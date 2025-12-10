Το μαροκινό καφτάνι στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Το μαροκινό καφτάνι συγκαταλέγεται από σήμερα στα αντιπροσωπευτικά στοιχεία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας, μετά την εγγραφή του στον σχετικό Αντιπροσωπευτικό Κάτάλογο, στο Νέο Δελχί, κατά τη διάρκεια της 20ής συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Σύμβολο ταυτότητας, κοινωνικής συνοχής, πολιτιστικής και τοπικής ποικιλομορφίας, η αναγνώριση του καφτανιού ως άυλη πολιτική κληρονομιά της ανθρωπότητας, αποτελεί ταυτόχρονα διεθνή αναγνώριση της λαϊκής καλλιτεχνικής ευφυΐας και της αιωνόβιας τεχνογνωσίας του Μαρόκου στον τομέα, καθώς και απτή απόδειξη της ικανότητας της χώρας και του λαού της να διατηρούν, να αναδεικνύουν και να μεταλαμπαδεύουν τις παραδόσεις τους.

Η απόφαση της UNESCO επισφραγίζει, σύμφωνα, με ανταπόκριση του μαροκινού ειδησεογραφικού πρακτορείου, την αδιάκοπη προσπάθεια του Μαρόκου, ιδίως χάρη στις κατευθυντήριες γραμμές του σημερινού βασιλιά της, Μοχάμεντ ΣΤ’, για τη διατήρηση, ανάδειξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Ιστορική αξία

Στο ανεξάντλητο φάσμα του πολιτιστικού μωσαϊκού του Μαρόκου, το καφτάνι αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, ενώ η ιστορική του αξία, που βασίζεται σε μακραίωνες πρακτικές, είναι εφάμιλλη της κοινωνικής του διάστασης: το καφτάνι ερμηνεύεται ως ένα πραγματικά «πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο», που εμπλέκει ολόκληρη την κοινότητα στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη χρήση του στην καθημερινότητα του μαροκινού λαού.

Μια απόφαση που όπως προαναφέραμε πάρθηκε στο Νέο Δελχί, κατά τη διάρκεια της 20ής συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.