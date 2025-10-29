Τουρκία: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Φόβοι για εγκλωβισμένους
Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην Τουρκία, με τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια
- «Απόλυτος αφανισμός»: Κινητοποιήσεις και μπλόκα από τους αγρότες στα Χανιά στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Δεκάδες Παλαιστίνιοι νεκροί αλλά η εκεχειρία δεν κινδυνεύει, λέει ο Τραμπ
- Οι «αδρανείς» σταθμοί LNG στην Ευρώπη και η Ελλάδα
- Ηλιοφάνεια αλλά και μικρή πτώση της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Εξαώροφο κτίριο στην Τουρκία κατέρρευσε, δημιουργώντας φόβους για εγκλωβισμένους. Η κατάρρευση σημειώθηκε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί.
Σωστικά συνεργεία κινητοποιήθηκαν στην Τουρκία
Στην περιοχή όπου κατέρρευσε το κτίριο έχουν φτάσει ήδη πολυάριθμα σωστικά συνεργεία με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι 5 άτομα βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, σύμφωνα με τουρκικά μέσα.
SON DAKİKA; Gebze’de katlı bina çöktü! 5 kişilik ailenin enkaz altında kaldığı iddia ediliyor. AFAD, Kocaeli itfaiyesi ve Gebze Belediyesi Arama Kurtarma Timi alanda bir çok noktadan arama yapıyor. pic.twitter.com/0YcF7IAf4a
— Gebze Yenigün Gazetesi (@gebzeyenigun41) October 29, 2025
Το περιστατικό σημειώθηκε στη γειτονιά Γκίζελερ και τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί με τα σωστικά συνεργεία να έχουν ξεκινήσει έρευνες.
- Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ
- Τουρισμός: Τι έρχεται μετά την 28η Οκτωβρίου για τους χειμερινούς προορισμούς – Η ιδέα της «λευκής εβδομάδας»
- Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Ζ’)
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: «Καίγεται» για τρίποντο ο ΠΑΟΚ, εκτός έδρας δοκιμασίες για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό
- Γάζα: Το λουτρό αίματος δεν ανησυχεί τις ΗΠΑ – Το Ισραήλ σκότωσε 90 Παλαιστίνιους, ανάμεσά τους δεκάδες παιδιά
- Κατασκευάζοντας την ατζέντα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις