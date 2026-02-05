newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τουρισμός: Το «στοίχημα» της Ελλάδας και ο κίνδυνος που παραμονεύει
Οικονομικές Ειδήσεις 05 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Τουρισμός: Το «στοίχημα» της Ελλάδας και ο κίνδυνος που παραμονεύει

Ο τουρισμός στην Ελλάδα έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική όμως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού καθώς συγκεκριμένοι δείκτες χτυπάνε «καμπανάκια»…

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Spotlight

Ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή μετά τα απανωτά ρεκόρ αφίξεων. Το μεγάλο «στοίχημα» για τη χώρα δεν είναι πλέον μόνο η αύξηση των τουριστών, αλλά η διατήρηση και ενίσχυση της τουριστικής δαπάνης σε ένα περιβάλλον έντονων πληθωριστικών πιέσεων και μεταβαλλόμενων καταναλωτικών προτύπων.

Παρά την αισιοδοξία που προκάλεσε η ανάκαμψη μετά την πανδημία, τα δεδομένα της περιόδου 2015-2024 αποκαλύπτουν μια ανησυχητική τάση: η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) των τουριστών σημείωσε οριακή μείωση 1,2% σε βάθος δεκαετίας, υποχωρώντας από τα €579,6 το 2015 στα €572,8 το 2024 και υπάρχει εξήγηση για αυτό.

Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη των εισερχόμενων τουριστών στην Ελλάδα, 2015-2024

Η εμπεριστατωμένη έρευνα του Ινστιτούτου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) φέρνει στο «φως» μια σειρά από κρίσιμους δείκτες για τις γενικότερες επιδόσεις του ελληνικού τουρισμού που χρήζουν ενδελεχής μελέτης.

Η εξεταζόμενη περίοδος που αναλύεται χωρίζεται σε τρεις διακριτές περιόδους, πριν την πανδημία (2015-2019), κατά την οξεία φάση της πανδημίας (2020 και 2021) και μετά την πανδημία (2022-2024).

Συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

Πριν την πανδημία

Την περίοδο πριν την πανδημία, η εικόνα στους επιμέρους δείκτες ήταν μικτή, με την Μέση Διάρκεια Παραμονής (ΜΔΠ) να εμφανίζει μείωση κατά  -5,4% (από 7,8 διανυκτερεύσεις το 2015 σε 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019) και έτσι, παρά την αύξηση της Μέσης Δαπάνης ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) κατά +2,9% (από € 73,9 το 2015 σε € 76,1 το 2019), η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) κατέγραψε μείωση κατά -2,7% (από € 579,6 το 2015 σε € 564,0 το 2019).

Η μείωση της ΜΚΔ οφείλεται στην αλλαγή του μίγματος αγορών που είχε συντελεστεί κατά την συγκεκριμένη περίοδο, με μείωση των παραδοσιακών μας αγορών (αφίξεις: από 37,0% το 2015 σε 36,5% το 2019 και εισπράξεις: από 49,2% το 2015 σε 46,1% το 2019).

Στην συγκεκριμένη εξέλιξη, διαδραμάτισε ρόλο και η αύξηση του μεριδίου για διακοπές τουρισμού πόλης (City Break) κυρίως στην Αθήνα η οποία έχει καταστεί διεθνής προορισμός για τέτοια ταξίδια. Τα ταξίδια αυτά έχουν παραδοσιακά χαμηλότερη διάρκεια παραμονής από τους παραθεριστικούς προορισμούς και άρα και τουριστική δαπάνη.

Στην οξεία φάση της πανδημίας

Κατά την οξεία φάση της πανδημίας, οι τρεις παραπάνω δείκτες εμφάνισαν θετικό πρόσημο. Ειδικότερα, η ΜΔΠ εμφάνισε αύξηση κατά +20,5% (από 7,4 διανυκτερεύσεις το 2019 σε 8,9 διανυκτερεύσεις το 2021) όπου σε συνδυασμό με την αύξηση της ΜΔΔ κατά +3,4% (από € 76,1 το 2019 σε  € 78,6 το 2021) οδήγησαν σε αύξηση της ΜΚΔ κατά +24,5% (από € 564,0 το 2019 σε € 702,4 το 2021).

