newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ποιες περιοχές της Ελλάδας «ψηφίζουν» οι τουρίστες
Οικονομικές Ειδήσεις 22 Φεβρουαρίου 2026, 13:47

Ποιες περιοχές της Ελλάδας «ψηφίζουν» οι τουρίστες

Ο τουρισμός και το στοίχημα της χρονικής και γεωγραφικής επέκτασης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Spotlight

Σε τέσσερις Περιφέρειες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια Νησιά συγκεντρώθηκε το 65% των αφίξεων τουριστών και το 83% των εισπράξεων το 2024, με τα ποσοστά να διατηρούνται περίπου στα ίδια επίπεδα και το πρώτο εννεάμηνο του 2025 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πώς κινήθηκε ο τουρισμός ανά Περιφέρεια

Παράλληλα, το 2024 στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων αντιστοιχούσαν 127 (2023: 117) και 102 (2023: 98) διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα ανά κάτοικο, ενώ, αντίθετα, σε λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες όπως αυτές της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας αντιστοιχούσαν μόλις 1 και 4 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα ανά κάτοικο.

Μολονότι όλες οι Περιφέρειες της χώρας κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις στην αξιολόγηση της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με βάση έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, οι εν λόγω Περιφέρειες (Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας) κατατάχθηκαν στις πρώτες θέσεις, γεγονός που αναδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων προορισμών.

Όπως σημειώνει στη σχετική της έκθεση η Alpha Bank, τούτο δύναται να ενισχυθεί μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως, ενδεικτικά, της διεθνώς ανερχόμενης τάσης του «live events tourism», ο οποίος είναι διαδεδομένος στις νεότερες γενιές, με την Ελλάδα να έχει μικρή συμμετοχή στην αγορά αυτή.

Οι προκλήσεις

Επιπλέον αναφέρει ότι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού που καταγράφονται στα ξενοδοχεία τα τελευταία χρόνια αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Επιπρόσθετα, δεδομένης της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή της υψηλής συγκέντρωσης των εισερχόμενων ροών σε συγκεκριμένους μήνες, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές, εξίσου σημαντικές προκλήσεις είναι η χρονική και γεωγραφική επέκτασή της τουριστικής δραστηριότητας.

Η ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη μετάβαση σε ένα πιο ισορροπημένο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Το τελευταίο συνεπάγεται τη διατήρηση της ανοδικής πορείας του κλάδου, αλλά και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Σημειώνεται ότι το 2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου 3,5 διεθνείς ταξιδιωτικές αφίξεις ανά άτομο, υψηλότερα τόσο έναντι του 2019 (2,9 αφίξεις ανά άτομο) όσο και σε σύγκριση με άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ενώ ο λόγος αυτός εκτιμάται ότι αυξήθηκε περαιτέρω το 2025.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

Τράπεζες: Στροφή προς τις νεότερες γενιές – Ο απώτερος στόχος  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Ποιο είναι το σωστό πρωινό για αδυνάτισμα, σύμφωνα με νέα έρευνα

Φυσικό αέριο
FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

FT: Η Ελλάδα νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές LNG

inWellness
inTown
Stream newspaper
Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση
Έκθεση Ήλιος 22.02.26

Συντάξεις: Φιλοδώρημα 18 ευρώ τον μήνα έκρυβαν οι αυξήσεις που διαφήμιζε η κυβέρνηση

Σε μόλις 18 ευρώ τον μήνα ή 0,58 λεπτά τη μέρα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο οι πολυαναμενόμενες αυξήσεις στις συντάξεις. Τι δείχνει η έκθεση «Ήλιος» για τις συντάξεις του Ιανουαρίου 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

Στην Κίνα στρέφεται η Ισπανία

Η Ισπανία επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Κίνα, αψηφώντας πιθανά ευρωπαϊκά και αμερικανικά ερωτήματα

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο
Προοπτικές απασχόλησης 21.02.26

Αγορά εργασίας: Μεικτή εικόνα βλέπει η ΤτΕ – Στους 923.000 οι άνεργοι τον Ιανουάριο

Ανάμεικτη είναι η εικόνα στην αγορά εργασίας σύμφωνα με την ΤτΕ, με επιδείνωση των προοπτικών απασχόλησης τον Ιανουάριο. Αύξηση ανεργίας καταγράφει η ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κλιματική αλλαγή: Οι εκτεταμένες πλημμύρες στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
Κλιματική αλλαγή 21.02.26

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών

Τα ακραία κλιματικά φαινόμενα, όπως οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες, πλήττουν καλλιέργειες σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Μαρόκο διαταράσσοντας την εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση
ΗΠΑ 21.02.26

Η νέα φρενίτιδα για τους δασμούς Τραμπ μετά τη δικαστική απόφαση

Αν και η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ δεν αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με εκτίμηση της Wharton School, περίπου 175 δισεκατομμύρια δολάρια από τους εισπραχθέντες δασμούς ενδέχεται να πρέπει να επιστραφούν

Σύνταξη
Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους
Οι προτάσεις 21.02.26

Κερδίζουν έδαφος τα αφορολόγητα κρυπτονομίσματα – Το σχέδιο για τη διαχείρισή τους

Στο υπουργείο Οικονομικών προχωρούν με ταχείς ρυθμούς στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, που έχει ανοίξει εδώ και δύο χρόνια και αφορά στη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Διεθνής Οικονομία 21.02.26

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Οικονομία 21.02.26

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Διαδοχικές Κακοκαιρίες 22.02.26

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Culture Live 22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο