Εργάτες στην Κίνα γλίτωσαν παρά τρίχα όταν μια ξαφνική πλημμύρα έπληξε την υπό κατασκευή σήραγγα Νίνγκναν στην εθνική οδό Γιαντζιάνγκ την Τρίτη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δύο εργάτες και ο οδηγός του εκσκαφέα είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

😱 Workers had to run for their lives when a sudden surge of water tore through the Ningnan Tunnel under construction on the Yanjiang Expressway in China, on Tuesday. No casualties have been reported so far. pic.twitter.com/oaAPJTsamH — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 13, 2025

Δεν ήταν καλή εβδομάδα για τα δημόσια έργα στην Κίνα

Μια γέφυρα που άνοιξε πρόσφατα στη νοτιοδυτική Κίνα κατέρρευσε την Τρίτη, με μεγάλους τσιμεντόλιθους και κομμάτια της κατασκευής να πέφτουν στην πλαγιά του βουνού και στο νερό μέσα σε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για θύματα.

Βίντεο από την κατάρρευση μέρους της γέφυρας Χόνγκι, στην ορεινή επαρχία Σιτσουάν, διαδόθηκαν ευρέως στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αρχές είχαν κλείσει τη γέφυρα μήκους 758 μέτρων τη Δευτέρα, μετά την εμφάνιση ρωγμών σε κοντινούς δρόμους. Μια κατολίσθηση την Τρίτη προκάλεσε την πλήρη κατάρρευση μέρους της γέφυρας.

Chinese Engineering Failure- The 758-metre-long Hongqi bridge collapsed in southwest China, months after opening. China isn’t as smart as everyone makes them out to be. They couldn’t copy this design. The ground shifted on one of the approaches. Luckily it was noticed the day… pic.twitter.com/ZJDDdwgCP9 — Peter Lemonjello (@KCtoFL) November 11, 2025

Η γέφυρα ήταν μέρος ενός εθνικού αυτοκινητόδρομου που συνδέει το Σιτσουάν με το Θιβέτ, ο οποίος διέρχεται από μια σεισμικά ενεργή περιοχή της Κίνας. Ο αυτοκινητόδρομος διέρχεται από την περιοχή που καταστράφηκε από τον σεισμό του Σιτσουάν το 2008, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 70.000 ανθρώπους.

Η γέφυρα Χόνγκι, που κάποτε θεωρούνταν η υψηλότερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, κατέρρευσε λίγους μήνες μετά τα εγκαίνιά της εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων που διάβρωσαν την πλαγιά που ακουμπούσε.