Χιου Τζάκμαν: Αγνώριστος με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα στο τρέιλερ του «Ρομπέν των Δασών»

O Χιου Τζάκμαν σε έναν ρόλο ανατροπή. Ο διάσημος ηθοποιός εμφανίζεται κυριολεκτικά αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα, στο πρώτο τρέιλερ της επερχόμενης ταινίας «The Death of Robin Hood» από την A24.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι.

The Death of Robin Hood: Το στόρι της ταινίας

«Παλεύοντας με τις σκιές του παρελθόντος του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Τζάκμαν), βρίσκεται βαριά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του.

Η σωτηρία του έρχεται από τα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ, προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση».

Ποιοι πλαισιώνουν τον Χιου Τζάκμαν

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ (Bill Skarsgård), Μουράι Μπάρτλετ (Murray Bartlett) και Νόα Τζουπ (Noah Jupe), όπως αναφέρει το Deadline.

Στην παραγωγή ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Τζάκμαν μαζί με τους Αλεξάντερ Μπλακ (Alexander Black), Άαρον Ράιντερ (Aaron Ryder) και Άνντριου Σουέτ (Andrew Swett).

Τα επόμενα σχέδια του Μάικλ Σαρνόσκι – Ποιες παραγωγές έρχονται

Η ταινία του Σαρνόσκι είναι ένα μέρος του φιλόδοξου προγραμματισμού της A24, η οποία εγκαινιάζει τη νέα χρονιά με μια σειρά από δυνατούς τίτλους. Το φιλμ «The Moment» της Charli xcx κάνει πρώτο πρεμιέρα στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου ενώ το «How to Make a Killing» του Τζον Πάτον Φορντ (John Patton Ford) με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ (Glen Powell), στις 20 Φεβρουαρίου.

Ακολουθούν η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «The Undertone» στις 13 Μαρτίου σε σκηνοθεσία Ίαν Τούζεν (Ian Tuason), το «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι (Kristoffer Borgli) με τους Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) και Zεντάγια στις 3 Απριλίου και το «Mother Mary» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λάουερι (David Lowery) με την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) στις 24 Απριλίου.