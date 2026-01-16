Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Τα Astra Awards δεν έχουν τη λάμψη και την αίγλη των βραβείων Όσκαρ ή των Χρυσών Σφαιρών, ωστόσο φέτος ακούστηκαν σε όλο τον κόσμο – έστω και μετά την ολοκλήρωσή τους. Ας είναι καλά η Σάρον Στόουν για αυτό.

Η 67χρονη σταρ του Χόλιγουντ όσο περνάει ο καιρός συνεχίζει να δείχνει σε όλους ότι όχι απλά παραμένει μια από τις πιο εντυπωσιακές, ταλαντούχες και όμορφες γυναίκες της μεγάλης οθόνης, αλλά και από τις πιο αληθινές. Μια γυναίκα που δεν διστάζει να πει την άποψή της, δεν κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της και αντιδρά όταν θεωρεί ότι αδικείται.

Κάπως έτσι η βράβευσή της στα Astra Awards στις 9 Ιανουαρίου πήρε μια περίεργη τροπή, με τη Σάρον Στόουν να ανεβαίνει στη σκηνή και να «σφάζει» μια παρέα νεαρών που καθόταν στο ίδιο τραπέζι με εκείνη.

«Και για εκείνα τα παιδιά στο τραπέζι που αναρωτήθηκαν ποια στο διάολο είμαι και κάθομαι εκεί; Τώρα ξέρετε» είπε η Σάρον Στόουν. «Ναι, κάποιος ήρθε και μου είπε ‘ποια είσαι και γιατί κάθεσαι εδώ;’» και συνέχισε: «Όπως είπε, άντε γ@μησου».

Sharon Stone took aim at a bunch of rude ‘kids’ who accused her of stealing a seat at their Astra Awards show table when they didn’t recognize her: ‘F— you,’ Stone said on stage. https://t.co/cd8sh63bo5 — Entertainment Weekly (@EW) January 15, 2026

Πάντως δεν έμεινε εκεί και τους προέτρεψε να χρησιμοποιήσουν τη φήμη τους για καλό σκοπό. «Ξεκίνησα το ακτιβιστικό μου έργο όταν έγινα διάσημη. Και σας συνιστώ να αρχίσετε κι εσείς, τώρα που έχετε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα. Επειδή η φήμη χωρίς επίγνωση και η επιτυχία χωρίς σκοπό, δεν έχουν νόημα» τόνισε η σταρ του Χόλιγουντ.

Η υποψήφια για Όσκαρ και βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός, που παρέλαβε το Astra για τα επιτεύγματά της στον χώρο του θεάματος, δεν αποκάλυψε τα ονόματα της παρέας που καθόταν στο τραπέζι της.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Mario Anzuoni