# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Οικονομία 17 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Spotlight

Στο «μικροσκόπιο» της συντονιστικής ομάδας Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας 30 ευρωπαϊκών κρατών βρίσκονται 13 νέα φάρμακα, κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του σχετικού κανονισμού της Ε.Ε. για την κοινή αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά την αξία τους για την οποία θα αποζημιώνονται από τα συστήματα υγείας του κάθε κράτους – μέλους.

Μέχρι στιγμής ένα φάρμακο έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ελέγχου του φακέλου αξιολόγησης, ενώ τα υπόλοιπα δώδεκα βρίσκονται σε διάφορα στάδια υποβολής, από τη διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής της νέας θεραπείας μέχρι την πιστοποίηση των δεδομένων που χρειάζονται να συμπεριληφθούν στο φάκελο για την αξιολόγηση του νέου προϊόντος.

Κατ΄ αρχήν, η σχετική ομάδα αξιολόγησης διερευνά τις τεκμηριωμένα προηγμένες θεραπείες και τα ογκολογικά φάρμακα, ενώ παρέχει συμβουλευτική στις φαρμακευτικές για την οργάνωση του φακέλου αξιολόγησης, αλλά και για την τεκμηρίωση των δεδομένων που θα συμπεριληφθούν ώστε να επιβεβαιωθεί η καινοτομία των νέων φαρμάκων.

Η νέα διαδρομή που ξεκίνησε πέρυσι στην Ε.Ε. θα διευκολύνει τις αξιολογήσεις των νέων θεραπειών, ιδίως σε χώρες που δεν διαθέτουν ξεχωριστό οργανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, όπως η Ελλάδα, ανοίγοντας το δρόμο πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες με ξεκάθαρο όφελος έναντι του κόστους τους.

Συμβουλή για την αξιολόγηση 17 φαρμάκων ζήτησαν οι παραγωγοί τους από την ομάδα αξιολόγησης και επελέγησαν οι 7

Η αποδοτικότητα μιας καινοτόμου θεραπείας αξιολογείται από κοινού σε 30 ευρωπαϊκές χώρες

Η πρώτη έκθεση για την εφαρμογή του νέου κανονισμού έρχεται σε μια περίοδο που στη χώρα μας συζητείται η δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας για την χρηματοδότηση των προηγμένων θεραπειών με 50 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του εξορθολογισμού της φαρμακευτικής δαπάνης, τη στιγμή που το ΙΦΕΤ κάνει εισαγωγές των νέων αυτών θεραπειών μεμονωμένα για κάθε ασθενή, και οι οποίες συνολικά εκτιμώνται περί τα 300 εκατ. ευρώ και πλέον.

Η κοινή ευρωπαϊκή αξιολόγηση εστίασε κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Ομάδας, σε 13 φάρμακα, ενώ παρασχέθηκε συμβουλευτική για επτά φάρμακα.

Η αξιολόγηση

Από τα 13 φάρμακα για τα οποία ξεκίνησε η κοινή κλινική αξιολόγηση, περιλαμβάνονται 10 ογκολογικά φάρμακα και τρία φάρμακα προηγμένων θεραπειών (ΑΤΜΡ).

Το ένα από αυτά, ήταν φάρμακο με δύο θεραπευτικές ενδείξεις.

Έξι φάρμακα αφορούσαν ορφανές παθήσεις, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές αξιολογήσεις αφορούν φάρμακα σπανίων παθήσεων.

Τρεις κοινές αξιολογήσεις αφορούσαν φάρμακα που προέρχονταν από μικρές και μεσαίου  μεγέθους επιχειρήσεις, ενώ μία αξιολόγηση αφορούσε φάρμακο από ένα ερευνητικό ινστιτούτο.

Ο έλεγχος του φακέλου ολοκληρώθηκε για παιδιατρικό φάρμακο κατά του γλοιώματος χαμηλού βαθμού κακοήθειας (ουσία τοβοραφενίμπη). Πρόκειται για σπάνιο νευρολογικό καρκίνο των παιδιών.

Σε στάδιο επιβεβαίωσης του φακέλου που έχει υποβληθεί για αξιολόγηση βρίσκονται τα ογκολογικά φάρμακα:

  • Σασανλιμάμπη για τη θεραπεία του καρκίνου της ουροδόχου κύστης και
  • Λουρμπινεκτεδίνη για συντηρητική θεραπεία ενηλίκων με προχωρημένο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (ορφανό φάρμακο για σπάνια πάθηση).
  • Επίσης σε τελικό στάδιο του φακέλου αξιολόγησης βρίσκεται και προηγμένη θεραπεία για την νωτιαία μυϊκή δυστροφία 5q η οποία σχετίζεται με το γονίδιο του Κινητικού Νευρώνα 1 και αποτελεί σπάνια πάθηση.

