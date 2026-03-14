Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)
Ποδόσφαιρο 14 Μαρτίου 2026, 21:42

Πανσερραϊκός – Άρης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο… (vid)

Το 0-0 δεν άφησε ικανοποιημένη καμία από τις ομάδες, με τον Πανσερραϊκό να θέλει τη νίκη στη μάχη για τη σωτηρία και τον Άρη προκειμένου να κλειδώσει τη συμμετοχή του στα πλέι οφ (θέσεις 5-8).

Δεν του βγαίνει τίποτα… Για μία ακόμη φορά ο Άρης έμεινε μακριά από τη νίκη, καθώς στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Super League έμεινε στο 0-0 στις Σέρρες με τον ουραγό Πανσερραϊκό.

Για μία ακόμη φορά οι κιτρινόμαυροι πέταξαν στα σκουπίδια τις ευκαιρίες που είχαν, ενώ τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων είχαν δοκάρι σε σουτ του Γιαννιώτα. Δεύτερο σερί ματς που ο Άρης μένει με παίκτη λιγότερο μετά από αυτό με τον Ατρόμητο, αυτή τη φορά λόγω της αποβολής του Τεχέρι στο 60′.

Ο «Θεός του πολέμου» έφτασε τους 30 βαθμούς μετά την 12η ισοπαλία του στο πρωτάθλημα και παραμένει σε… κίνδυνο όσον αφορά τη συμμετοχή στο 5-8. την τελευταία αγωνιστική. Καλείται να την εξασφαλίσει την 26η και τελευταία αγωνιστική στην κανονική περίοδο στην οποία θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ, ο οποίος νωρίτερα έχασε με 3-0 από τον Ολυμπιακό.

Στους 16 βαθμούς ο ουραγός Πανσερραϊκός που ήταν εξαιρετικά μαχητικός και θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει, ήταν όμως άστοχος στην τελική προσπάθεια ενώ έπεσε και σε έναν εξαιρετικό Γιώργο Αθανασιάδη που έκανε 3-4 τεράστιες επεμβάσεις.

Ανώτερος ο Άρης, μεγάλη επέμβαση ο Τιναλίνι

Καλό σε ρυθμό, κυρίως από πλευράς Άρη ήταν το πρώτο ημίχρονο, χωρίς βεβαίως να πούμε ότι οι «κιτρινόμαυροι» έπιασαν καμία σπουδαία απόδοση. Οι κιτρινόμαυροι ωστόσο είχαν όμως τρεις καλές ευκαιρίες για να σκοράρουν, με ισάριθμα σουτ.

Συγκεκριμένα πρώτος που «άγγιξε» το γκολ για τον Άρη με δυνατό σουτ εκτός περιοχής που έφυγε λίγο άουτ, ενώ στο 39′ ήταν η σειρά του Ντουντού να απειλήσει τους Σερραίους. Ο Βραζιλιάνος γύρισε το σώμα του και σούταρε όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ!

Η μεγαλύτερη στιγμή στο πρώτο μέρος για την ομάδα του Γρηγορίου ήρθε στο 45′ όταν ο Αλφαρέλα έκανε εκπληκτικό πλασέ στην απέναντι γωνία, αλλά ο Τιναλίνι έκανε εξίσου μεγάλη απόκρουση σε κόρνερ!

Η… σειρά του Αθανασιάδη για μεγάλη απόκρουση

Το δεύτερο μέρος άρχισε με την κορυφαία ευκαιρία για τον Πανσερραϊκό ως εκείνη τη στιγμή, καθώς μετά από εκτέλεση φάουλ και γυριστή κεφαλιά του Ιβάν, ο Αθανασιάδης έδιωξε σωτήρια σε κόρνερ με εξαιρετική εκτίναξη ψηλά στη δεξιά γωνία του!

Με δέκα παίκτες ο Άρης

Η αλήθεια είναι ότι ο Πανσερραϊκός βλέποντας ότι ο Άρης δυσκολεύεται να δημιουργήσει και να σκοράρει, άλλαξε την τακτική του και πιέζοντας ψηλά, άρχισε να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Στο 60′ το έργο των  γηπεδούχων έγινε ευκολότερο, όταν ο Τεχέρο ως τελευταίος παίκτης αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα σε μαρκάρισμά του στον Τεϊσέιρα που έβγαινε φάτσα με τον Αθανασιάδη.