Η εξέλιξη αυτή, ήταν αποτέλεσμα του επιτυχημένου ανοίγματος που έκανε η Ελλάδα στην τουριστική αγορά και του ισχυρού αισθήματος ασφάλειας που εμπεδώθηκε στο τουριστικό κοινό από την αποτελεσματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και την έγκαιρη εφαρμογή πρωτοκόλλων, καθιστώντας την ως έναν από τους πλέον αξιόπιστους και ελκυστικούς προορισμούς κατά την πανδημική κρίση. Αυτό οδήγησε σε αύξηση όλους τους δείκτες λόγω της αλλαγής του μίγματος αγορών, με αύξηση του μεριδίου των παραδοσιακών μας αγορών (αφίξεις: από 36,5% το 2019 σε 48,6% το 2021 και εισπράξεις: από 46,1% το 2019 σε 55,3% το 2021), που έχουν υψηλότερη τουριστική δαπάνη, και μείωση των όμορων βαλκανικών αγορών (αφίξεις: από 26,1% το 2019 σε 17,6% το 2021 και εισπράξεις: από 8,5% το 2019 σε 7,3% το 2021) που έχουν χαμηλότερη τουριστική δαπάνη.

Επίσης, η αύξηση την περίοδο εκείνη των ταξιδιών για διακοπές παραθερισμού και επίσκεψη σε φίλους και συγγενείς, που έχουν υψηλότερη δαπάνη λόγω υψηλότερης διάρκειας παραμονής, και η μείωση για ταξίδια City Break, που έχουν χαμηλή ΜΔΠ, οδήγησαν σε αύξηση της ΜΔΠ και άρα της τουριστικής δαπάνης.

Το επιτυχημένο άνοιγμα της Ελλάδας στην τουριστική αγορά την περίοδο της οξείας φάσης της πανδημίας

Μετά την πανδημία

Η ομαλοποίηση της κατάστασης στην ταξιδιωτική βιομηχανία από το 2022 και έπειτα, οδήγησε σε μείωση της ΜΔΠ κατά -28,1% (από 8,9 διανυκτερεύσεις το 2021 σε 6,4 διανυκτερεύσεις το 2024) όπου παρά την αύξηση της ΜΔΔ κατά +13,4% (από € 78,6 το 2021 σε € 89,1 το 2024), η ΜΚΔ εμφάνισε μείωση κατά -18,5% (από € 702,4 το 2021 σε € 572,8 το 2024).

Οι κυριότεροι λόγοι μείωσης της ΜΚΔ από το 2022 και έπειτα είναι:

• η μείωση του μεριδίου (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία) των παραδοσιακών αγορών μας (αφίξεις: από 48,6% το 2021 σε 41,7% το 2024 και εισπράξεις: από 55,3% το 2021 σε 48,9% το 2024)2, και η αύξηση του μεριδίου των όμορων βαλκανικών αγορών και αγορών της Ανατολικής Ευρώπης (αφίξεις: από 17,6% το 2021 σε 21,6% το 2024 και εισπράξεις: από 7,3% το 2021 σε 7,4% το 2024),

• η αύξηση του μεριδίου των ταξιδιών με σκοπό ταξιδιού τον Τουρισμό Πόλης (City Break), που έχουν χαμηλότερη Μέση Διάρκεια Παραμονής και άρα χαμηλότερη κατά Κεφαλή Δαπάνη,

• στην μείωση του μεριδίου για ταξίδια παραθερισμού, που έχουν υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής και άρα υψηλότερη κατά Κεφαλή Δαπάνη και

• οι πληθωριστικές πιέσεις που επιδεινώνουν τα οικονομικά των νοικοκυριών και άρα το διαθέσιμο εισόδημα, οδηγώντας τα σε πιο συγκρατημένες επιλογές, κυρίως στην διάρκεια των διακοπών και όχι στην πρόθεση για να ταξιδέψουν.

