Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα ήταν συνειδητός

«Χα, χα, τι αστείο! Νικάμε 2-0 στο 25′, ισοφαρίσαμε την ήττα μας στον πρώτο αγώνα, ας παίξουμε άμυνα στη σέντρα». Μία φράση που συμπυκνώνει χιουμοριστικά όλη την ποδοσφαιρική φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα και του Χάνσι Φλικ. Μιας ομάδας που έχει δημιουργηθεί για να παίζει φουλ επίθεση σε όλο το 90λεπτου, ανεξαρτήτως σκορ, συνθηκών, έδρας και αντιπάλου.

Μόλις πριν έξι μέρες στο Καμπ Νόου, η Μπαρτσελόνα έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Κουμπαρσί. Πως λειτούργησε αντί να συμπεριφερθεί συντηρητικά και να μην εκτεθεί σε ένα δεύτερο γκολ; Συνέχισε να επιτίθεται σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι εκείνη με το αριθμητικό πλεονέκτημα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

«My way or the highway» αποτελεί το μότο της Μπαρτσελόνα, που έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον Χάνσι Φλιλ. Ένας προπονητής που είναι απόλυτα συμβατός με τον ποδοσφαιρικό οργανισμό για τον οποίο εργάζεται.

❝ I’m very proud of the team’s performance and the way we played. Over the two legs, we deserved to reach the semifinals. ❞ ─ Hansi Flick — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 14, 2026

Για να πείσουμε για του λόγου το αληθές, ας θυμηθούμε πως αποκλείστηκε πέρυσι η πρωταθλήτρια Ισπανίας από την Ίντερ… Ο Ραφίνια στο 87′ ολοκλήρωσε μία απίθανη ανατροπή από 0-2, η Μπαρτσελόνα είχε σκορ πρόκρισης και όμως, δεν προφύλαξε το προβάδισμα της μέχρι τη λήξη… Με νέες επιθέσεις έψαξε τέταρτο γκολ, παραλίγο να το πετύχει με το δοκάρι του Γιαμάλ στο 93′, αλλά στην τελευταία φάση δέχτηκε την ισοφάριση από τον Ατσέρμπι. Για να αποκλειστεί στην παράταση από το γκολ του Φρατέζι.

Αρκετοί (μεταξύ των οποίων ο υπογράφων) είχαμε την απορία πέρυσι εάν επρόκειτο για ποδοσφαιρική αφέλεια, ενός νέου και νεανικού γκρουπ που χρειαζόταν ένα σκληρό πάθημα για να μάθει. Μετά τον νέο αποκλεισμό της Μπαρτσεόνα στο Champions League, πήραμε την απάντηση μας. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή.

Του οργανισμού των «μπλαουγκράνα» που στηρίζει αυτο το στυλ που του προπονητή, ο οποίος έχει επιλέξει να ζήσει και να πεθάνει με την άκρως επιθετική φιλοσοφία του. Γιατί μπορεί το καμάρι της Καταλονίας να διαπνέεται από το «jogo bonito», αλλά ο Φλικ είχε την ευχέρεια και την εμπειρία να διαχειριστεί το παιχνίδι πιο συντηρητικά. Αλλά δεν το έπραξε, γιατί ο Γερμανός σαν να γεννήθηκε… σάρξ εκ της σαρκός της «Μπάρτσα».

Δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Η Μπαρτσελόνα είναι ανώτερη της Ατλέτικο και προσφέρει πιο ελκυστικό θέαμα. Η βαθμολογία στην Primera Division, το αποδεικνύει. Μία διοργάνωση που καλύπτει σε εύρος όλη τη σεζόν και συμμετέχουν και οι δύο. Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να διατηρήσει τον τίτλο της και η Ατλέτικο είναι τέταρτη με 22 βαθμούς λιγότερους.

Ένας ουδέτερος σέβεται τη δουλειά του Ντιέγκο Σιμεόνε, του αναγνωρίζει πως μετέτρεψε την Ατλέτικο από κομπάρσο με περιστασιακές επιτυχίες, σε ισότιμη των δύο μεγάλων της Ισπανίας και την καθιέρωση στην ελίτ της Ευρώπης. Επιτεύγματα που δεν αναιρούν πως ο Σιμεόνε εκπροσωπεί ένα διαφορετικό στυλ που διακρίνεται για τη σκληράδα του, τη μαζική άμυνα και την αυτοθυσία. Διόλου αξιοκαταφρόνητα χαρακτηριστικά, αλλά δεν συνιστούν την καλύτερη διαφήμιση του ποδοσφαίρου.

Όπως και να έχει, ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα είναι συνειδητός. Ο Φλικ δεν θα μάθει το παραμικρό και θα επιμείνει στην προσέγγιση του. Είτε θα κατακτήσει το τρόπαιο με φουλ επίθεση, είτε θα συνεχίσει να αποκλείεται με τον ίδιο τρόπο, μέχρι τη μέρα που θα φύγει από τη Βαρκελώνη…