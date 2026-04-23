Μπαρτσελόνα – Θέλτα 1-0: Στο +9 από την άσπρη βούλα – Αγωνία για Γιαμάλ

Πύρρειος νίκη για την Μπαρτσελόνα, που ναι μεν επικράτησε 1-0 της Θέλτα εντός έδρας και άφησε εκ νέου τη Ρεάλ Μαδρίτης στο -9, ωστόσο έχασε τους Ζοάο Κανσέλο και Λαμίν Γιαμάλ με τραυματισμό.

H κατάσταση του Ισπανού σταρ να αγχώνει όλη τη χώρα της ιβηρικής χερσονήσου, καθώς έχουμε λιγότερο από δύο μήνες για το Μουντιάλ και κανείς δεν ξέρει ακόμα τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στο 39’ ο σταρ της Μπάρτσα μπήκε μέσα στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Λάγο και ο διαιτητής έδειξε τη βούλα. Ο Γιαμάλ σημάδεψε σωστά κι έγραψε το 1-0.

Παράλληλα το ματς διεκόπη καθώς οπαδός της Θέλτα στην κερκίδα έπαθε καρδιακή προσβολή. Οι διασώστες επενέβησαν άμεσα, κατάφεραν να τον επαναφέρουν και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Στην επανάληψη οι Μπλαουγκράνα μπήκαν καλύτερα και στο 55’ σκόραραν. Ο Πέδρι βρήκε με μαγική μπαλιά τον Φεράν κι αυτός με πλασέ στην κίνηση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο VAR όμως έκρινε πως ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα ήταν εκτεθειμένος. Τίποτα δεν άλλαξε με το 1-0 να παραμένει μέχρι τέλους.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρθία, Κουντέ, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Κανσέλο (23’Μπαλντέ), Γκάβι (46’Φερμίν Λόπεθ), Έρικ Γκαρθία, Πέδρι, Όλμο (73’Ντε Γιόνγκ), Γιαμάλ (45’Μπαρτζι), Φεράν Τόρες (73’Ράσφορντ).

ΘΕΛΤΑ: Ράντου, Χάβι Ροντρίγκεθ, Λάγο (64’Μινγκέθα), Μάρκος Αλόνσο, Ρουέδα, Φερ Λόπεθ (81’Άσπας), Μορίμπα, Καρέιρα, Ντουράν (72’Μπόρχα Ιγκλέσιας), Τζουτγλά (81’Σοτέλο), Ούγκο Άλβαρεθ (64’Σβέντμπεργκ).