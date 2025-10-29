Κατάρρευση κτιρίου στην Τουρκία: Νεκροί ανασύρθηκαν 2 άνθρωποι – Σε εξέλιξη η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Νεκρό ανασύρθηκε ένα 12χρονο αγόρι και ακόμα ένα άτομο από τα συντρίμμια του πολυώροφου κτιρίου που κατέρρευσε στην Τουρκία, στην πόλη Γκεμπζέ, στην επαρχία Κοτζαέλι κοντά στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Η κατάρρευση σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με τα αιτία της πτώσης του κτιρίου να παραμένουν άγνωστα. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της AFAD (Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας) και των διασωστών.

Συνεχίζονται οι έρευνες στην Τουρκία

Οι έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης συνεχίζονται, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κοτζαελί, Ιλχάμι Ακτάς, ο οποίος δήλωσε: «Εκτιμάται ότι χθες το βράδυ μια οικογένεια βρέθηκε κάτω από τα ερείπια. Η μητέρα, ο πατέρας και τα τρία παιδιά τους βρίσκονται κάτω από τα ερείπια. Η φήμη είναι αληθινή. Οι συνάδελφοί μας που άκουσαν τη φωνή του πολίτη συνεχίζουν τις προσπάθειές τους».

#SONDAKİKA Kocaeli Gebze’de çöken binada 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışması devam ediyor. https://t.co/bOV7KbP5xL pic.twitter.com/46R34b0Zik — gdh (@gundemedairhs) October 29, 2025

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά, η επιχείρηση διάσωσης συντονίζεται από τον νομάρχη και τον δήμαρχο του Γκεμπζέ.

Ο ίδιος ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετέχουν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 στελέχη της AFAD, καθώς και μέλη εθελοντικών οργανώσεων και του δήμου. Χρησιμοποιούνται δύο εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας, οκτώ συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων, δύο drones και 52 οχήματα.

Τις επόμενες ώρες πιο ξεκάθαρη εικόνα

Σε δηλώσεις του στο CNN Türk, ο δήμαρχος Ζιννούρ Μπιουγιουκγιόζ ανέφερε ότι στο κτίριο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας TÜİK, κατοικούσαν δύο οικογένειες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί αν όλοι βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

🇹🇷 A six-story residential building collapsed in Istanbul According to AHaber TV, several members of a family of five or six people, including children, may still be trapped under the rubble. The cause of the incident has not yet been determined. pic.twitter.com/3VXNkGBluv — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2025

Arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları hep birlikte, koordineli bir şekilde sürüyor. Ekiplerimiz, enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için büyük bir özveriyle görev yapıyor. pic.twitter.com/IQCQsgEyBG — Kocaeli Büyükşehir (@kocaelibld) October 29, 2025

«Ελπίζουμε μέσα στις επόμενες ώρες να έχουμε πιο σαφή εικόνα», δήλωσε, την ίδια ώρα που όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επιφυλακή.

Η νομαρχία Κοτζαέλι εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας ευχές για ταχεία ανάρρωση των τραυματιών και στήριξη στους πληγέντες.

Φαρμακοποιός ανέφερε ότι το κτίριο είχε αρχίσει να καταρρέει από την Τρίτη

Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου που βρισκόταν στο κτίριο που κατέρρευσε, απάντησε στην ερώτηση: «Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι φωτογραφίσατε μια μεγάλη ρωγμή που συνέβη μπροστά ή μέσα στο κτίριο;» λέγοντας: «Ναι, το φωτογράφισα. Υπήρξε μερική κατάρρευση και αυτό που ονομάζουμε καθίζηση στην περιοχή που καλύπτεται με μάρμαρο στην είσοδο του κτιρίου, στο φαρμακείο. Οι υπάλληλοί μου το παρατήρησαν όταν ήρθαν στο φαρμακείο χθες το πρωί». Την πληροφορία έκανε γνωστή το τουρκικό μέσο Habertürk.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binadaki eczanenin sahibi Uğur Aydın, «Binanın önünde ya da içinde çökme olduğu, bunu da fotoğrafladığınız iddiaları var?” sorusunu «Evet fotoğrafladım, binanın, eczanenin girişinde mermerle kaplı olan yerde çökme ve bel verme dediğimiz… pic.twitter.com/YnEOmgd706 — Habertürk (@Haberturk) October 29, 2025

Όπως αναφέρεται, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος φέρεται να μίλησε με τις αρχές για τη ρωγμή και του είπαν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα.

Φωτογραφία: Kocaeli Büyükşehir/X