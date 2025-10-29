Εξαώροφο κτίριο στην Τουρκία κατέρρευσε, δημιουργώντας φόβους για εγκλωβισμένους. Η κατάρρευση σημειώθηκε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί.

Σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν στην Τουρκία

Στην περιοχή όπου κατέρρευσε το κτίριο έχουν φτάσει ήδη πολυάριθμα σωστικά συνεργεία με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι 5 άτομα βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.

SON DAKİKA; Gebze’de katlı bina çöktü! 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı iddia ediliyor. AFAD, Kocaeli itfaiyesi ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Timi alanda bir çok noktadan arama yapıyor. pic.twitter.com/0YcF7IAf4a — Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) October 29, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Γκίζελερ και τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ξεκινήσει έρευνες.