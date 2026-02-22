Ποιες περιοχές της Ελλάδας «ψηφίζουν» οι τουρίστες

Σε τέσσερις Περιφέρειες Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη και Ιόνια Νησιά συγκεντρώθηκε το 65% των αφίξεων τουριστών και το 83% των εισπράξεων το 2024, με τα ποσοστά να διατηρούνται περίπου στα ίδια επίπεδα και το πρώτο εννεάμηνο του 2025 για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Πώς κινήθηκε ο τουρισμός ανά Περιφέρεια

Παράλληλα, το 2024 στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων αντιστοιχούσαν 127 (2023: 117) και 102 (2023: 98) διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα ανά κάτοικο, ενώ, αντίθετα, σε λιγότερο ανεπτυγμένες τουριστικά Περιφέρειες όπως αυτές της Δυτικής Μακεδονίας και της Δυτικής Ελλάδας αντιστοιχούσαν μόλις 1 και 4 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα ανά κάτοικο.

Μολονότι όλες οι Περιφέρειες της χώρας κατέγραψαν υψηλές επιδόσεις στην αξιολόγηση της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας για το τρίτο τρίμηνο του 2025, με βάση έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ, οι εν λόγω Περιφέρειες (Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας) κατατάχθηκαν στις πρώτες θέσεις, γεγονός που αναδεικνύει τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων προορισμών.

Όπως σημειώνει στη σχετική της έκθεση η Alpha Bank, τούτο δύναται να ενισχυθεί μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως, ενδεικτικά, της διεθνώς ανερχόμενης τάσης του «live events tourism», ο οποίος είναι διαδεδομένος στις νεότερες γενιές, με την Ελλάδα να έχει μικρή συμμετοχή στην αγορά αυτή.

Οι προκλήσεις

Επιπλέον αναφέρει ότι η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενίσχυση δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών και οι ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού που καταγράφονται στα ξενοδοχεία τα τελευταία χρόνια αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Επιπρόσθετα, δεδομένης της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή της υψηλής συγκέντρωσης των εισερχόμενων ροών σε συγκεκριμένους μήνες, αλλά και σε συγκεκριμένες περιοχές, εξίσου σημαντικές προκλήσεις είναι η χρονική και γεωγραφική επέκτασή της τουριστικής δραστηριότητας.

Η ισχυρή δυναμική του ελληνικού τουρισμού καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη μετάβαση σε ένα πιο ισορροπημένο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Το τελευταίο συνεπάγεται τη διατήρηση της ανοδικής πορείας του κλάδου, αλλά και τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας, καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.

Σημειώνεται ότι το 2024 στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου 3,5 διεθνείς ταξιδιωτικές αφίξεις ανά άτομο, υψηλότερα τόσο έναντι του 2019 (2,9 αφίξεις ανά άτομο) όσο και σε σύγκριση με άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, ενώ ο λόγος αυτός εκτιμάται ότι αυξήθηκε περαιτέρω το 2025.

Πηγή: OT