Αυτό διαφαίνεται και από τα στοιχεία της ΤτΕ τα οποία καταγράφουν από το 2021 και έπειτα μια κλιμακούμενη μείωση στην Μέση Διάρκεια Παραμονής με την ΜΔΠ το 2024 να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων.

Τα τελευταία δέκα χρόνια

Συνοπτικά, η μείωση της Μέσης κατά Κεφαλή Δαπάνης (ΜΚΔ) κατά € -6,9 /-1,2% τα τελευταία δέκα χρόνια στην Ελλάδα (από € 579,6 το 2015 σε € 572,8 το 2024), οφείλεται αποκλειστικά στην μείωση της Μέσης Διάρκειας Παραμονής (ΜΔΠ) κατά -1,4 διανυκτερεύσεις/-18,0% (από 7,8 διανυκτερεύσεις το 2015 σε 6,4 διανυκτερεύσεις το 2025), αφού η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση κατέγραψε για την ίδια περίοδο αύξηση κατά +20,6% ή € 15,2 (από  € 73,9 το 2015 σε € 89,1 το 2024).

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, «η αύξηση της ημερήσιας δαπάνης των τουριστών συνοδεύεται από μείωση της διάρκειας των ταξιδιών τους, κάτι που αποτελεί ένδειξη είτε ότι η αύξηση του κόστους διακοπών ανά ημέρα οδηγεί σε περιορισμό της διάρκειας των διακοπών (με αποτέλεσμα να περιοριστεί αντίστοιχα και το συνολικό κόστος) είτε και ότι οι διακοπές σύντομης διάρκειας, τύπου city break κ.λπ. κερδίζουν μερίδιο αγοράς έναντι των διακοπών παραθερισμού που έχουν μεγαλύτερη δαπάνη λόγω μεγαλύτερης διάρκειας».

Ελλάδα vs Ισπανία

Σε σχέση με τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη στη χώρα μας, το IΝΣΕΤΕ πραγματοποίησε και συγκριτική μελέτη με την Ισπανία, χώρα ανταγωνιστική με την Ελλάδα και πρώτη τουριστική δύναμη της Μεσογείου.

Προσαρμόζοντας τις δημοσιευμένες ΜΚΔ της Ισπανίας και της Ελλάδας, προκειμένου να εκτιμηθεί η ΜΚΔ που αφορά μόνο σε επισκέπτες με διανυκτέρευση και αποκλειστικά για το μέρος της δαπάνης που κατέληξε στην κάθε χώρα και εξαιρώντας την δαπάνη για το αεροπορικό ή ακτοπλοϊκό εισιτήριο η προσαρμοσμένη ΜΚΔ της Ισπανίας για το 2023 και το 2024 μετριέται σε € 701 και €738, ενώ αντίστοιχα της Ελλάδας σε € 654, και € 624.

Συνεπώς, μετά τις προσαρμογές που επιτρέπουν άμεση σύγκριση, η διαφορά υπέρ της Ισπανίας συρρικνώνεται σημαντικά.

Όπως επισημαίνεται στη μελέτη αν και η διαφορά της ΜΚΔ μεταξύ της Ελλάδας και της Ισπανίας περιορίζεται σημαντικά, η διαφορά υπέρ της Ισπανίας για την Προσαρμοσμένη ΜΚΔ το 2024 διευρύνεται περαιτέρω, αυξανόμενη κατά σχεδόν 2,4 φορές σε σύγκριση με το 2023, ενώ αποτελεί και την υψηλότερη διαφορά από το 2018 που διαθέτουμε στοιχεία.  Συνοπτικά, αν και οι Προσαρμοσμένες ΜΚΔ αποκαλύπτουν μια πιο μικρή διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας, το 2024 η διαφορά διευρύνεται περαιτέρω και μάλιστα στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας επταετίας.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας

2019 – 2024

Η διεύρυνση της διαφοράς μεταξύ της Προσαρμοσμένης ΜΚΔ Ισπανίας και Ελλάδα από το 2019 στο 2024 οφείλεται σε μεγαλύτερη αύξηση της ΜΔΔ στην Ισπανία σε σχέση με την Ελλάδα αλλά και στο οτι η ΜΔΠ στην Ισπανία παρουσίασε μικρή αύξηση ενώ στην Ελλάδα μείωση.

