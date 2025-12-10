newspaper
Μαρόκο: Φονική κατάρρευση κτιρίων – Τουλάχιστον 22 νεκροί και 16 τραυματίες
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025

Μαρόκο: Φονική κατάρρευση κτιρίων – Τουλάχιστον 22 νεκροί και 16 τραυματίες

Δύο γειτονικά τετραώροφα κτίρια, τα οποία στέγαζαν οκτώ οικογένειες, κατέρρευσαν στο Μαρόκο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί μετά την κατάρρευση δύο κτιρίων στην πόλη Φεζ, μια από τις παλαιότερες πόλεις του Μαρόκου, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, σημειώνοντας ότι τα κτίρια είχαν εμφανίσει σημάδια εγκατάλειψης καιρό πριν.

Οι τοπικές αρχές στη νομαρχία Φεζ ανέφεραν ότι δύο διπλανά τετραώροφα κτίρια κατέρρευσαν στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων.

«Aπό τον τόπο του δυστυχήματος προκύπτει ότι τα δύο κτίρια που κατέρρευσαν είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών εδώ και καιρό χωρίς να έχουν ληφθεί αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα»

Τα κτίρια στέγαζαν οκτώ οικογένειες και βρίσκονταν στη συνοικία Αλ Μουστακμπάλ, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Όταν ενημερώθηκαν για το δυστύχημα, οι τοπικές αρχές, οι υπηρεσίες ασφαλείας και μονάδες πολιτικής προστασίας μετέβησαν στον τόπο του δυστυχήματος και ξεκίνησαν άμεσα την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, πρόσθεσε η πηγή.

Η Φεζ, η οποία στο μακρινό παρελθόν υπήρξε πρωτεύουσα του Μαρόκου και είναι η τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας, βίωσε κύμα διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης πριν από δύο μήνες εξαιτίας των επιδεινούμενων συνθηκών διαβίωσης και των κακών δημοσίων υπηρεσιών.

«Ενδείξεις ρωγμών» στα κτίρια

Η κρατική ειδησεογραφική ιστοσελίδα SNRT έγραψε ότι «από τον τόπο του δυστυχήματος προκύπτει ότι τα δύο κτίρια που κατέρρευσαν είχαν εμφανίσει σημάδια ρωγμών εδώ και καιρό χωρίς να έχουν ληφθεί αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διακριβώσει με ανεξάρτητο τρόπο την έκθεση σχετικά με τις ζημιές στα κτίρια που έχει στη διάθεσή του το πρακτορείο ειδήσεων και το υπουργείο Εσωτερικών δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του Μαρόκου, οι κόμβοι των οικονομικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και υποδομές ζωτικής σημασίας βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας και εξαρτώνται από τη γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό.

Τον Οκτώβριο διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, υποκινούμενες από την νεολαία, έφεραν στο φως τη βαθιά ριζωμένη οργή για τη φτώχεια και τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς η κυβέρνηση προωθεί φιλόδοξα έργα υποδομών και την εγκαινίαση σύγχρονων σταδίων ενόψει της διοργάνωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2030.

Οι διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις–που επηρεάστηκαν από παρόμοιες εξεγέρσεις στο Νεπάλ, τη Μαδαγασκάρη και το Περού–εξελίχθηκαν σε εξεγέρσεις σε αγροτικές και απομακρυσμένες πόλεις.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες στην προσπάθειά τους να εισβάλουν σε δημόσιο κτίριο και πάνω από 400 συνελήφθησαν προτού αποκλιμακωθεί η ένταση.

