Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά αγνοούνται μετά την κατάρρευση γέφυρας στη Βραζιλία.

Πρόκειται για τη γέφυρα Juscelino Kubitschek de Oliveira, η οποία συνέδεε τις πολιτείες Μαρανιάου (βορειοανατολικά) και Τοκαντίνς (βόρεια).

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη αποκαλύψει τα αίτια της κατάρρευσης.

Κατά συνέπεια «έχουν επιβεβαιωθεί δέκα θάνατοι» ενώ «επτά άνθρωποι αγνοούνται», τουλάχιστον «μέχρι τώρα», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιηθεί προχθές Πέμπτη, έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς και εννιά αγνοούμενους.

Brazil’s 533-meter-long Juscelino Kubitschek de Oliveira Bridge collapsed on Sunday, Dec. 22, killing several people and spilling sulfuric acid into the Tocantins River. Rescue efforts are still ongoing. See more below. pic.twitter.com/OrcLs95IIf