Σε φάση προετοιμασίας του φακέλου αξιολόγησης μετά από αρχικό αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται πέντε θεραπείες:

  1. Κατά του μελανώματος με αυτόλογα λεμφοκύτταρα από τον όγκο, η οποία αποτελεί αντικαρκινική θεραπεία, η οποία ταυτόχρονα εντάσσεται και στην κατηγορία των προηγμένων θεραπειών,
  2. Η ουσία ταρλαταμάμπη για την θεραπεία του προχωρημένου σταδίου μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (σπάνια πάθηση),
  3. Η ουσία κατεκετινίμπη για τη θεραπεία του αρθροβλαστικού σαρκώματος ή λειομυοσαρκώματος (σπάνιες παθήσεις και θεραπεία προερχόμενη από μικρομεσαία εταιρεία)
  4. Η ουσία καμιζεστράντη για τη θεραπεία ενηλίκων με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο μαστού και
  5. Η ουσία σεναπαρίμπη για συντηρητική θεραπεία προχωρημένου επιθηλιακού καρκίνου ωοθηκών υψηλού βαθμού, σαλπίγγων ή πρωτογενούς περιτοναϊκού καρκίνου (υποβολή από μικρομεσαία εταιρεία).

Για τέσσερις θεραπείες, τρεις ογκολογικές και μία προηγμένη, είναι υπό εξέλιξη η διερεύνηση του πεδίου αξιολόγησης. Αυτές οι θεραπείες αφορούν:

  • Τον ανθεκτικό στην πλατίνα επιθηλιακό καρκίνο ωοθηκών, σαλπίγγων ή πρωτογενή περιτοναϊκό καρκίνο (σπάνια νόσος) με την ουσία relacorilant,
  • Τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα με μετάλλαξη ALK (σπάνια νόσος) με την ουσία ensartinib – θεραπεία προερχόμενη από μικρομεσαία εταιρεία,
  • Τον μη πλακώδη μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα ενηλίκων με την ουσία sintilimab.

Η συμβουλευτική

Σε ότι αφορά τη συμβουλευτική για την αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων κατατέθηκαν 17 αιτήσεις εντός του 2025 και επτά από αυτές επελέγησαν από την αρμόδια υποεπιτροπή. Τέσσερις από τις αιτήσεις που επελέγησαν αφορούν αιτήματα παράλληλης συμβουλευτικής από τον οργανισμό ΗΤΑ και τον ΕΜΑ.

Συνολικά, τέσσερις αιτήσεις συμβουλευτικής ολοκληρώθηκαν, μία αποσύρθηκε από την παρασκευάστρια εταιρεία, ενώ δύο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από το σύνολο των αιτημάτων, τα τέσσερα αφορούσαν τη διερεύνηση αν το φάρμακο εντάσσεται στην κατηγορία των ορφανών φαρμάκων για σπάνιες παθήσεις και ένα διερευνήθηκε αν πληρούσε τις προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί προηγμένη θεραπεία (ATMP).

Tα 3 φάρμακα ήταν αντικαρκινικές θεραπείες, τα δύο αφορούσαν μια νευροεκφυλιστική διαταραχή, ένα για μια νευρομυϊκή διαταραχή και άλλο ένα για μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή.

Η συμβουλευτική που ζητήθηκε από τους παραγωγούς, αφορούσε τον πληθυσμό των ασθενών, συγκρίσεις, αποτελέσματα και σχεδιασμός κλινικών μελετών, συμβουλή που αφορούσε τη  θεραπευτική παρέμβαση ζητήθηκε σε τέσσερις περιπτώσεις, ερωτήσεις για τα οικονομικά της υγείας τέθηκαν για πέντε περιπτώσεις και στις δύο αναδύθηκαν καινούριες παράμετροι που αφορούσαν την ασφάλεια και την δημιουργία δεδομένων μετά την αδειοδότηση των φαρμάκων.

Ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης της συμβουλευτικής διήρκεσε 140 ημέρες – περίπου 4,5 μήνες.

Η διαδικασία

H κοινή αξιολόγηση αφορά τα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς επίσης και την Νορβηγία, Ισλανδία και το Λιχτενστάιν. Στην κλινική αξιολόγηση μετέχουν και οι Οργανισμοί Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας της Γαλλίας, Ολλανδίας, Νορβηγίας με τους εκπροσώπους τους.

