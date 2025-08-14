Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα – Ρίτσα του Παρά Πέντε;

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του θεάματος η είδηση ότι η Πόπη Χριστοδούλου «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή. Το νέο για την απώλεια της αγαπημένης ηθοποιού, που είχε γίνει γνωστή ως Μάρθα – Ρίτσα από τη σειρά Παρά Πέντε, έκανε γνωστό ο συνάδερφός της Παναγιώτης Καποδίστριας με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ποια ήταν η Πόπη Χριστοδούλου;

Η Πόπη Χριστοδούλου γεννήθηκε στον Πειραιά, πήγε σχολείο στο 10ο Γενικό Λύκειο Πειραιά και μετά αποφάσισε να γίνει ηθοποιός. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή Πειραϊκού Συνδέσμου, ενώ έκανε μαθήματα φωνητικής και θεωρίας μουσικής για τρία χρόνια στο κεντρικό ωδείο του Κώστα Κλάβα.

Εργάστηκε επαγγελματικά στο τραγούδι για 8 χρόνια σε μουσικές σκηνές στην Αθήνα, την επαρχία και το εξωτερικό. Η πρώτη της επαφή με την τηλεόραση θα έρθει το 2005 στη σειρά Παρά Πέντε, όπου θα υποδυθεί τον διπλό ρόλο της Μάρθας και της Ρίτσας, ενώ τα επόμενα χρόνια θα την δούμε στις σειρές 7 Θανάσιμες Πεθερές, Safe Sex, Εργαζόμενη Γυναίκα, Φόνοι στο Καμπαναριό.

Στη μεγάλη οθόνη είχε παίξει στις ταινίες Νηsos, Νηsos 2 και Μια φορά και… ένα μωρό, ενώ είχε και πλούσια θεατρική παρουσία, σε έργα όπως τα Ο Ματωμένος Γάμος, Φωνάζει ο Κλέφτης και Νεφέλες.

Τα τελευταία χρόνια η Πόπη Χριστοδούλου είχε μείνει μακριά από το χώρο της τηλεόρασης, καθώς είχε επιλέξει να ασχοληθεί με τη διδασκαλία της υποκριτικής στη Tabula Rasa.

Η σχολή, με μια ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε την αγαπημένη ηθοποιό:

«Και έρχεται ξαφνικά εκείνη η ώρα, που θα πρέπει να πεις ακόμα ένα αντίο…

Αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που δίδασκε με πάθος υποκριτική στη σχολή για πάνω από δέκα χρόνια.

Μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους.

Που χειροκροτούσε στις πρόβες τους για να τους δίνει δύναμη.

Που ήξερε τα λόγια πριν από εκείνους και γέμιζε την αίθουσα με την ενέργειά της.

Που ήξερε να λέει τη σωστή κουβέντα την κατάλληλη στιγμή.

Η Πόπη Χριστοδούλου δεν ήταν απλώς καθηγήτρια. Υπήρξε κομμάτι της ψυχής της «Tabula Rasa» για πολλά χρόνια κι έτσι θα τη θυμόμαστε.

Καλό σου ταξίδι, Πόπη…

Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που άφησες πίσω σου…».

Η συνεργασία με το Παρά Πέντε

Πριν από δύο χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου είχε μιλήσει στο MEGA για το πως προέκυψε η συνεργασία της με τον Γιώργο Καπουτζίδη και τη σειρά Παρά Πέντε.

«Η πρόταση ήταν ξαφνική, καθώς στην αρχή είχαν σκεφτεί να βάλουν έναν κομπάρσο. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου πρότεινε να βάλουν έναν ηθοποιό. Μου έγινε η πρόταση, είπα το ναι. Ο ρόλος δεν ήταν από την αρχή να είναι διπλός» είχε δηλώσει το 2023.

«Ήξερα ότι είχα τον ρόλο της Ρίτσας. Ανακαλύπτουμε γύρω στο 3ο επεισόδιο ότι η Σμαράγδα με λέει Μάρθα και νομίζαμε ότι είναι τυπογραφικό λάθος. Ο σκηνοθέτης μας είπε ότι υπάρχει η δίδυμη αδερφή, οπότε προσπάθησα να κάνω λίγο πιο γλυκιά τη Μάρθα και πιο αυστηρή τη Ρίτσα».