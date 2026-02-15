Η Αττική και τα Ιόνια Νησιά περιλαμβάνονται στους κορυφαίους προορισμούς που προσελκύουν ταξιδιώτες από τις υπερπόντιες αγορές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Αυστραλία.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα των Mabrian και Data Appeal που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο της European Travel Commission (ETC) στο Πάρνου της Εσθονίας, οι υπερπόντιες αγορές λειτουργούν ως καταλύτης για τη γεωγραφική και χρονική αναδιανομή της ζήτησης, μειώνοντας την έντονη εποχικότητα και αναδεικνύοντας αυθεντικούς προορισμούς με ισχυρό φυσικό και πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η έρευνα έδειξε ότι οι εμβληματικές περιοχές της Ιταλίας, (Λάτιο, Τοσκάνη, Λομβαρδία, Καμπανία, Βένετο και Σικελία), της Ισπανίας (Ανδαλουσία και Καταλονία), της Γαλλίας (Ιλλ-ντε-Φρανς) και της Ελλάδας (Αττική) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ένα τρίτο (32,2%) του συνόλου των διαμονών ταξιδιωτών από το εξωτερικό σε ευρωπαϊκούς προορισμούς το 2025. Η Αττική με μερίδιο 2,8% βρίσκεται στην έκτη θέση. Στην πρώτη θέση με μερίδιο 5,1% βρίσκεται η περιοχή του Λάτιο με πρωτεύουσα τη Ρώμη.

Ωστόσο, η νέα τάση δεν περιορίζεται στους «κλασικούς» προορισμούς. Το ενδιαφέρον μετατοπίζεται σε λιγότερο κορεσμένες περιοχές, με τα Ιόνια Νησιά να ξεχωρίζουν ως ήπια εναλλακτική τουριστική πρόταση.

Ξεχωρίζουν τα νησιά του Ιονίου

Σύμφωνα με την έρευνα, τα Ιόνια Νησιά συγκαταλέγονται στους 15 ευρωπαϊκούς προορισμούς με τη μεγαλύτερη δυναμική ανόδου. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Νότια Φινλανδία, καταγράφοντας αύξηση 29,3%, ενώ ακολουθούν το Τρεντίνο – Άνω Αδίγη με 26,3% και η Σαρδηνία με 23,2%.

Ισχυρή άνοδο παρουσιάζουν επίσης το Βέστλαντ της Νορβηγίας (17,9%), η Γαλικία (16,2%) και η Απουλία (12,9%).

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη η Μικρή Πολωνία (11,2%), η κομητεία Ντουμπρόβνικ – Νερέτβα (10,5%) και τα Ιόνια Νησιά, που καταγράφουν αύξηση 9%.

Τη δεκαπεντάδα συμπληρώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Ανατολίας (7,5%), η Νορμανδία (7,2%), η Βόρεια Πορτογαλία (7%), η κομητεία Γκάλγουεϊ (6,1%), η Περιφέρεια Μαρμαρά (4,5%) και η Αλσατία (4,4%).

Η δυναμική αυτή ενισχύεται από τη συνεχή αύξηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας. Το 2025 οι διαθέσιμες θέσεις σε απευθείας πτήσεις από τις βασικές υπερατλαντικές αγορές προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5,2%, με τις ΗΠΑ να διατηρούν την πρωτιά.

Η νέα τάση

Στην έρευνα σημειώνεται ακόμη ότι σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών και της Tourism Economics!, έως το 2029 περισσότεροι από 1 στους 10 ταξιδιώτες που επισκέπτονται ευρωπαϊκούς προορισμούς θα προέρχονται από μία εκ των έξι υπερπόντιων αγορών που περιλαμβάνονται στην ανάλυση, ενώ οι μισοί από αυτούς θα ταξιδεύουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η αεροπορική χωρητικότητα συνεχίζει να αυξάνεται.

Κατά τη διάρκεια του 2025, οι διαθέσιμες αεροπορικές θέσεις σε απευθείας πτήσεις από τις εν λόγω υπερπόντιες αγορές προς ευρωπαϊκούς προορισμούς² αυξήθηκαν κατά 5,2%, καθιστώντας την Ευρώπη πιο προσβάσιμη για τη ζήτηση μεγάλων αποστάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, με περισσότερες από 36,4 εκατ. διαθέσιμες θέσεις σε πτήσεις προς την Ευρώπη, αποτελούν την καλύτερα συνδεδεμένη υπερπόντια αγορά, ακολουθούμενες από τον Καναδά (8,7 εκατ. θέσεις) και την Κίνα (6,8 εκατ.). Η αεροπορική χωρητικότητα από τις ασιατικές αγορές ενισχύθηκε περαιτέρω, κυρίως από την Κίνα και την Ιαπωνία, με αύξηση 12,3% και 9,2% αντίστοιχα, καθώς και από την Αυστραλία (+59,4%), η οποία ωστόσο εξακολουθεί να διαθέτει περιορισμένο αριθμό θέσεων προς την Ευρώπη.

Η ανάλυση των υπερπόντιων επισκεπτών στους αναδυόμενους ευρωπαϊκούς προορισμούς αποκαλύπτει ένα αντι-εποχικό ταξιδιωτικό πρότυπο. Οι επισκέπτες αυτοί τείνουν να αποφεύγουν τους μήνες αιχμής — ιδίως τον Ιούλιο και ακόμη περισσότερο τον Αύγουστο — προτιμώντας τις ενδιάμεσες περιόδους. Η τάση αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στους ταξιδιώτες από τις ασιατικές αγορές, αναδεικνύοντας ευκαιρίες για στρατηγικό σχεδιασμό μάρκετινγκ προορισμών και διαχείριση χωρητικότητας εκτός της παραδοσιακής θερινής αιχμής.

Οι ταξιδιώτες που διαμένουν στα πεντάστερα

Όσον αφορά τη σύνθεση των ταξιδιωτικών ομάδων, οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία ταξιδεύουν κυρίως ως ζευγάρια, ακολουθώντας παρόμοια πρότυπα με τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες στους ίδιους προορισμούς.

Αντίθετα, ο μεμονωμένος ταξιδιώτης αποτελεί βασικό τμήμα της ζήτησης στις ασιατικές αγορές και αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των επισκεπτών από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, ακολουθούμενος από τα ζευγάρια, γεγονός που αναδεικνύει σαφώς διαφοροποιημένες ταξιδιωτικές συμπεριφορές ανά αγορά.

Στους Κινέζους ταξιδιώτες, το 16,5% επισκέπτεται τους αναδυόμενους αυτούς προορισμούς για επαγγελματικούς λόγους, έναντι 10,5% των Ιαπώνων και 9,4% των Νοτιοκορεατών, υποδεικνύοντας ότι, παρότι ο επαγγελματικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό τμήμα της ζήτησης, η κατηγορία των μεμονωμένων ταξιδιωτών δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε ταξίδια επαγγελματικού χαρακτήρα.

Σε ό,τι αφορά τις προτιμήσεις ως προς την κατηγορία καταλυμάτων, το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεπτών πεντάστερων ξενοδοχείων προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες (5,7% του συνόλου των επισκεπτών ξενοδοχείων) και την Ιαπωνία (5,3%).

Αγορές όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Νότια Κορέα παρουσιάζουν παρόμοιο ποσοστό επισκεπτών που επιλέγουν ξενοδοχεία τριών και τεσσάρων αστέρων, ενώ τα τετράστερα καταλύματα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση από ταξιδιώτες της Αυστραλίας και της Ιαπωνίας.

Πηγή: ot.gr