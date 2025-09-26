Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
«Στο παρά πέντε»: 20 χρόνια από την πρεμιέρα στο MEGA
Media 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:22

Το πάρτι για τα 20 χρόνια ξεκινά. Μείνε συντονισμένος στο MEGA για όλες τις λεπτομέρειες του θρυλικού Reunion.

Το MEGA γιορτάζει τα 20 χρόνια από την πρεμιέρα της κωμωδίας «Στο Παρά Πέντε» και σε προσκαλεί να γίνεις μέρος ενός πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2005, πέντε φαινομενικά αταίριαστοι άνθρωποι ενεπλάκησαν τυχαία σε μια υπόθεση μυστηρίου και κατέληξαν να αλλάξουν τις ζωές τους —και τις δικές μας. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος έγιναν «άγγελοι του καλού» και απένειμαν δικαιοσύνη για ένα έγκλημα που παρέμενε ατιμώρητο 30 ολόκληρα χρόνια.

Έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια της κωμικής σειράς με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Απόψε στις 22:00, ακριβώς την ώρα που έκανε πρεμιέρα το πρώτο επεισόδιο, το MEGA σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις κι εσύ κομμάτι της παρέας του «Στο Παρά Πέντε».

Μπες στο ειδικό microsite που θα βρεις στο megatv.com και πάρε μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 χρόνια μετά, η αγαπημένη πεντάδα –και όχι μόνο αυτή– επιστρέφει για μία νοσταλγική επανασύνδεση και χρειάζεται τη βοήθειά σου.

Γίνε κι εσύ Άγγελος του Reunion!

Όπως η Αμαλία καθοδηγούσε τους ήρωες, έτσι κι εσύ μπορείς τώρα να συμβάλλεις στη διαμόρφωση αυτού του πρωτόγνωρου τηλεοπτικού αφιερώματος. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει! Δήλωσε παρών στο μεγάλο αυτό πάρτι που θα φωτίσει ξανά τις πιο θρυλικές στιγμές του «Στο Παρά Πέντε».

Από τις 22:00 απόψε, μπες στο megatv.com και βοήθησε να επανέλθει η μαγεία της κωμωδίας-φαινόμενο του MEGA. Απάντησε στις ερωτήσεις, διάλεξε τις αγαπημένες σου σκηνές και… ποιος ξέρει; Ίσως η ιδέα σου ζωντανέψει στην οθόνη:

  • Πώς φαντάζεσαι τους ήρωες 20 χρόνια μετά;
  • Ποια σκηνή θα ήθελες να ξαναδείς;
  • Ποια είναι η αγαπημένη σου ατάκα που χρησιμοποιείς στην καθημερινότητά σου;

Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής: Τα πήρε όλα…
Αποθέωση του σουλτάνου στον Λευκό Οίκο • Ο τούρκος πρόεδρος θα αγοράσει από τις ΗΠΑ F-16, F-35, Patriot, εξασφαλίζοντας τη δέσμευση του προέδρου Τραμπ

Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

«Εξυπνος» επίδεσμος ταχείας δράσεως με τη χείρα βοηθείας της ΑΙ
Αυτοκόλλητη ΑΙ 26.09.25

Η φορετή συσκευή a-Heal συνδυάζει την Τεχνητή Νοημοσύνη, την απεικόνιση και τη βιοηλεκτρονική και επιτυγχάνει επούλωση των τραυμάτων 25% ταχύτερα από ό,τι ένας συμβατικός επίδεσμος.

Αϊτάνα Μπονματί: Η φανέλα με το 14 (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Ο μυθικός Γιόχαν Κρόιφ άλλαξε το ποδόσφαιρο στα 70s και μισό αιώνα μετά, μια άλλη φανέλα με το 14, κάνει το ίδιο σε επίπεδο γυναικών. Η Αιτάνα Μπονματί καταρρίπτει κάθε (αντρικό και όχι μόνο) μύθο γύρω από τη μπάλα και είναι η κορυφαία όλων των εποχών.

Νέα Αριστερά: «Τέσσερις νεκροί εργάτες σε 28 ώρες – 13ωρο από την κυβέρνηση αντί για μέτρα προστασίας»
Αντεργατικό νομοσχέδιο 26.09.25

«Επικίνδυνη, που πρέπει άμεσα να φύγει» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η Νέα Αριστερά απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Γεώργιος Μπλέσσας: Η ένδοξη παράδοση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού
«Ώραν 1014/26/9/43» 26.09.25

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1943 γερμανικά βομβαρδιστικά κατάφεραν να πλήξουν καίρια το αντιτορπιλικό «Βασίλισσα Όλγα», που ήταν αγκυροβολημένο στο Λακκί, το κύριο λιμάνι της Λέρου

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από τη σύλληψη 62χρονου για παράνομη υλοτομία – Αποψίλωσε πλαγιά βουνού
Στη Θεσσαλονίκη 26.09.25

Ο 62χρονος είχε καταδικαστεί πρόσφατα για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη - Από κοινού με τον συνεργό του προέβαιναν σε παράνομη υλοτόμηση στη Θεσσαλονίκη καταλήγοντας να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