Ο Γρηγορίου μετά την αποβολή πέρασε μέσα Δώνη και Φαντιγκά, αντί Μπουσαΐντ και Ντουντού, με τους γηπεδούχους να έχουν δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 72΄(γυριστό του Τεϊσέρα, τεράστια επέμβαση Αθανασιάδη) και το 76′ (Ίπλασέ Ιβαν μέσα από την περιοχή, λίγο άουτ η μπάλα)!

Μεγάλες ευκαιρίες και ο Άρης, δοκάρι ο Γιαννιώτας

Ο Άρης απάντησε στις μεγάλες ευκαιρίες με το κοντινό σουτ του Χόνγκλα (από εξαιρετική σέντρα του Ράτσιτς), όμως ο Τιναλίνι ήταν και πάλι πανταχού παρών!

Το ματς είχε γίνει προ πολλού… ροντέο, με την τελευταία μεγάλη φάση να είναι και πάλι για τον Άρη, όταν σε εξαιρετικό σουτ του Γιαννιώτα η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι!

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι δυο τερματοφύλακας Τιναλίνι και Αθανασιάδης είχαν μερικές μεγάλες επεμβάσεις κρατώντας ανέπαφη την εστία τους. Ειδικά εκείνος του Άρη ήταν ο MVP του ματς!

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αποβολή του Τεχέρο στο 60′ «έκοψε» τα πόδια στους κιτρινόμαυρους που ως εκείνη τη στιγμή είχαν την κατοχή της μπάλας κι έκαναν εκείνοι παιχνίδι.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Στη φάση της αποβολής ο Ντουντού ενώ έχει όλη την άνεση να σεντράρει, δίνει τη μπάλα σε αντίπαλο, με αποτέλεσμα οι Σερραίοι να φύγουν στην αντεπίθεση. Στην εξέλιξη της φάσης ο Τεχέρο άργησε χαρακτηριστικά να κόψει τον Τεϊσέιρα και μάλιστα τον γκρέμισε αφήνοντας την ομάδα του με δέκα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 27′ ο Μορόν ζήτησε πέναλτι σε πτώση στην περιοχή μετά από μοναχία με τον Φέλτες, όμως ο Ζαμπαλάς καταλόγισε επιθετικό φάουλ στον Ισπανό φορ καθώς οι δύο παίκτες αλληλοτραβήχτηκαν. Στο 60′ μετά από υπόδειξη του βοηθού, έδειξε απευθείας κόκκινη στον Τεχέρο που ήταν τελευταίος παίκτης και έριξε κάτω τον Τεϊσέιρα με τάκλιν χωρίς να βρει μπάλα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στη φάση του πέναλτι που ζήτησε ο Μορόν, με τον διαιτητή συμφώνησε και ο Τζήλος από το VAR.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (64’ Γκελασβίλι), Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά (77’ Σοφιανός), Δοϊρανλής, Ρέιρα, Τεσέιρα, Ίβαν (90+2 Μασκανάκης).

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Μεντίλ (89’ Φρίντεκ), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Ντουντού (63’ Φαντιγκά), Μπουσαϊντ (63’ Δώνης), Αλφαρέλα (77’ Γιαννιώτας), Μορόν (77’ Κουαμέ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Άρης – ΟΦΗ Κυριακή 22/3 (19:00)
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 22/3 (19:00).

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Μέση Ανατολή: Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου; Οι ομοιότητες με τον εφιάλτη του 2008

Economy
Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

Αμυντικές δαπάνες: Μπορεί η Ελλάδα να κερδίσει από το ευρωπαϊκό defence boom;

inWellness
Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;
Τρελό; 14.03.26

Πως μυρίζουν οι αναμνήσεις;

Η όσφρηση συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και τη μνήμη - για αυτό και κάποιες μυρωδιές μπορεί πολύ συχνά να μας «ξυπνήσουν» κάποιες αναμνήσεις.

