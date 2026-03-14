Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Μονόδρομος η νίκη για τον Άρη στον σημερινό (14/3, 19.30) εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό (25η αγωνιστική της Super League) προκειμένου να κάνει σημαντικό βήμα για να εξασφαλίσει την παρουσία του στα πλέι οφ, ενώ ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το ματς με τον Ατρόμητο. Νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα οι Ντούντου, Αλφαρέλα, Μπουσαϊντ και Μορόν.

O Έλληνας τεχνικός θα παρατάξει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Χόνγκλα και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Ντούντου θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Μπουσαϊντ στην αριστερή και ο Αλφαρέλα πίσω από τον Μορόν που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Διούδης, Καράι, Κέρκεζ, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Βοριαζίδης, Παναγίδης, Γιαννιώτας, Νινγκ, Πέρεθ, Δώνης και Κουαμέ.

Πανσερραϊκός: Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο Βερόν, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκα, Δοϊρανλής, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ιβάν.

Στον πάγκο οι: Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Γκελασβίλι, Γεωργιάδης, Αρμουγκομ, Ρικέλμε, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ, Μπρουκς, Σοφιανός, Μασκανάκης, Καρέλης.