Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό
Οι 11άδες του Πανσερραϊκού και του Άρη για το αποψινό (14/3, 19.30) παιχνίδι στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής.
Μονόδρομος η νίκη για τον Άρη στον σημερινό (14/3, 19.30) εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό (25η αγωνιστική της Super League) προκειμένου να κάνει σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα πλέι οφ, ενώ ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ματς με τον Ατρόμητο. Νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα οι Ντούντου, Αλφαρέλα, Μπουσαϊντ και Μορόν.
O Έλληνας τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.
Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Ντούντου θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μπουσαϊντ στην αριστερή και ο Αλφαρέλα πίσω από τον Μορόν που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Κέρκεζ, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Νινγκ, Πέρεθ, Δώνης και Κουαμέ.
Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο Βερόν, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκα, Δοϊρανλής, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ιβάν.
Στον πάγκο οι: Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Γεωργιάδης, Αρμουγκομ, Ρικέλμε, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ, Μπρουκς, Σοφιανός, Μασκανάκης, Καρέλης.
- Νίκη 6άδας το Περιστέρι Betsson στο Μαρούσι (84-61) – Επιβλητικός ο Προμηθέας στη Μύκονο (99-89)
- Ποιος άλλος; Γκολ ο Ελ Κααμπί και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Παγκρήτιο (vid)
- Ίντερ-Αταλάντα 1-1: Δεύτερη σερί απώλεια για τους πρωτοπόρους «νερατζούρι»
- Συγκλονιστική εξέλιξη στο πρωτάθλημα της Πολωνίας – Ο τελευταίος της βαθμολογίας έχει ελπίδες για τον τίτλο
- Τζιρόνα – Μπιλμπάο 3-0: Μεγάλη νίκη για τους Καταλανούς με κορυφαίο τον Ουναΐ
- Super League 2: «Ανάσα» παραμονής ο Νέστος (2-1), νίκησε ο ΠΑΟΚ Β’ (1-0), ισοπαλία ο Ηρακλής (0-0)
- Τρομερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού στο Παγκρήτιο (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις