Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 αγνοούνται μετά την κατάρρευση γέφυρας σε αυτοκινητόδρομο στη βόρεια Κίνα, όπως μετέδωσαν κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που μέρος της χώρας πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές.

Η γέφυρα, που βρίσκεται πάνω από ποτάμι, κατέρρευσε γύρω στις 20.:40 (τοπική ώρα χθες, 15:40 ώρα Ελλάδας χθες) «εξαιτίας της ξαφνικής νεροποντής και των πλημμυρών» στο Σανγκλούο στην επαρχία Σαανσί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, που έκανε λόγο για 11 νεκρούς.

Περισσότεροι από 30 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

🚨🇨🇳 BREAKING: BRIDGE COLLAPSE KILLS AT LEAST 11 IN CHINA

Flash floods just caused the collapse of a highway bridge in the central Chinese city of Shangluo.

Rescue teams have recovered 5 vehicles that fell into the river so far.

Source: @Rawsglobal pic.twitter.com/f3hj8aeimH

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 20, 2024