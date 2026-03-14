Super League: Ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας ο Ολυμπιακός – Το υπόλοιπο πρόγραμμα
Ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΗ στην Κρήτη με σκορ 3-0 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.
Με πρωταγωνιστή τον Ελ Κααμπί, που σκόραρε από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο (30’, 70’), ο Ολυμπιακός επικράτησε του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο με 3-0 (σ.σ Μουζακίτης στο 90+3′ το τρίτο), για την 25η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στην κορυφή.
Οι Ερυθρόλευκοι με το τρίποντο που πήραν στο αποψινό παιχνίδι, έφτασαν τους 57 βαθμούς και ανέβηκαν στην πρώτη θέση, αφήνοντας στη δεύτερη την ΑΕΚ (56 β.), που αγωνίζεται αύριο (15/3, 19:30) στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Στην τρίτη θέση ο ΠΑΟΚ με 54 βαθμούς, με τον Δικέφαλο του Βορρά να παίζει επίσης αύριο (15/3, 18:00) με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.
Όσον αφορά στον ΟΦΗ, οι Κρητικοί παρέμειναν στους 29 βαθμούς και στην 6η θέση της βαθμολογίας.
Σήμερα, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια για τη Super League: Πανσερραϊκός – Άρης (19:30) και ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης (20:00).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 25ης αγωνιστικής της
Super League
Σάββατο 14 Μαρτίου
ΟΦΗ – Ολυμπιακός 0-3
19:30 Πανσερραϊκός – Άρης
20:00 ΑΕΛ Novibet – Αστέρας AKTOR
Κυριακή 15 Μαρτίου
16:00 Κηφισιά – Βόλος
18:00 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός
19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ
21:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
Η βαθμολογία της Super League
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
Κυριακή 22 Μαρτίου
19:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Παναθηναϊκός
19:00 ΑΕΚ – Κηφισιά
19:00 Άρης – ΟΦΗ
19:00 Βόλος – ΠΑΟΚ
19:00 Λεβαδειακός – Ατρόμητος
19:00 Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet
19:00 Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις