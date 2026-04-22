Μπαρτσελόνα – Θέλτα: Οπαδός κατέρρευσε στο Καμπ Νου – Τον επανέφεραν οι γιατροί

Ένα πολύ άσχημο συμβάν έλαβε χώρα στις κερκίδες του Καμπ Νου λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, οπαδός των φιλοξενούμενων κατέρρευσε με πρόβλημα στην καρδιά και το ματς διεκόπη για περισσότερα από 15 λεπτά.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Barcelona vs Celta Vigo has been temporarily STOPPED due to a medical emergency in the stands. pic.twitter.com/WylqoDsMAb — NNALUE JOHNBOSCO (@John27850988803) April 22, 2026

Οι γιατροί των δύο ομάδων έπεσαν αμέσως πάνω του και το ευχάριστο είναι πως κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Στη συνέχεια ο οπαδός τοποθετήθηκε σε φορείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, το παιχνίδι έπρεπε να διακοπεί για 15 λεπτά μέχρι να είναι σε θέση να μεταφερθεί ο άνθρωπος στο νοσοκομείο.

Μόλις αυτό συνέβη, η αστυνομία έδωσε εντολή στον διαιτητή να ξεκινήσει και πάλι το ματς, με το κοινό στο γήπεδο να έχει «παγώσει». Ευχή όλων βέβαια είναι ο οπαδός να ξεπεράσει το πρόβλημά του και να επανέλθει στην καθημερινότητά του.

Πλήγμα με Γιαμάλ στην Μπαρτσελόνα

Οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα πάντως είχαν «παγώσει» ήδη καθώς λίγο νωρίτερα είδαν τον Γιαμάλ να αποχωρεί τραυματίας. Συγκεκριμένα, στο 40ο λεπτό ο 18χρονος σταρ ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος και έκανε το 1-0, αλλά φάνηκε να τραυματίζεται στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Όπως είναι λογικό υπάρχει μεγάλη ανησυχία στις τάξεις των Καταλανών αλλά όχι μόνο. Για την Μπαρτσελόνα η σεζόν ουσιαστικά έχει τελειώσει σε μεγάλο βαθμό καθώς μένει να «κλειδώσει» και μαθηματικά τον τίτλο, ωστόσο υπάρχει και το Μουντιάλ που έρχεται και θα ήταν τεράστιο πλήγμα για την Εθνική Ισπανίας αν έχανε τον Γιαμάλ σε περίπτωση που ο τραυματισμός αποδειχθεί σοβαρός.