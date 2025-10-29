Τουρκία: Ένα 18χρονο κορίτσι ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια του κτιρίου που κατέρρευσε
Τα δύο μικρότερα αδελφάκια της εντοπίστηκαν νεκρά - Η επιχείρηση διάσωσης στην πόλη Γκεμπζέ στην Τουρκία βρίσκεται σε εξέλιξη - Συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD
Ζωντανή ανασύρθηκε η 18χρονη κόρη της οικογένειας που εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του πολυώροφου κτιρίου το οποίο κατέρρευσε στην Τουρκία, στην πόλη Γκεμπζέ της επαρχίας Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, αναφέρουν τα τοπικά μέσα.
Η 18χρονη Ντιλάρα, η οποία ήταν η μεγάλη κόρη της οικογένειας Μπιλίρ, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Τα μικρότερα αδέλφια της, Μουχαμμέτ Εμίρ και Νίσα, δυστυχώς ανασύρθηκαν νεκρά μέσα από τα ερείπια.
Όπως αναφέρουν οι Αρχές και τα τρία παιδιά – 12, 14 και 18 ετών – βρίσκονταν στο ίδιο δωμάτιο προτού καταρρεύσει το κτίριο. Στο σπίτι μαζί τους ήταν και οι γονείς τους, ηλικίας 44 και 37 ετών.
Saat: 15.55 || Enkazdaki 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 18 yaşındaki Dilara enkazdan sağ çıkartıldı.
Enkazda şu an anne ve baba var. İkisine de ulaşmak için ekipler çalışmalarına devam ediyor. #Gebze https://t.co/P3rn5sCZrc pic.twitter.com/flruufXgrH
— Hanifi Bayar (@hanifi_bayar) October 29, 2025
Τουρκία: Σε εξέλιξη οι έρευνες
Η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με τα αίτια να παραμένουν άγνωστα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών.
Το πολυώροφο κτίριο βρισκόταν στην οδό Ισίκγκελ, στη συνοικία Μεβλανά, κάτω από το οποίο λειτουργούσε φαρμακείο. Σύμφωνα με το πρακτορείο İΗΑ, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στα χαλάσματα.
Durduk yere bina çöken tek ülkeyiz. Gebze’de 6 katlı bir bina çöktü. pic.twitter.com/RLTTy9Exx8
— 𝕾𝖊𝖗𝖐𝖆𝖓 Ş𝖊𝖓𝖔𝖑 (@serkanxsenol) October 29, 2025
Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά, δήλωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων ότι στην επιχείρηση διάσωσης συμμετέχουν 147 διασώστες, ανάμεσά τους 80 μέλη της AFAD.