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε 4-1: Στο -1 από την κορυφή η «Βασίλισσα», γκολ από τα 70 μέτρα ο Γκιουλέρ (vids)

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Έλτσε, τη νίκησε εύκολα 4-1 και μείωσε στον ένα βαθμό τη διαφορά της από τη Μπαρτσελόνα που την Κυριακή υποδέχεται τη Σεβίλλη. Γκολ από τα 70 μέτρα πέτυχε ο Αρντά Γκιουλέρ!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Σούπερ Μαυροπάνος «φρέναρε» τους «πολίτες»! (vid)

Στο 35ο λεπτό ο Μαυροπάνος νίκησε τους πάντες στον αέρα μετά από κόρνερ και ισοφάρισε με δυνατή κεφαλιά για το τελικό 1-1 της Γουέστ Χαμ με τη Σίτι, δίνοντας... αέρα τίτλου στην Άρσεναλ!

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 15.03.26

Ουντινέζε – Γιουβέντους 0-1: Σε «τροχιά» Champions League η «Γηραία Κυρία»

Το γκολ του 29χρονου Ιβοριανού επιθετικού, Ζερεμί Μπογκά, στο 38' χάρισε την πολύτιμη νίκη στη «Βέκια Σινιόρα», που πλέον, πέρασε στην 4η θέση (Champions League) και περιμένει το ντέρμπι, Κόμο-Ρόμα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Ταρέμι και Μουζακίτης σε κοινή φωτογραφία: «Στιγμές σαν και αυτή μας θυμίζουν γιατί αγαπάμε το ποδόσφαιρο»

Όμορφη κοινή φωτογραφία των Μέχντι Ταρέμι και Χρήστου Μουζακίτη από το αεροδρόμιο μετά τη νίκη στο Παγκρήτιο επί του ΟΦΗ που ανέβασε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.03.26

Γεροβασίλη: Οι υποκλοπές έχουν ονοματεπώνυμο – Η Krikel πήρε απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από τη ΝΔ

«Στην εταιρεία Krikel που μαζί με την Intellexa έκαναν από κοινού τις εξαγωγές του Predator έγιναν επί ΝΔ το 2019 - 2021 απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων» σημειώνει η Όλγα Γεροβασίλη.

Σύνταξη
Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία
Μέση Ανατολή 14.03.26

Ο τουρισμός σε Ελλάδα και Μεσόγειο μετρά το κόστος του πολέμου στο Ιράν – Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν πορεία

Οι παραθεριστές επιλέγουν «πιο οικείους και εύκολα προσβάσιμους προορισμούς», ενώ ο ταξιδιωτικός κλάδος μετράει το κόστος της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια
Ελλάδα 14.03.26

«Συμπεριφορές και κρατική αναλγησία οδήγησαν τη σύντροφό μου στο θάνατο» – Νέες αποκαλύψεις για την 57χρονη καθηγήτρια

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες τόσο από το υπουργείο Παιδείας, όσο και από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έρχονται νέα στοιχεία για τα όσα βίωνε η καθηγήτρια στο σχολικό περιβάλλον

Σύνταξη
Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν
Ποδόσφαιρο 14.03.26

Άρσεναλ – Έβερτον 2-0: Νίκη τίτλου στις καθυστερήσεις για τους «κανονιέρηδες», έγραψε Ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Μετά από ένα 90λεπτο… σφυροκόπημα, τελικά η Άρσεναλ βρήκε γκολ νίκης επί της Έβερτον στις καθυστερήσεις, πρώτα με τον Γκιόκερες και μετά με τον Ντάουμαν να τις χαρίζουν το «τρίποντο» (2-0), στέλνοντας τη διαφορά στο +10 πριν το ματς της Σίτι.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε για την 28η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο 14.03.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι για την 30η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας
Κόσμος 14.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αποχαιρετούν τον ένθερμο ευρωπαϊστή και δημοκράτη Γιούργκεν Χάμπερμας

Όπως τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με τον σπουδαίο φιλόσοφο, η απάντηση στη σύγχρονη κρίση της δημοκρατίας δεν είναι λιγότερη πολιτική, αλλά περισσότερη διαβούλευση.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