Για την επιστημονική συμβουλευτική που θα παρέχεται στους παραγωγούς, για την αναγνώριση των αναδυόμενων τεχνολογιών υγείας και για την μεθοδολογική και διαδικαστική καθοδήγηση, μετέχουν στις σχετικές υποεπιτροπές 26 κράτη μέλη και η Νορβηγία.

Φέτος ξεκινά και η κοινή αξιολόγηση στις ιατρικές συσκευές και τα διαγνωστικά in vitro.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Τράπεζες
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «χρυσό» τριήμερο: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια
Πίνακας τιμών 16.02.26

Το «χρυσό» τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας: Οι Απόκριες «κινούν» την περιφέρεια

Πληρότητες που αγγίζουν το 100%, τιμές που προκαλούν ίλιγγο και οι μυστικές περιοχές που προσφέρουν διαμονή σε λογικές τιμές τις Απόκριες - Πόσο κοστίζει μια απόδραση σε Πάτρα, Ξάνθη και Ρέθυμνο

Εύη Σιμοπούλου
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι
Οικονομία 17.02.26

Ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες σε τροχιά φτωχοποίησης – 400.000 κινδυνεύουν να μείνουν ανασφάλιστοι

Τα χρέη στον ΕΦΚΑ, η αύξηση των φόρων και ο εγκλωβισμός στην κατώτατη ασφαλιστική βαθμίδα, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας, αποτελούν τριπλή θηλιά, που πνίγει αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει
Υπαρξιακή απειλή 17.02.26

«Αντίο Ροζάβα» – H Δύση γυρίζει την πλάτη στους Κούρδους στη Συρία, η απειλή του ISIS παραμένει

Το τέλος του κουρδικού οράματος για αυτονομία στη Συρία του αλ Σάρα, ο Ερντογάν, το «άδειασμα» Τραμπ, ο ισραηλινός παράγοντας και η διαρκής απειλή του ISIS

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» ενδεχόμενες νέες παραδόσεις όπλων στην Ταϊβάν
Παραδόσεις όπλων 17.02.26

Ο Τραμπ θα αποφασίσει «σύντομα» για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν

«Είχαμε πολύ καλή συζήτηση και θα πάρουμε απόφαση πολύ σύντομα», δήλωσε ο κ. Τραμπ, αναφερόμενος τόσο στον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσο και στο ενδεχόμενο παράδοσης όπλων στην Ταϊβάν.

Σύνταξη
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Τουρκία: Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο δεδομένων σχεδιάζει κοινοπραξία από Ιράκ και ΗΑΕ
Συνδεσιμότητα 17.02.26

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο προς Τουρκία από Ιράκ και ΗΑΕ

Υποθαλάσσιο και επίγειο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων αξίας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τα ΗΑΕ με την Τουρκία, μέσω Ιράκ, σχεδιάζει κοινοπραξία από τις δύο αραβικές χώρες του Κόλπου.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει στην αστυνομία για την πολύνεκρη τραγωδία
Ελβετία 17.02.26

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής καταθέτει για την πολύνεκρη τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στην κοινότητα Κραν Μοντανά μπήκε από την πίσω πόρτα στο αστυνομικό τμήμα, όπου μετέβη προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας για την πολύνεκρη τραγωδία.

Σύνταξη
Χιλή: Ο ακροδεξιός πρόεδρος θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα που υποσχέθηκε η απερχόμενη κυβέρνηση
Χοσέ Αντόνιο Καστ 17.02.26

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής θέτει υπό αμφισβήτηση τη βοήθεια στην Κούβα

«Δεν είμαι σύμφωνος να χορηγηθεί άμεση οικονομική βοήθεια» στην Κούβα, δηλώνει ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Χιλής, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την υπόσχεση της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύνταξη
Κολομβία: Επίσημη αναγνώριση για τον «παπά αντάρτη» Τόρες, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του
Κολομβία 17.02.26

Αναγνωρίστηκε επίσημα ο «παπάς αντάρτης» Τόρες

Εξήντα χρόνια μετά τον θάνατό του αναγνωρίστηκε επίσημα ο Καμίλο Τόρες, ο «παπάς αντάρτης», που εγκατέλειψε την εκκλησία για να ενταχθεί, εν έτει 1965, στις τάξεις του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης.

Σύνταξη
Κούβα: Κατακλύζεται από σωρούς σκουπιδιών η πρωτεύουσα Αβάνα
Κούβα 17.02.26

Πνίγεται στα σκουπίδια η Αβάνα

Περισσότερα από τα μισά απορριμματοφόρα έχουν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων, με αποτέλεσμα η Αβάνα, πρωτεύουσα της Κούβας, να έχει κατακλυστεί από σωρούς σκουπιδιών.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο