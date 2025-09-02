Είναι επίσημο: Η Κλόι Μαλ παίρνει τα ηνία της Vogue από την Άννα Γουίντουρ

Η Κλόι Μαλ, κόρη της βραβευμένης Αμερικανίδας ηθοποιού Κάντις Μπέργκεν και του Γάλλου σκηνοθέτη Λουί Μαλ, είναι η νέα επικεφαλής του συντακτικού περιεχομένου της αμερικανικής έκδοσης της Vogue -αναλαμβάνοντας τη θέση της Άννα Γουίντουρ.

Η Condé Nast ανακοίνωσε την Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, τον νέο ρόλο της Μάλε στο περιοδικό Vogue U.S. Ωστόσο, θα αναφέρεται στην Γουίντουρ, διευθύντρια περιεχομένου της Condé Nast και παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του Vogue. Η Μάλε, σε δήλωση της, είπε ότι «αισθάνεται απίστευτα τυχερή που έχει ακόμα την Άννα ως μέντορά της».

«Είμαι κάτι περισσότερο από την κόρη της Κάντις Μπέργκεν»

Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα New York Times που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η Κλόι Μαλ δήλωσε ότι είναι «περήφανη για το γεγονός ότι είναι nepo baby».

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έχω επωφεληθεί 100% από τα προνόμια με τα οποία μεγάλωσα. Θα ήταν παράλογο να πω το αντίθετο. Θα πω, όμως, ότι αυτό με έκανε πάντα να δουλεύω πολύ πιο σκληρά. Ένας από τους στόχους της ζωής μου ήταν να αποδείξω ότι είμαι κάτι περισσότερο από την κόρη της Κάντις Μπέργκεν ή από κάποια που μεγάλωσε στο Μπέβερλι Χιλς», δήλωσε.

Η Μαλ εργάζεται στο Vogue από το 2011, όταν προσλήφθηκε ως συντάκτρια κοινωνικών θεμάτων, υπεύθυνη για την κάλυψη όλων των γάμων και των κοινωνικών εκδηλώσεων και συνεισφέροντας στην κάλυψη θεμάτων όπως η μόδα, η πολιτική και η υγεία.

Από το 2016 έως και το 2023, η Μαλ ήταν συντάκτρια της ιστοσελίδας Vogue.com, όπου επιβλέπει όλο το ψηφιακό περιεχόμενο του περιοδικού. Από το 2022, είναι επίσης συν-παρουσιάστρια του «The Run-Through», του εβδομαδιαίου podcast της Vogue για τη μόδα και τον πολιτισμό.

«Η Vogue έχει ήδη διαμορφώσει το ποια είμαι»

Σύμφωνα με το άρθρο της Times, η Κλόι Μαλ πιστεύει ότι τα έντυπα τεύχη της Vogue «θα πρέπει να κυκλοφορούν λιγότερο συχνά και να επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα ή πολιτιστικά γεγονότα, ανατρέποντας το τρέχον μηνιαίο πρόγραμμα».

Τα έντυπα τεύχη του περιοδικού «θα πρέπει να θεωρούνται περισσότερο ως συλλεκτικά τεύχη, τυπωμένα σε παχύ, υψηλής ποιότητας χαρτί», σύμφωνα με το άρθρο.

Από την πλευρά της, η Γουίντουρ, η οποία διετέλεσε αρχισυντάκτρια της αμερικανικής Vogue για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες, δήλωσε: «Πιστεύω ότι η ζεστασιά, η χαρά, η εμπειρία και το οξυδερκές πνεύμα είναι τα στοιχεία που θα εξασφαλίσουν την επιτυχία της Vogue στα επόμενα χρόνια. Σε μια εποχή αλλαγών τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου της μόδας, η Vogue πρέπει να συνεχίσει να είναι τόσο ο προπομπός όσο και ο ηγέτης που ξεπερνά τα όρια. Η Κλόε έχει αποδείξει πολλές φορές ότι μπορεί να βρει την ισορροπία μεταξύ της μακράς, μοναδικής ιστορίας του αμερικανικού Vogue και του μέλλοντός του στην πρώτη γραμμή του καινούργιου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί της, ως μέντοράς της αλλά και ως μαθήτριά της, ενώ εκείνη μας οδηγεί εμάς και το κοινό μας σε μέρη που δεν έχουμε ξαναπάει».

Παράλληλα, η Κλόι Μαλ δήλωσε: «Η Vogue έχει ήδη διαμορφώσει το ποια είμαι, και τώρα είμαι ενθουσιασμένη με την προοπτική να διαμορφώσω τη Vogue».

*Με πληροφορίες από: Variety