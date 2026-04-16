newspaper
Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συνταξιοδότηση: Ακριβότερη η εξαγορά πλασματικών ετών
Οικονομικές Ειδήσεις 16 Απριλίου 2026, 06:00

Συνταξιοδότηση: Ακριβότερη η εξαγορά πλασματικών ετών

Από 1η Απριλίου το κόστος της εξαγοράς πλασματικών ετών για συνταξιοδότηση αυξάνεται, λόγω κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, με 184 ευρώ τον μήνα και 2.208 ευρώ τον χρόνο

Ηλίας Γεωργάκης
A
A
Vita.gr
Spotlight

Σημαντικές αλλαγές φέρνει η αύξηση του κατώτατου μισθού στο κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών, επηρεάζοντας άμεσα χιλιάδες ασφαλισμένους που σχεδιάζουν να επισπεύσουν τη συνταξιοδότησή τους. Το κόστος για τη συνταξιοδότηση αυξάνεται, λόγω κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, με 184 ευρώ τον μήνα και 2.208 ευρώ τον χρόνο (ισχύει από 1/4/2026).

Οι αυξήσεις ισχύουν για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1ης Απριλίου 2026 και μετά

Ετσι η αναγνώριση πλασματικού χρόνου γίνεται πλέον ακριβότερη. Το ποσό εξαγοράς καθορίζεται στο 20% επί των μεικτών αποδοχών του μήνα που προηγείται της αίτησης. Με την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ (από 1ης Απριλίου), το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

  • Μηνιαίο κόστος εξαγοράς: 184 ευρώ (από 176 ευρώ).
  • Ετήσιο κόστος: 2.208 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι αυξήσεις ισχύουν για αιτήσεις που υποβάλλονται από 1ης Απριλίου 2026 και μετά. Οσοι είχαν ήδη καταθέσει αίτηση έως 31 Μαρτίου 2026 «κλειδώνουν» το παλιό κόστος.

Ποιους αφορά

Η αύξηση αφορά κυρίως:

  • Μισθωτούς με αποδοχές κοντά στον κατώτατο μισθό.
  • Δημοσίους υπαλλήλους που υποβάλλουν νέες αιτήσεις.
  • Ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, λόγω αύξησης εισφορών.

Ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, το κόστος εξαγοράς συνδέεται με τις ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες αυξάνονται κάθε χρόνο με βάση τον πληθωρισμό.  Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι στη λύση της εξαγοράς πλασματικών ετών – προκειμένου είτε να βγει στη σύνταξη είτε να διαμορφώσει υψηλότερο εισόδημα – καταφεύγει πλέον σχεδόν ένας στους δύο ασφαλισμένους.

Οι περισσότεροι διαπιστώνουν ότι είναι ιδιαίτερα υψηλά τα γενικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τα οποία έχουν ως βασική προϋπόθεση τη συμπλήρωση περισσότερων από 35 και έως τουλάχιστον 40 ετών ασφάλισης. Η αναγνώριση πλασματικών ετών συμφέρει όταν εξυπηρετεί σαφή στόχο: είτε τη θεμελίωση/κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε τη συμπλήρωση 40ετίας για έξοδο στα 62.

Τα «μυστικά» για εξαγορά

1. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα εξαγοράς 5 έως 7 ετών ασφάλισης, προκειμένου με την προσθήκη πλασματικού χρόνου να διαμορφωθούν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον ΕΦΚΑ (εφόσον πρόκειται για παλαιούς, πριν από το 1993, ασφαλισμένους) ή να εξαγοραστούν έτη ώστε να συμπληρωθούν τα 12.000 ένσημα (40 χρόνια), λαμβάνοντας σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας (νέοι ασφαλισμένοι μετά το 1993).

2. Οι παρακάτω οκτώ κατηγορίες ασφαλισμένων μπορούν να κάνουν χρήση των πλασματικών ετών:

Γονείς ανηλίκων ή τρίτεκνοι στο Δημόσιο που με την εξαγορά συμπληρώνουν αναδρομικά 25ετία το 2010, το 2011 ή το 2012 και κατοχυρώνουν ευνοϊκότερα όρια ηλικίας.
Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2010 ή το 2011 και «κλειδώνουν» δικαίωμα με χαμηλότερα όρια.
Μητέρες ανηλίκων σε ΔΕΚΟ και τράπεζες που συμπληρώνουν 25ετία το 2011 ή το 2012.
Ανδρες και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι που επιδιώκουν συμπλήρωση 35ετίας, 36ετίας ή 37ετίας.
Ασφαλισμένοι σε πρώην ΕΤΑΑ (νομικοί, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ) και ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ) που χρειάζονται 40 χρόνια ασφάλισης.
Ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων και του ΟΓΑ που με την εξαγορά συμπληρώνουν 40ετία και μπορούν να αποχωρήσουν στα 62 αντί για τα 67.
Ασφαλισμένοι σε βαρέα επαγγέλματα που χρειάζονται συμπλήρωση των λοιπών χρονικών προϋποθέσεων.
Δημόσιοι υπάλληλοι που είχαν υποβάλει αίτηση πριν από τις 31/12/2016 και διατηρούν χαμηλότερο κόστος εξαγοράς.

