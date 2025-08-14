Η Άννα Γουίντουρ προσεγγίζει nepo baby για να αναλάβει τη διεύθυνση της Vogue

Η Κλόι Μάλ, κόρη της ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του Γάλλου σκηνοθέτη Λουί Μαλ, είναι επί του παρόντος συντάκτρια του ηλεκτρονικού vogue.com και βρίσκεται στον «τελικό γύρο» των συνεντεύξεων για να αναλάβει τη θέση της νέας επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου της αμερικανικής Vogue.

Η Κλόι, 39 ετών, είναι η αγαπημένη του προσωπικού του Vogue και πρόσφατα πήρε συνέντευξη από τη Λόρεν Σάντσεζ για το εξώφυλλο της Vogue πριν από τον πολυτελή γάμο της στη Βενετία με τον δισεκατομμυριούχο της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Παρασκηνιακά έχει γίνει γνωστό ότι οι επικεφαλής της Condé Nast, συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου Ρότζερ Λιντς και της Άννα Γουίντουρ, η οποία παραιτείται από τη θέση της διεύθυνσης της Vogue, έχουν περιορίσει τη λίστα των υποψηφίων σε μια τελική επιλογή.

Τα ονόματα που παίζουν δυνατά

Η Νικόλ Φελπς, διευθύντρια της Vogue Runway – της διαδικτυακής πλατφόρμας του εντύπου αφιερωμένης στις επιδείξεις μόδας – είναι επίσης υποψήφια.

Η νέα διεύθυνση αναμένεται να ανακοινωθεί μέχρι την έναρξη της εβδομάδας μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου και διαρκεί έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Πιστεύεται ότι έχουν απομείνει τέσσερις έως πέντε υποψήφιες, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων outsider.

Ωστόσο, η συγγραφέας Έβα Τσεν, φίλη της Γουίντουρ, δεν ακούγεται πλέον ως υποψήφια, καθώς ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός στη Meta.

Ομοίως, η Τσιόμα Νάντι που αντικατέστησε τον Έντουαρντ Έννινφουλ ως επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου της Βρετανικής Vogue τον Οκτώβριο του 2023, είναι ευτυχισμένη στο Λονδίνο και κάνει εξαιρετική δουλειά.

Η 75χρονη Γουίντουρ ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι παραιτείται από τη θέση της αρχισυντάκτριας του αμερικανικού περιοδικού, μετά από 37 χρόνια στην ηγεσία του περιοδικού που αποτελεί τη «βίβλο» της μόδας.

«Τώρα, διαπιστώνω ότι η μεγαλύτερη χαρά μου είναι να βοηθάω την επόμενη γενιά παθιασμένων συντακτών να κατακτήσουν τον χώρο με τις δικές τους ιδέες»

Το πέρασμα της σκυτάλης

«Όταν έγινα συντάκτρια της Vogue, ήθελα να αποδείξω σε όλους όσους ήθελαν να ακούσουν ότι υπήρχε ένας νέος, συναρπαστικός τρόπος να φανταστεί κανείς ένα αμερικανικό περιοδικό μόδας», είπε στο προσωπικό.

«Τώρα, διαπιστώνω ότι η μεγαλύτερη χαρά μου είναι να βοηθάω την επόμενη γενιά παθιασμένων συντακτών να κατακτήσουν τον χώρο με τις δικές τους ιδέες, υποστηριζόμενοι από μια νέα, συναρπαστική άποψη για το τι μπορεί να είναι μια μεγάλη εταιρεία μέσων ενημέρωσης».

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο νέος διευθυντής δεν θα πάρει της Γουίντουρ, αλλά θα είναι επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου.

Θα αναφέρεται επίσης στη Γουίντουρ, η οποία παραμένει στη θέση της ως παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης της Vogue και επικεφαλής περιεχομένου της Condé Nast.

«Θα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά τη βιομηχανία της μόδας και τη δημιουργική πολιτιστική δύναμη που είναι το εξαιρετικό Met Ball, και θα χαράξω την πορεία της μελλοντικής Vogue Worlds, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πρωτότυπες και τολμηρές ιδέες μπορεί να μας έρθουν», δήλωσε η Γουίντουρ.

