγιής οργανισμός, καθιστώντας τις πολυπληθείς εκδηλώσει ένα περιβάλλον δυνητικά εχθρικό για το νευρικό της σύστημα.

Η συμπεριφορά της Στόουν στις δημόσιες εμφανίσεις της, η οποία συχνά παρερμηνεύεται ως «ιδιοτροπία» ή «υπερβολική συγκίνηση», εξηγείται ιατρικά μέσω της αισθητηριακής υπερφόρτωσης.

YouTube thumbnail

Μετά το εγκεφαλικό, η ηθοποιός παρουσίασε δυσκολίες στην επεξεργασία σύνθετων οπτικών ερεθισμάτων. Τα χιλιάδες φλας των φωτογράφων και οι ταυτόχρονες φωνές στο κόκκινο χαλί μπορούν να προκαλέσουν αυτό που οι ειδικοί ονομάζουν «νευρολογικό βραχυκύκλωμα».

Αυτό οδηγεί σε ταχυκαρδία, δύσπνοια και την αίσθηση του επικείμενου κινδύνου – τα κλασικά συμπτώματα δηλαδή μιας κρίσης πανικού.

Η ίδια έχει παραδεχθεί ότι για χρόνια προσπαθούσε να κρύψει αυτές τις στιγμές, φοβούμενη ότι θα τη θεωρήσουν «τελειωμένη» επαγγελματικά.

Η αποδοχή της νέας της κατάστασης ήρθε μέσα από τη συγγραφή και την τέχνη με τη Σάρον Στόουν να επικοινωνεί τη συνθήκη ως ακτιβίστρια κατά του στίγματος.

«Έχασα τα πάντα»

«Για πολύ καιρό ήθελα να προσποιούμαι ότι ήμουν μια χαρά» είπε σε συνέντευξή της το 2023.  «Χρειάζομαι οκτώ ώρες αδιάκοπου ύπνου για να λειτουργήσει η φαρμακευτική αγωγή για τον εγκέφαλό μου, ώστε να μην έχω επιληπτικές κρίσεις. Επομένως, έχω αναπηρία και γι’ αυτό δεν με προσλαμβάνουν πολύ. Αυτά είναι τα πράγματα που αντιμετωπίζω τα τελευταία 22 χρόνια και είμαι ανοιχτή για αυτό τώρα».

Μετά το επεισόδιο της η Στόουν πέρασε δύσκολη περίοδο. Ο γάμος της διαλύθηκε (χώρισε απ’ τον σύζυγό της το 2004) και, όπως λέει, το Χόλιγουντ σταμάτησε να της τηλεφωνεί.

Ανακαλώντας την αρχική διαδικασία ανάρρωσης, η Στόουν είπε στο People ότι «τραύλιζε» στα πρώτα στάδια και δεν «έβλεπε σωστά», καθώς και ότι υπέφερε από απώλεια μνήμης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Έχασα τα πάντα. Έχασα όλα μου τα χρήματα. Έχασα την επιμέλεια του παιδιού μου. Έχασα την καριέρα μου. Έχασα όλα εκείνα τα πράγματα που αισθάνεστε ότι είναι η πραγματική σας ταυτότητα και η ζωή σας» είπε.

YouTube thumbnail

«Ποτέ δεν πήρα πίσω τα περισσότερα, αλλά έχω φτάσει σε ένα σημείο που είμαι εντάξει με αυτό, όπου πραγματικά αναγνωρίζω ότι είμαι αρκετή».

«Προέρχομαι από μια πολύ διαλυμένη οικογένεια. Μεγάλωσα πιστεύοντας ότι αυτό που πρέπει να κάνω είναι να φροντίζω όλους τους άλλους.

Μου πήρε πολύ χρόνο για να καταλάβω ότι είχα μια δική μου ζωή και ότι δεν χρειαζόταν να τη φτιάξω για όλους τους άλλους και ότι ήταν εντάξει για μένα να λάβω φροντίδα, να είμαι αρκετή ως άτομο με αναπηρία.

Νιώθω περήφανη  για τον εαυτό μου και τα επιτεύγματά μου — από το να επιβιώσω μέχρι να βοηθήσω άλλους να επιβιώσουν» πρόσθεσε.

Σήμερα, η Σάρον Στόουν είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος Barrow Neurological Foundation, αποστολή του οποίου είναι «να σώζει ανθρώπινες ζωές μέσω καινοτόμων θεραπειών, πρωτοποριακής, θεραπευτικής έρευνας και εκπαίδευσης της επόμενης γενιάς κορυφαίων νευρολόγων στον κόσμο».