3. Το ισχύον καθεστώς πλασματικών ετών φέρνει δύο ταχύτητες στη συνταξιοδότηση, δημιουργώντας εμφανείς διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν μόνο τον χρόνο εξόδου στη σύνταξη, αλλά και το κόστος εξαγοράς, το εύρος των δικαιωμάτων και – τελικά – το ποιοι μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη νωρίτερα.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως και 12 πλασματικά έτη για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στον ιδιωτικό τομέα το όριο μειώνεται στα 7 έτη, και μάλιστα με περιορισμούς, καθώς η αναγνώριση αφορά μόνο περιόδους ανεργίας ή κενά ασφάλισης.

Η διαφορά αυτή σημαίνει ότι ένας ιδιωτικός υπάλληλος που αντιμετώπισε διακοπές στην εργασιακή του πορεία δεν έχει τις ίδιες επιλογές με έναν δημόσιο υπάλληλο – ακόμη κι αν έχουν τα ίδια χρόνια προϋπηρεσίας ή τις ίδιες συνθήκες ανεργίας. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι μπήκαν στην ασφάλιση πριν από το 1993, έχουν επιπλέον δυνατότητες.

Μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη μέχρι και το 2012, ώστε να κατοχυρώσουν σύνταξη πριν από τα 62 ή τα 67. Ειδικά στον δημόσιο τομέα, ο χρόνος τέκνων εξακολουθεί να προσμετράται, ενώ στον ιδιωτικό αυτό δεν ισχύει – κάτι που ενισχύει τη διάκριση ανάμεσα στους δύο κλάδους.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Αποθήκευση Ενέργειας
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΑΑΔΕ 16.04.26

Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Μαρία Βουργάνα
Οικονομικές Ειδήσεις 15.04.26

Η προειδοποίηση του ΔΝΤ για τις τιμές του πετρελαίου - «Να προετοιμαστούμε για δύσκολους καιρούς»

Σύνταξη
Εξάντληση 15.04.26

Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Σύνταξη
Μακροζωία 15.04.26

Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Σύνταξη
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Αντιδράσεις 15.04.26

Η Κίνα απαίτησε από τους ευρωπαϊκούς ομίλους Maersk και MSC να αποχωρήσουν από τον Παναμά

inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόσμος 16.04.26

Πληθαίνουν οι αναφορές για νέες συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ αλλά οι απειλές Τραμπ συνεχίζονται – Το Ισραήλ ισοπεδώνει τον Λίβανο

Ελλάδα 16.04.26

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη

Σύνταξη
Explosive Media 16.04.26

Τα «αθώα» Lego που «νίκησαν» τον Τραμπ - Τα κινούμενα σχέδια στον… πόλεμο

USA Today 16.04.26

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εντείνει τον σχεδιασμό για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κούβα

Σύνταξη
Διάστημα 16.04.26

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα

Βουλή 16.04.26

Ανάμεσα σε συμπληγάδες η κυβέρνηση - Σε βαρύ κλίμα η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου

Σύνταξη
Συντελεστές ισχύος 16.04.26

Το τριπλό τίμημα που πληρώνει το Ισραήλ για τους πολέμους του

ΑΑΔΕ 16.04.26

Τέλος χρόνου για 1,5 εκατ. μισθωτούς και συνταξιούχους που υπέβαλαν προσυμπληρωμένες φορολογικές δηλώσεις

Αθήνα και Θεσσαλονίκη 16.04.26

«Λίφτινγκ» στα λεωφορεία

12χρονος στα θύματα 16.04.26

Φονική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Σύνταξη
Μέχρι το 2027 16.04.26

Κατά 4,2 εκατομμύρια θα αυξηθούν οι εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι

Σύνταξη
Κυνήγι εξοπλισμών 16.04.26

Αυξάνει κατά 32 δισ. ευρώ τις στρατιωτικές δαπάνες η Αυστραλία

Σύνταξη
Καρδιακή προσβολή 16.04.26

Σε «κρίσιμη» κατάσταση η φυλακισμένη ιρανή νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026
Cookies