Η μείωση της ΜΔΠ στην Ελλάδα μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του μεριδίου των ταξιδίων City Break έναντι των διακοπών παραθερισμού και των ταξιδίων σε φίλους & συγγενείς που έχουν μεγαλύτερη δαπάνη λόγω μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά και στην ευρύτερη τάση για ταξίδια συντομότερης διάρκειας.

Επίσης, η Ισπανία έχει μια μακροχρόνια καμπάνια προσέλκυσης «κοσμοπολίτικου» κοινού, δηλαδή επισκεπτών που καθορίζουν τις καταναλωτικές τάσεις, οι οποίοι είναι πιθανό να ξοδέψουν περισσότερα στον προορισμό (…).

Μέρος της διαφοράς στην Προσαρμοσμένη ΜΚΔ οφείλεται και στο ότι η Ελλάδα δέχεται σημαντικό αριθμό τουριστών από τις όμορες βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, κάτι που δεν ισχύει για την Ισπανία η οποία αντίθετα δέχεται σημαντικά υψηλότερο αριθμό long haul επισκεπτών, δηλαδή με υψηλή ΜΚΔ, από Λατινική Αμερική και Ασία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υδρογονάνθρακες: Στην Ελλάδα η Chevron για την υπογραφή των συμβάσεων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Μήπως η σύγχρονη ζωή δεν μας ταιριάζει;

Economy
Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

Πληθωρισμός: Υψηλές πτήσεις και το 2026

inWellness
inTown
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;
Πολιτική και πολιτικοί 05.02.26

Από την Χίο στην Ισπανία – Γιατί ανακοίνωσε τώρα ο Σάντσεθ το σχέδιο να νομιμοποιήσει 500.000 μετανάστες;

Καθώς οι αντιμεταναστευτικές πολιτικές σαρώνουν την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, ο Πέδρο Σάντσεθ πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, αλλά έχει... λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο
Ελλάδα 05.02.26

Μέγαρα: Σύλληψη 21χρονου για την υπόθεση της άγριας ληστείας με θύμα 72χρονο τον Ιούνιο

Ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία του ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία στον 72χρονο - Το θύμα νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   
Πολιτική Γραμματεία 05.02.26

ΠΑΣΟΚ: Έρχεται η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης- Διεργασίες ενόψει συνεδρίου   

Στην τελική ευθεία μπαίνει το ΠΑΣΟΚ για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης», ενόψει συνεδρίου, την ώρα που εντείνονται οι εσωκομματικές διεργασίες και οι διαφορετικές στρατηγικές καταγράφονται ανοιχτά από κορυφαία στελέχη του κόμματος.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη – Καμπανάκι και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο 05.02.26

Ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις νοτιάδες και αφρικανική σκόνη - Καμπανάκι και για την Αττική

Επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, πολύ ενισχυμένους ανέμους νοτίων διευθύνσεων, καθώς και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα

Σύνταξη
Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;
Συνειδητά «απολιτικά» 05.02.26

Δεν είναι ένας πίνακας, αλλά μια πολιτισμική γέφυρα: Γιατί η τέχνη είναι η ήρεμη δύναμη στους τοίχους των πρεσβειών;

Από κιτς πορτρέτα μονάρχων κρυμμένα σε σκάλες μέχρι έργα σύγχρονων καλλιτεχνών πρώτης γραμμής, η τέχνη στις πρεσβείες λειτουργεί ως αθόρυβο εργαλείο διπλωματίας — πάντα αποκαλύπτοντας πώς η αισθητική γίνεται μορφή εξουσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο