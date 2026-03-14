Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)

Δεν του βγαίνει τίποτα… Για μία ακόμη φορά ο Άρης έμεινε μακριά από τη νίκη, καθώς στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League έμεινε στο 0-0 στις Σέρρες με τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Για μία ακόμη φορά οι κιτρινόμαυροι πέταξαν στα σκουπίδια τις ευκαιρίες που είχαν, ενώ τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είχαν δοκάρι σε σουτ του Γιαννιώτα. Δεύτερο σερί ματς που ο Άρης μένει με παίκτη λιγότερο μετά από αυτό με τον Ατρόμητο, αυτή τη φορά λόγω της αποβολής του Τεχέρι στο 60′.

Ο «Θεός του πολέμου» έφτασε τους 30 βαθμούς μετά την 12η ισοπαλία του στο πρωτάθλημα και παραμένει σε… κίνδυνο όσον αφορά τη συμμετοχή στο 5-8. την τελευταία αγωνιστική. Καλείται να την εξασφαλίσει την 26η και τελευταία αγωνιστική στην κανονική περίοδο στην οποία θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ, ο οποίος νωρίτερα έχασε με 3-0 από τον Ολυμπιακό.

Στους 16 βαθμούς ο ουραγός Πανσερραϊκός που ήταν εξαιρετικά μαχητικός και θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει, ήταν όμως άστοχος στην τελική προσπάθεια ενώ έπεσε και σε έναν εξαιρετικό Γιώργο Αθανασιάδη που έκανε 3-4 τεράστιες επεμβάσεις.

Ανώτερος ο Άρης, μεγάλη επέμβαση ο Τιναλίνι

Καλό σε ρυθμό, κυρίως από πλευράς Άρη ήταν το πρώτο ημίχρονο, χωρίς βεβαίως να πούμε ότι οι «κιτρινόμαυροι» έπιασαν καμία σπουδαία απόδοση. Οι κιτρινόμαυροι ωστόσο είχαν όμως τρεις καλές ευκαιρίες για να σκοράρουν, με ισάριθμα σουτ.

Συγκεκριμένα πρώτος που «άγγιξε» το γκολ για τον Άρη με δυνατό σουτ εκτός περιοχής που έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 39′ ήταν η σειρά του Ντουντού να απειλήσει τους Σερραίους. Ο Βραζιλιάνος γύρισε το σώμα του και σούταρε όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ!

Η μεγαλύτερη στιγμή στο πρώτο μέρος για την ομάδα του Γρηγορίου ήρθε στο 45′ όταν ο Αλφαρέλα έκανε εκπληκτικό πλασέ στην απέναντι γωνία, αλλά ο Τιναλίνι έκανε εξίσου μεγάλη απόκρουση σε κόρνερ!

Η… σειρά του Αθανασιάδη για μεγάλη απόκρουση

Το δεύτερο μέρος άρχισε με την κορυφαία ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό ως εκείνη τη στιγμή, καθώς μετά από εκτέλεση φάουλ και γυριστή κεφαλιά του Ιβάν, ο Αθανασιάδης έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ με εξαιρετική εκτίναξη ψηλά στη δεξιά γωνία του!

Με δέκα παίκτες ο Άρης

Η αλήθεια είναι ότι ο Πανσερραϊκός βλέποντας ότι ο Άρης δυσκολεύεται να δημιουργήσει και να σκοράρει, άλλαξε την τακτική του και πιέζοντας ψηλά, άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Στο 60′ το έργο των γηπεδούχων έγινε ευκολότερο, όταν ο Τεχέρο ως τελευταίος παίκτης αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα σε μαρκάρισμά του στον Τεϊσέιρα που έβγαινε φάτσα με τον Αθανασιάδη.

Ο Γρηγορίου μετά την αποβολή πέρασε μέσα Δώνη και Φαντιγκά, αντί Μπουσαΐντ και Ντουντού, με τους γηπεδούχους να έχουν δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 72΄(γυριστό του Τεϊσέρα, τεράστια επέμβαση Αθανασιάδη) και το 76′ (Ίπλασέ Ιβαν μέσα από την περιοχή, λίγο άουτ η μπάλα)!

Μεγάλες ευκαιρίες και ο Άρης, δοκάρι ο Γιαννιώτας

Ο Άρης απάντησε στις μεγάλες ευκαιρίες με το κοντινό σουτ του Χόνγκλα (από εξαιρετική σέντρα του Ράτσιτς), όμως ο Τιναλίνι ήταν και πάλι πανταχού παρών!

Το ματς είχε γίνει προ πολλού… ροντέο, με την τελευταία μεγάλη φάση να είναι και πάλι για τον Άρη, όταν σε εξαιρετικό σουτ του Γιαννιώτα η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι δυο τερματοφύλακας Τιναλίνι και Αθανασιάδης είχαν μερικές μεγάλες επεμβάσεις κρατώντας ανέπαφη την εστία τους. Ειδικά εκείνος του Άρη ήταν ο MVP του ματς!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Τεχέρο στο 60′ «έκοψε» τα πόδια στους κιτρινόμαυρους που ως εκείνη τη στιγμή είχαν την κατοχή της μπάλας κι έκαναν εκείνοι παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Στη φάση της αποβολής ο Ντουντού ενώ έχει όλη την άνεση να σεντράρει, δίνει τη μπάλα σε αντίπαλο, με αποτέλεσμα οι Σερραίοι να φύγουν στην αντεπίθεση. Στην εξέλιξη της φάσης ο Τεχέρο άργησε χαρακτηριστικά να κόψει τον Τεϊσέιρα και μάλιστα τον γκρέμισε αφήνοντας την ομάδα του με δέκα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 27′ ο Μορόν ζήτησε πέναλτι σε πτώση στην περιοχή μετά από μοναχία με τον Φέλτες, όμως ο Ζαμπαλάς καταλόγισε επιθετικό φάουλ στον Ισπανό φορ καθώς οι δύο παίκτες αλληλοτραβήχτηκαν. Στο 60′ μετά από υπόδειξη του βοηθού, έδειξε απευθείας κόκκινη στον Τεχέρο που ήταν τελευταίος παίκτης και έριξε κάτω τον Τεϊσέιρα με τάκλιν χωρίς να βρει μπάλα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στη φάση του πέναλτι που ζήτησε ο Μορόν, με τον διαιτητή συμφώνησε και ο Τζήλος από το VAR.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (64’ Γκελασβίλι), Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά (77’ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Ρέιρα, Τεσέιρα, Ίβαν (90+2 Μασκανάκης).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλ (89’ Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Ντουντού (63’ Φαντιγκά), Μπουσαϊντ (63’ Δώνης), Αλφαρέλα (77’ Γιαννιώτας), Μορόν (77’ Κουαμέ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Άρης – ΟΦΗ Κυριακή 22/3 (19:00)

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 22/3 (19:00).