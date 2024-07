Τουλάχιστον 66 άνθρωποι αγνοούνται στο Νεπάλ, αφού δύο λεωφορεία παρασύρθηκαν από κατολίσθηση καταλήγοντας από τον αυτοκινητόδρομο και σε ένα φουσκωμένο ποτάμι σήμερα το πρωί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δύο λεωφορεία, το ένα με 24 επιβάτες και το άλλο με 42 παρασύρθηκαν εξαιτίας κατολίσθησης στον ποταμό Τρισούλι», δήλωσε ο Χίμα Νανάντα Μπουσάλ, αξιωματούχος στην περιφέρεια Τσίτουαν.

Όπως αναφέρει το Associated Press, διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν τα λεωφορεία αλλά η συνεχής βροχόπτωση δυσχεραίνει τις προσπάθειες διάσωσης.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι κατολισθήσεις σε πολλά σημεία έχουν μπλοκάρει τη διαδρομή που οδηγεί στην περιοχή, όπως δήλωσε ο Μπουσάλ. Επιπλέον διασώστες και δυνάμεις ασφαλείας έχουν σταλεί στην περιοχή για να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης.

Two buses carrying 63 passengers swept away & it is going through Flood situation also 😑 #Landslide #earthquake #Badrinath pic.twitter.com/kivJg7oOtz

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στο ένα λεωφορείο επέβαιναν 24 άτομα και στο άλλο 42 όταν παρασύρθηκαν από τόνους χώματος και βράχων γύρω στις 3 π.μ. κοντά στο Σιμαλτάλ, περίπου 120 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού.

Παρ’ όλα αυτά, ο Μπουσάλ τον οποίο επικαλείται το AP δήλωσε ότι ενδέχεται στα λεωφορεία να επέβαιναν περισσότεροι καθώς θα μπορούσαν να έχουν επιβιβαστεί κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

A landslide swept two buses carrying an estimated 63 passengers, on Madan-Ashrit Highway in Central Nepal into the #TrishuliRiver , this morning.

“As per the information The landslide swept the buses at around 3:30 am.#Nepal #Flood #Landslide #Flashflood #Rain #Weather pic.twitter.com/0kuwbKLb9P

— Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) July 12, 2024